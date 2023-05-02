Почему разбитая посуда приносит счастье: суеверия в украинской культуре

UAportal подготовил статью о роли суеверий и запретов в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности. Суеверия и запреты глубоко укоренились в украинской культуре и передаются из поколения в поколение.

Подкова

Популярным суеверием в украинской культуре является вера в силу подковы. Украинцы верят, что если повесить подкову над входом в дом, то это принесет удачу и отпугнет злых духов. Подкову нужно вешать открытым концом вверх, чтобы она принесла удачу в дом.

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Битье посуды

Битье посуды – еще одно распространенное суеверие в украинской культуре. Считается, что битье посуды приносит удачу и отгоняет злых духов. Это суеверие часто практикуется во время свадеб и других торжеств.

Традиция разбивать посуду восходит к древним временам, когда керамика использовалась для хранения пищи и воды. Украинцы верили, что разбивание посуды высвобождает дух пищи или воды и приносит удачу.

День рождения

Кроме того, украинцы считают, что праздновать день рождения раньше положенного срока – плохая примета. Считается, что слишком раннее празднование дня рождения приносит несчастье и может привести к сокращению жизни.

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Класть хлеб на стол вверх ногами

Перевернутый хлеб на столе – еще одно распространенное суеверие в украинской культуре. Считается, что это приносит несчастье.

Традиция класть хлеб на стол вверх ногами уходит корнями в глубокую древность, когда хлеб считался священной пищей. Украинцы верили, что перевернутый хлеб свидетельствует об неуважении к духам земли и приносит несчастье.

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