Болгари відлякують злих духів, а греки розбивають гранат: як святкують Новий рік у різних країнах

Новий рік – ледь не єдине свято, яке відзначають в усіх країнах та на всіх континентах. Проте кожен народ має свої традиції. Наприклад, японці напередодні свята купують граблі, а жителі Панами рівно о 12 кричать, дзвонять у пожежні дзвони і сигналять в автомобілях (влаштовують справжню какофонію).

Які ще помпезні й дивні традиції мають різні народи – читайте в матеріалі UAportal.

Англія

Англійці прикрашають свої будинки ялинками й гілочками омели, яка нібито охороняє дім від нещастя, а його мешканців – від хвороб. До речі, саме тут започаткували традицію обміну вітальними листівками. На Новий рік у містах Англії показують спеціальні вистави для дітей і дорослих, де є персонажі Шалтай-Болтай, Панча, Березневий заєць, Лорд Безлад тощо.

Відео дня

Замість Діда Мороза, головним чарівником називають Санту Клауса, який нібито приїжджає до малечі на ослику. Діти, лягаючи спати, виставляють біля ліжка велику тарілку, або біля ялинки чи над каміном – панчохи. Зранку прокидаються, а Санта вже подбав про подарунки.

Болгарія

В переддень Нового року болгари зодягають дивні костюми й імітують залякування злих духів, аби ті не прийшли до дому. Ця традиція має назву "Кукері". Також жителі країни купують палички кизилу як обов’язковий атрибут свята, й прикрашають їх червоними нитками, часником, сухофруктами й монетами. А 1 січня всі вітають друзів та рідних, легенько вдаряючи цими гілочками. Після 12 удару годинника в будинках на 1 хвилину гасне світло – для поцілунків. Далі господарі розрізають пиріг із монетками чи горішками всередині й переходять до трапези.

Італія

На Новий рік італійці викидають із помешкань мотлох (старий комод, стіл, крісло тощо). Інколи навіть із вікон. Тут вірять, що на місце цих речей "прийдуть" нові. Крім того, жителі країни приносять у дім свіжу воду як символ щасливого життя. Конкретно в Новорічну ніч діти не отримують подарунки. Натомість до них приходить на Різдво (24 грудня) їхній Дід Мороз, Баббо Натале. А на Хрещення (6 січня) – Фея Бефана, яка на чарівній мітлі облітає всі будинки й залишає подарунки чемним дітям (нечемним – дрібку попелу чи вуглинки).

Цікаво, що в Італії не заведено пити в новорічну ніч шампанське і пиво. Це – дурний тон. Під бій курантів італійці з’їдають по 12 виноградин, а відтак протягом року мають бути моторними й щасливими.

Іспанія

Тут теж є традиція щодо з’їдання винограду: аналогічна, як в Італії. Іспанці зустрічають Новий рік голосно й шумно, та обов’язкова умова – не вдома. У цей день всі зодягаються у яскравий червоний колір, та розважаються у клубах, кав’ярнях і ресторанах. На вулицях прикрашають сходи гірляндами та символами Нового року, розкидають цукерки, монети й мішуру. Цікаво й те, що подарунки закидає на балкон Папа Ноель. Це дідусь, зодягнений у яскравий костюм, а замість посоха тримає пляшку вина.

Греція

У цій країні святкування Нового року збігається із Днем святого Василія, який приносить малечі подарунки. Зранку греки йдуть до храму й освячують великий гранат. Повернувшись додому, розбивають цю ягоду на подвір’ї: що більше зерен посиплеться із плоду, то щасливішим буде новий рік. Також місцеві жителі сакралізують каміння, взяте на дорозі чи біля струмка. Будь-який гість, що входить у будинок господарів, має кинути його зі словами: "Хай багатства цих господарів будуть такі ж важкі, як цей камінь".

Китай

Тут святкують Новий рік наприкінці січня або на початку лютого. Все залежить від місячної фази (у день другого молодика після зимового сонцестояння). У святкову ніч люди влаштовують урочистий фестиваль. Вони запалюють величезну кількість ліхтариків, аби освітити шлях для наступного року, а ще – використовують петарди і феєрверки, аби відлякати злих духів і нечисть (один із найпопулярніших чудовиськ – дракон Ніан).

Увечері вся родина збирається за столом для трапези й для вручення подарунків. Як правило, це гроші у червоному конверті або створене власноруч намисто зі ста монет як побажання прожити сотню років. На ранок після святкування кожен член родини по черзі виходить із дому й робить рівно 6 кроків у ту сторону, яку гороскоп вважає сприятливою для того чи іншого знака зодіаку. Після цього треба повернутися назад.

Японія

Японці святкують Новий рік декілька днів. Вони прикрашають вхідні двері вінками із соснових і бамбукових гілок, аби прогнати подалі злих духів. Вночі у буддистських храмах дзвонять дзвони багато разів, де перші 6 позначають людські гріхи: жадібність, заздрість, легковажність, нерішучість, глупота, користолюбство. Тут вірять, що удари дзвону звільняють від невдач і гріхів минулого року. А на святкування наступного дня японці виходять на вулицю й обмінюються подарунками з друзями й родичами. Є і кумедна традиція: вони купують бамбукові граблі, аби "загрібати" щастя. Вечір проводять у колі сім’ї.

Раніше UAportal писав, як святкували Різдво предки українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!