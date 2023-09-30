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Подорожі

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Анна Веселова - Соловонюк

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Втекти від світу сьогодні хочеться як ніколи раніше. Відчути спокій, тишу та можливість щось планувати важливо для подальшої боротьби. Ми пропонуємо вам познайомитися з сільським туризмом України, який продовжує працювати під час війни та дарує омріяний спокій з цікавим наповненням. Якщо відпочинок в селі ви уявляєте серед корів, бруду та відсутності комфорту, то ви помиляєтеся. Власники пропозицій зеленого туризму досягли такого розвитку, що можуть сміливо конкурувати з комплексами та готелями.

Можливості зеленого туризму

Села України зливаються з природою, шануючи її, але не відстаючи від сучасного прогресу. Тож ви матимете можливість відпочивати на озерах, збирати гриби в лісі, займатися риболовлею, влаштовувати затишні та мальовничі прогулянки поєднуючи це все з лазнями, саунами, чанами, басейнами, комфортабельними умовами житла та, ще й на доданок, смачними домашніми обідами з еко продуктів.

Такий оздоровчий комплект прописано кожному, особливо зараз. Якщо ви гадаєте, що прогресивним дітям буде сумно в таких місцях, то і тут ви помиляєтеся. Подалі від тривог, емоційності суспільства та їжі з супермаркетів дітям буде тільки краще. Та й багато приватних локацій мають майданчики, батути та тварин, з якими дітям ніколи не буває сумно. Майже в кожному селі, або поряд, є пам’ятки, які можна додати до відпочинку.

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Обираємо улюблену локацію для затишного відпочинку

Не відкладайте свою мрію на відпочинок, з нашим підбором бюджетних варіантів зеленого туризму. Всі вони перевірені відгуками та рейтингами, а деякі, навіть, особисто.

Вишнева Садиба на Волині (селище Дольськ)

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Власники цього невеличкого зеленого бізнесу дуже добра та привітлива родина, яка втекла від окупації з початком війни у 2014 році та знайшла в собі сили жити, розвиватися, допомагати та дарувати радість іншим.

Місце, яке було облаштоване в селищі Дольськ стало мальовничим куточком с затишним та комфортним відпочинком.

Гостьовий будинок з тераскою розрахований до 7 осіб, має: дві кімнати, камін, якій топиться в холоди, кухню та душову кімнату. На території є зариблений став з раками, багато мальовничого ландшафтного дизайну та пейзажні облаштовані куточки для фото. Є крита барбекю зона, альтанка та красива гойдалка для вашого релаксу.

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Господарі радо готують на замовлення, та мають унікальну пропозицію італійської піци, яку готують в спеціальній печі. Всі продукти домашні, а руки господині турботливі, тому аромати просто неймовірні.

На доданок є лазня, після якої ви будете, як нова копійка. Вартість такої приємності 200 грн/год.

Доба в двокімнатному будинку коштує 800 грн (за 2 особи). Паркомісце також забезпечується.

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Селище Дольськ має свої принади за межами садиби. Буквально в декількох метрів розташоване величезне озеро, є невелика мальовнича церква, прогулянка до якої - одне задоволення. Поруч також знаходиться ліс в якому розташоване озеро Святе. На всіх водоймах можна ловити рибу, а в лісі збирати гриби, або ягоди.

За 25 хвилин від Дольська розташована оленяча ферма.

Роздивитися детальні фото та замовити свій відпочинок можна скориставшись сторінкою "Вишнева Садиба" в Instagram.

Садиба "Тарасові шляхи" на Черкащині (село Моринці)

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Батьківщина великого Кобзаря сповнена романтичною поезією відпочинку. Серед ландшафтних мальовничих краєвидів села Моринці стоїть затишна садиба "Тарасові шляхи". Господиня облаштувала в ній справжній комфортабельний та насичений відпочинок.

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Садиба має номери на 2 та на 4 особи. В номерах є саме необхідне: ліжка, телевізор, інтернет, санвузол з душем. Вартість проживання в номерах складає 300-400 грн за місце та включає триразове харчування з домашніх продуктів та меню на бажання гостей.

В додаткові послуги входить: професійний масаж, майстер-клас по петриківському розпису, майстер-клас з розпису пряників, майстер-класи з гончарної справи та різьбі по дереву.

На території садиби є дитячий майданчик, гойдалка, міні-басейн, літня тераса, альтанки, стіл для міні тенісу, парковка.

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Розважити себе можна збираючи гриби та ягоди, катанням на конях, замовивши екскурсію Тарасовими Шляхами, купанням в ставку, лижі та санчата (взимку), спортивними тренажерами.

Адреса: Черкаська область, Звенигородський район, село Моринці, Молодіжна 1.

Зв’язатися телефоном: +380 50 701-77-30; +380 97 022-96-30.

Country House Кременчуцький район (селище Чечелево)

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Такої фантазії годі й шукати. Country House за дуже насичений та вражаючий відпочинок, особливо з дітьми. Тут проводяться різноманітні майстер-класи, розробляються екскурсії та програми для дітей, влаштовуються тематичні вихідні та навіть, варяться природні ліки з зібраних трав.

Велика оздоблена територія, де можна припаркуватися, пограти в активні спортивні ігри, влаштувати вечірнє барбекю. А міні-ферма дозволяє діткам спілкуватися та гратися з тваринками.

Домашня кухня, еко овочі та фрукти, та дуже багато чого лавандового. Господиня справжня майстриня, яка дивує своєю фантазією та талантами.

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

За парканом починаються "Білецьківські плавні, сосновий ліс, а в кінці садиби гай.

Дуже зручне розташування недалеко від міста, але переступивши за хвіртку, виникає враження, що місто дуже далеко, а ви просто серед намальованої природи.

Вхід на територію можливий тільки без ночівлі, в компанії друзів на цілий день. Вартість входу в садибу дорослі –100 грн, діти – 50 грн (безкоштовно до 3 років). В садибі можна й купити дрова для мангалу (150 грн).

Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Альтанки в садибі розраховані 2–4 чол., 8–10 чол., та 20–30 чол. В пропозиціях також гостьовий будинок на 20 чол., з усіма умовами для літнього та зимового відпочинку. Близьке розташування міста дозволяє при необхідності зняти житло там.

Зв’язатися з господинею можна на сторінці Country House в Instagram.

Підтримуємо своє та не забуваємо про відпочинок для себе. Гарного вікенду без тривог.

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