Как начать больше читать: 5 советов

Когда дело доходит до выработки привычки чтения, очень важно начинать с малого и ставить перед собой реальные цели. UAportal разобрался, как начать больше читать

Начинайте с малого и ставьте достижимые цели

Один из эффективных методов развития привычки к чтению – начинать с небольших книг или статей и постепенно читать больше. Важно ставить достижимые ежедневные или еженедельные целые чтения. Начинайте с малого и постепенно увеличивайте объемы.

Создайте специальное пространство для чтения

Чтобы развить привычку читать, важно создать в доме специальное пространство, где вы сможете сосредоточиться и расслабиться. Выберите тихое, хорошо освещенное место. Устройте пространство удобными креслами и книжной полкой.

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Сделайте чтение частью распорядка дня

Определите приоритетное время чтения в ежедневном распорядке дня. Следуйте графику, чтобы выработать привычку.

Найдите предпочтения в литературе

Ознакомьтесь с разными жанрами и авторами, чтобы определиться с предпочтениями. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и экспериментировать с разными жанрами. Участие в книжных клубах или онлайн-сообществах для чтения может открыть вам разнообразные литературные предложения, что позволит расширить кругозор и обогатить читательский опыт.

Сократите время проведенное за экраном и предпочтите чтение

Установите ограничения для социальных сетей или телевидения, заменив это время на чтение. Выделите вечер или выходные сосредоточившись исключительно на чтении. Активная установка границ создает больше возможностей для погружения в удовольствие от чтения.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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