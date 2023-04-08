Слойки с секретом: простой рецепт невероятной вкуснятины
Слойки с секретом: простой рецепт невероятной вкуснятины
Пробовали когда-то чечевицу? А слойки с чечевицей? Если нет, UaPortal предлагает вам исправить это и приготовить слойки с чечевицей от Евгения Клопотенко. Вкусом вы будете поражены.
Для приготовления вам понадобится:
– 200 г зеленой чечевицы
– 1 морковь
– 1 лук
– 1 кг слоеного теста (листового дрожжевого)
– 1 груша (вяленая; можно заменить курагой)
– 3-4 веточки укропа
– 3-4 веточки петрушки
– 2 зубчика чеснока
– 20 г сливочного масла
– 2 ст. л. подсолнечного масла
– по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
- Сварите чечевицу в подсоленной воде до готовности (15-20 минут). Воду слейте.
- Мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке. Овощи обжарьте на растительном масле до размягчения лука. Добавьте к овощам чечевицу и обжарьте несколько минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
Читайте также: Как приготовить весенний салат к праздничному столу.
- Овощи с чечевицей перебейте блендером до однородности.
- Укроп и петрушку промойте и порубите. То же сделайте с чесноком. Вяленую грушу нарежьте кубиками. Можете заменить грушу курагой, будет так же вкусно. Добавьте все к овощам с чечевицей.
- Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите слоеное тесто и нарежьте его на квадраты. Выложите на каждый квадрат начинку и защипните края.
- Готовые конвертики смажьте сливочным маслом. Выпекайте слойки в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут до образования золотистой корочки.
Предлагаем узнать лучшие рецепты витаминных блюд.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !