Експрес тур по Кам'янець-Подільському: Топ-6 локацій за один день

Коли ти в місті сповненому лицарським романтизмом та духом історії не час перепочивати, навіть якщо в тебе один день між мандрівками. Кам’янець–Подільський наповнить твій день та пам’ять в телефоні цікавою архітектурою, масштабними пам’ятками та романтичними вузькими вуличками з безліччю яскравих маленьких деталей.

З вас раненький підйом, а з нас ТОП 6 локацій, які ви зможете побачити в місті Кам’янець–Подільський, витративши лише один день.

Кам’янець-Подільська фортеця

Почати з головної пам’ятки міста – це правильний вибір, адже масштабність фортеці затримає вас на локації, не менш як на 3 години. Тож краще розпочати сповненими сил та випивши першу філіжанку кави.

Відео дня

Леся Українка називала це місце "квітка на камені", адже побудувати таку вражаючу красу може лишень справжній митець. У випадку фортеці митець був не один, а архітектурний задум, здається, був направлений на те, щоб з першого погляду зупиняти ворогів. Задум спрацював і за всю свою історію в декілька століть фортеця підкорилася лишень двом завойовникам (монголо-татарська навала та польсько-турецька війна).

У 20–му столітті краса фортеці була оцінена як належить і будівля була внесена в список історико-культурних заповідників. Життя за кам’яними мурами досить насичене та різнобарвне, сьогодні. Тисячі туристів, різноманітні фестивалі та збережений генетичний фонд, нашої далекої історії, подарують яскраві враження та обізнаність.

Музей мініатюр "Замки України"

Звісно, подорож по справжнім замкам надає більше вражень. Але уявіть, що зможете кожен потримати на долоньці, та зробити свій винятковий колаж, на якому потім будете ставити галочки-відвідування.

Додайте до своєї прогулянки замовлену екскурсію й дізнаєтеся багато фактів про кожну споруду та шматок історії, пов’язаний з нею. Дізнайтеся таємниці та легенди найбільш відомих та популярних замків України, зібрані в одному місці.

Руська брама

Прогулянка до берегів річки Смотрич подарує знайомство аж з двома історичними об’єктами XV – XVI століть. Руська та Польська брами – це більше ніж оборонні споруди, це хитрість, яка не дозволяла підійти близько ворогові. Споруди мали гідротехнічні можливості та закривали шлюзи, щоб каньйон наповнився водою.

Початок XIX століття закінчив оборонну функцію Руської брами і її приміщення почали використовуватися для господарських потреб. Але велич її історії збережена в стінах та артефактах.

Польська брама

Від п’яти башт та оборонних мурів лишилося небагато, але збережене дає уявлення про функціонування споруди та внесок в історію. Брама розташовувалася посеред каньйону та зазнала руйнувань під час постійних затоплень. Та й те, що лишилося є наслідком реконструкції, а не початкової забудови. Але зробити гарні фото на руїнах, та дізнатися про історичні події, які розповідають мури – досить цікаво.

Костел святих Апостолів Петра і Павла

Споруда нині католицького костелу має досить цікаву історію та мішані архітектурні стилі. Ви можете побачити тріумфальну арку та турецький мінарет одразу. Це пов’язано з окупацією Поділля османами, які зробили з костелу мусульманську мечеть. Неоготичні риси та елементи бароко, датовані вже XIX століттям. Та боротьба святого місця за життя продовжується й с приходом радянської влади. Щоб викорінити релігійність в стінах собору було створено відділ атеїзму історичного музею, з часом зал органної музики. Та костел зміг витримати всі випробування часом та на початку 90–х років XX століття скарб було повернено римо-католицькій громаді.

Смотрицький каньйон

Подивитися з висоти 50 метрів можна з трьох великих мостів в межах міста (Замковий, Новопланівський та "Лань, що біжить". Ця захоплива панорама передає всю велич та силу стихії води, яка прорубує собі шлях не дивлячись на перепони.

Шлях річки Смотрич раніше був дієвим торговельним шляхом та водною дорогою до Кам’янця.

Панорами з оглядових майданчиків відкривають новий погляд на місто та охоплюють багато архітектурних районів, в тому числі й старе місто. Каньйон вкритий "зеленою дорогою" та простягається за обрій.

Після цікаво проведеного часу в Кам’янець–Подільському можна мандрувати далі, та обов’язково планувати повернення, адже цікавих та значущих місць тут набагато більше.