5 новорічних мультфільмів, які на мить повертають у безтурботне дитинство

На зимові свята хочеться абстрагуватися від читання новин, і хоча б на годинку забути про проблеми й турботи. І одне із найвдаліших рішень для цього – перегляд анімаційних фільмів.

Переваг у мультиплікаціях безліч. Вони пробуджують інтерес до творчості, завдяки якісній графіці дарують естетичну насолоду, а також підіймають настрій. А які з них обрати для новорічного вечора – дізнайтеся в матеріалі UAportal.

1. "Грінч" (2018)

Таємниче створіння Грінч постійно страждає від насмішок із боку суспільства. Він довго терпів це, та якось так розізлився, що втік у печеру, де почав продумувати план помсти. Зрештою вирішив викрасти Санту Клауса, щоб всі кривдники не отримали різдвяні презенти. Одного дня він відмовився від своєї затії. Що розтопило серце розлюченому створінню?

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2. "Крижане серце" (2013)

Дві сестри, Анна й Ельза, одного дня дізналися, що старша з них має суперсилу – може заморожувати предмети. І якщо спочатку це було способом розважитися, то з часом стало важко контролювати дар. Дівчина злякалася, що може магічними здібностями нашкодити рідним і друзям, тож вирішує втекти подалі від королівства. Ельза не може без сестри, тож вирушила у мандрівку, аби повернути її додому. Вона має пройти небезпечний шлях разом зі сніговиком Олафом, оленем Свеном і новим знайомим Крістофом.

3. "Вартові легенд" (2012)

Санта-Клаус, Великодній кролик, Зубна фея і Піщана людина захищають малечу, їхні мрії, сни й надії від злого антагоніста. Одного дня вартові зіткнулися зі злим Бабаєм, який хоче вкрасти дитячі сни й замінити їх на власні хорор-сюжети, де немає Вартових. Чи вийде у головних героїв не допустити крадіжку?

4. "Льодовиковий період: гігантське Різдво" (2011)

Мамонт Менні напередодні Різдва вирішив показати доньці сімейну реліквію – різдвяний камінь. Далі незграбний лінивець Сід пошкодив цінну річ. Відтак Санта заніс тваринку до чорного списку. Тепер Сід не отримає подарунок на свято. Він вирішує дістатися до Північного Полюса й попросити пробачення у Клауса, аби не залишитися без презенту.

5. "Елвін і бурундуки" (2007)

Молодий музикант Дейв ніяк не може реалізуватися в житті. Його пісні ніхто не хоче співати, контракт з фірмою розірваний, а дівчина, в яку він закоханий, ігнорує всі прояви уваги. Хлопець зовсім падає духом і починає сумніватися у своєму майбутньому як успішного композитора. Все змінилося після знайомства із трьома бурундуками, які вміють говорити й професійно співати.

Раніше UAportal писав, що екологічніше: штучна чи жива ялинка.

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