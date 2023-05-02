Марк Элиот Цукерберг: что известно о жизни программиста, изменившего мир

UAportal подготовил статью с интересными и малоизвестными фактами об известном и влиятельном Марке Цукерберге. Он – соучредитель и генеральный директор компании Facebook.

Краткая биография Марка Эллиота Цукерберга

Марк Эллиот Цукерберг родился в 1984 году в Нью-Йорке. Он начал программировать в раннем возрасте, и к подростковому возрасту уже создал несколько программ. Он учился в Гарвардском университете, где в 2004 году вместе с соседями по комнате основал Facebook.

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Хотя Марк хорошо известен как сооснователь и генеральный директор Facebook, о нем есть много интересных и менее известных фактов, которые люди могут не знать. Вот пять фактов, которые проливают свет на жизнь этого влиятельного технологического предпринимателя.

Он является одним из самых богатых людей в мире

По состоянию на 2023 год состояние Цукерберга составляет более 100 миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей в мире. Большую часть своего состояния он заработал, владея долей в компании Facebook, которая является одной из крупнейших социальных медиа-платформ в мире.

Филантропический фонд

В 2015 году Марк и его жена Присцилла Чан основали Chan Zuckerberg Initiative – филантропическую организацию, целью которой является продвижение равенства и улучшение жизни людей во всем мире. Фонд обязался пожертвовать 99% акций Facebook на различные цели.

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Свободно владеет несколькими языками

Цукерберг свободно владеет несколькими языками, включая английский, мандаринский и испанский. Он даже выступал с публичными речами на мандаринском языке, который он выучил для того, чтобы лучше общаться с пользователями Facebook в Китае.

Любовь к охоте

Марк – заядлый охотник, он часто ездит на охоту со своей женой. Также известно, что он устраивает охотничьи вечеринки в своем калифорнийском особняке.

Противоречиями по поводу неприкосновенности частной жизни

Марк неоднократно сталкивался с противоречиями в связи с проблемами конфиденциальности, связанными с Facebook. В 2018 году стало известно, что компания позволила собирать данные миллионов пользователей без их согласия фирме, занимающейся политическим консалтингом. Это привело к повсеместным призывам к усилению регулирования платформ социальных сетей.

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