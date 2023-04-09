На сливках и с миндалем: рецепт творожной паски от Евгения Клопотенко без выпечки

Наряду с выпеканием дрожжевых пасок и окрашиванием яиц хозяйки еще готовят творожные паски. Особенно творожная паска спасает тех, кто не любит выпекать или не дружит с дрожжами. Такой вид хлеба не требует выпечки и имеет отличный вкус. UaPortal предлагает вам приготовить творожную паску на сливках с миндалем от Евгения Клопотенко.

Несколько советов: сыр для приготовления паски должен быть свежим и высокого качества, а сливки жирными. Сыр берите не кислый, но сухой и жирный.

Сыр для приготовления лучше перетереть через сито или перебить блендером. Так вы получите шелковистую консистенцию. Миндаль или другие орехи по вашему вкусу обжарьте: тогда они раскроют свой вкус и аромат.

Можно полить готовую паску шоколадом и декорировать пасхальными украшениями.

Для приготовления вам понадобится:

– 700 г кисломолочного сыра 9%

– 350 мл сливок не менее 33% жирности

– 5 желтков

– 150 г сахара

– 10 г ванильного сахара

– 100 г сливочного масла 85,2%

– 1 лимон (цедра)

– 50-75 г жареного миндаля

– щепотка соли

Способ приготовления:

100 г масла 82,5% извлеките из холодильника за несколько часов до начала приготовления. Для работы нужно мягкое масло. Сыр перетрите через сито или перебейте блендером.

Желтки отделите от белков. Соедините в миске 5 желтков и 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Тщательно взбейте их венчиком до появления белого цвета. Если хотите получить более сладкую паску, то добавьте больше сахара.

Прогрейте на небольшом огне 200 мл сливок, постоянно помешивая до появления пара над поверхностью.

Добавьте сливки в желтки и перемешайте.

Снова прогревайте смесь на малом огне постоянно помешивая.

Дождитесь легкого загустения смеси (консистенция жидкой сметаны).

Добавьте к сыру желточную смесь и 100 г размягченного сливочного масла.

Тщательно смешайте. Можете добавить цедру одного лимона для легкого цитрусового аромата.

Остальные сливки (150 мл) взбейте миксером до устойчивых пиков. Делайте это в сухой чистой, металлической или стеклянной емкости.

Аккуратно добавьте сливки к творожной массе, смешайте.

Размельчите обжаренные орехи и добавьте к массе, перемешайте. По вкусу можете добавить цукаты.

В форму выложите сложенную в 4 слоя марлю. Переложите в нее творожную массу. Используйте форму или пасковник высотой 15 см. Слегка утрамбуйте творожную массу и накройте марлей. Поставьте форму на тарелку, сверху положите еще одну и поставьте банку с водой, чтобы она прижала массу или положите что-то другое, но тяжелое. Отправьте в холодильник как минимум на 6 часов для застывания, лучше – на ночь. Готовый творожную паску украсьте.

Напомним, UaPortal писал о том, как приготовить ''фальшивую пасху''.

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