Лучшие фильмы о супергероях, определившие 2010-е годы

Фильмы о супергероях были основным элементом Голливуда на протяжении десятилетий, но 2010-е годы ознаменовались всплеском популярности этого жанра. UAportal подготовил список из пяти фильмов о супергероях, которые определили это десятилетие и покорили зрителей по всему миру.

Мстители

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 2ч 23мин

Год: 2012

Продюсер: Кевин Фейдж

Награды: Фильм "Мстители" был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты в 2013 году.

В "Мстителях" собралась группа легендарных супергероев Marvel, включая Железного человека, Капитана Америку, Тора и Халка, чтобы спасти мир от злого Локи и его армии инопланетных захватчиков. Насыщенный боевиками фильм с потрясающими спецэффектами, эпическими сражениями и отличным чувством юмора держит зрителей в напряжении от начала и до конца.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 2ч 44мин

Год: 2012

Продюсер: Кристофер Нолан

Фильм "Темный рыцарь: Возрождение легенды" был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты в 2013 году.

В заключительной части трилогии Кристофера Нолана "Темный рыцарь" Бэтмен сталкивается с величайшим испытанием, когда злодей Бэйн захватывает Готэм-сити. С помощью Селины Кайл и офицера полиции Джона Блейка Бэтмен сражается с Бэйном, чтобы спасти город и его жителей.

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Стражи Галактики

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергеройский / Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 2ч 1мин

Год: 2014

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Стражи Галактики" получил премию "Оскар" за лучший грим и прическу в 2015 году.

Фильм "Стражи Галактики" рассказывает о приключениях группы межгалактических неудачников, среди которых человек Питер Квилл, зеленокожая Гамора и говорящий енот по имени Ракета. Вместе они должны защитить галактику от злодея Ронана и его стремления к высшей власти.

Чудо-женщина

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 2ч 21мин

Год: 2017

Продюсер: Чарльз Ровен

Фильм "Чудо-женщина" был номинирован на две премии "Оскар" в 2018 году, в том числе за лучший дизайн костюмов и лучший дизайн постановки.

Фильм "Чудо-женщина" рассказывает историю Дианы, принцессы амазонок, которая покидает свой дом, чтобы сражаться в Первой мировой войне вместе с американским пилотом Стивом Тревором. Благодаря своей невероятной силе и мужеству Диана становится героем для всего мира и символом надежды для всех.

Черная пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 2ч 14мин

Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Черная пантера" получил три премии "Оскар" в 2019 году, в том числе за лучший дизайн костюмов, лучший дизайн постановки и лучшую оригинальную партитуру.

Действие фильма "Черная пантера" происходит в технологически развитом африканском государстве Ваканда и следует за Т'Чаллой, недавно коронованным королем и защитником своего народа. Когда могущественный враг угрожает уничтожить все, что дорого Т'Чалле, он должен сплотить своих союзников и принять роль Черной Пантеры, чтобы спасти Ваканду и свой народ.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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