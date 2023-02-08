Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где в аэропорту его встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, чтобы обсудить поддержку Украины.

Сегодня, 8 января 2021 года, состоялся исторический день: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в лондонский аэропорт Станстед, чтобы встретиться с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Его поздравил господин Сунак, который опубликовал фотографию их встречи в Twitter вместе с подписью: "Добро пожаловать в Великобританию президента Зеленского". Этот визит рассматривается как важное событие в отношениях между обеими странами с момента полномасштабного вторжения России и происходит после длительного ожидания со стороны граждан по всей Европе по этому вопросу.

Оба лидера направятся на Даунинг-стрит для переговоров об увеличении военной помощи и обучения украинских пилотов и морских пехотинцев в самой Британии. Позже сегодня ожидается также аудиенция президента Зеленского у короля Чарльза III в его королевской резиденции, что еще больше подчеркивает важность этого насыщенного событиями дня в истории.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский является 6-м Президентом Украины с 2019 года, когда он получил 73% голосов избирателей против Петра Порошенко на президентских выборах, состоявшихся в том году. Он начал свою карьеру в индустрии развлечений и наиболее известен благодаря комедийному шоу "Квартал 95". На протяжении своей карьеры Зеленский всегда ставил интересы людей на первое место, принимая решения, которые приносят пользу Украине в целом.

Риши Сунак

Риши Сунак занимает пост премьер-министра с февраля 2020 года и считается одним из самых влиятельных политиков в современной Великобритании. Г-н Сунакис - выпускник экономического факультета Оксфордского университета, который работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Lehman Brothers, прежде чем пришел в политику в 2015 году после избрания в британский парламент. С тех пор он занимал различные должности, такие как главный секретарь казначейства, канцлер казначейства и в настоящее время занимает пост премьер-министра Соединенного Королевства. Он широко известен среди граждан благодаря своим усилиям по преодолению экономических ситуаций, сохраняя рабочие места, особенно в период пандемии COVID-19, когда с помощью схемы отпусков он сохранил тысячи рабочих мест в самой Великобритании.