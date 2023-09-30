Куди втекти на пару днів від всього світу. Бюджетний зелений туризм в Україні для вікенду протягом року

Втекти від світу сьогодні хочеться як ніколи раніше. Відчути спокій, тишу та можливість щось планувати важливо для подальшої боротьби. Ми пропонуємо вам познайомитися з сільським туризмом України, який продовжує працювати під час війни та дарує омріяний спокій з цікавим наповненням. Якщо відпочинок в селі ви уявляєте серед корів, бруду та відсутності комфорту, то ви помиляєтеся. Власники пропозицій зеленого туризму досягли такого розвитку, що можуть сміливо конкурувати з комплексами та готелями.

Можливості зеленого туризму

Села України зливаються з природою, шануючи її, але не відстаючи від сучасного прогресу. Тож ви матимете можливість відпочивати на озерах, збирати гриби в лісі, займатися риболовлею, влаштовувати затишні та мальовничі прогулянки поєднуючи це все з лазнями, саунами, чанами, басейнами, комфортабельними умовами житла та, ще й на доданок, смачними домашніми обідами з еко продуктів.

Такий оздоровчий комплект прописано кожному, особливо зараз. Якщо ви гадаєте, що прогресивним дітям буде сумно в таких місцях, то і тут ви помиляєтеся. Подалі від тривог, емоційності суспільства та їжі з супермаркетів дітям буде тільки краще. Та й багато приватних локацій мають майданчики, батути та тварин, з якими дітям ніколи не буває сумно. Майже в кожному селі, або поряд, є пам’ятки, які можна додати до відпочинку.

Обираємо улюблену локацію для затишного відпочинку

Не відкладайте свою мрію на відпочинок, з нашим підбором бюджетних варіантів зеленого туризму. Всі вони перевірені відгуками та рейтингами, а деякі, навіть, особисто.

Вишнева Садиба на Волині (селище Дольськ)

Власники цього невеличкого зеленого бізнесу дуже добра та привітлива родина, яка втекла від окупації з початком війни у 2014 році та знайшла в собі сили жити, розвиватися, допомагати та дарувати радість іншим.

Місце, яке було облаштоване в селищі Дольськ стало мальовничим куточком с затишним та комфортним відпочинком.

Гостьовий будинок з тераскою розрахований до 7 осіб, має: дві кімнати, камін, якій топиться в холоди, кухню та душову кімнату. На території є зариблений став з раками, багато мальовничого ландшафтного дизайну та пейзажні облаштовані куточки для фото. Є крита барбекю зона, альтанка та красива гойдалка для вашого релаксу.

Господарі радо готують на замовлення, та мають унікальну пропозицію італійської піци, яку готують в спеціальній печі. Всі продукти домашні, а руки господині турботливі, тому аромати просто неймовірні.

На доданок є лазня, після якої ви будете, як нова копійка. Вартість такої приємності 200 грн/год.

Доба в двокімнатному будинку коштує 800 грн (за 2 особи). Паркомісце також забезпечується.

Селище Дольськ має свої принади за межами садиби. Буквально в декількох метрів розташоване величезне озеро, є невелика мальовнича церква, прогулянка до якої - одне задоволення. Поруч також знаходиться ліс в якому розташоване озеро Святе. На всіх водоймах можна ловити рибу, а в лісі збирати гриби, або ягоди.

За 25 хвилин від Дольська розташована оленяча ферма.

Роздивитися детальні фото та замовити свій відпочинок можна скориставшись сторінкою "Вишнева Садиба" в Instagram.

Садиба "Тарасові шляхи" на Черкащині (село Моринці)

Батьківщина великого Кобзаря сповнена романтичною поезією відпочинку. Серед ландшафтних мальовничих краєвидів села Моринці стоїть затишна садиба "Тарасові шляхи". Господиня облаштувала в ній справжній комфортабельний та насичений відпочинок.

Садиба має номери на 2 та на 4 особи. В номерах є саме необхідне: ліжка, телевізор, інтернет, санвузол з душем. Вартість проживання в номерах складає 300-400 грн за місце та включає триразове харчування з домашніх продуктів та меню на бажання гостей.

В додаткові послуги входить: професійний масаж, майстер-клас по петриківському розпису, майстер-клас з розпису пряників, майстер-класи з гончарної справи та різьбі по дереву.

На території садиби є дитячий майданчик, гойдалка, міні-басейн, літня тераса, альтанки, стіл для міні тенісу, парковка.

Розважити себе можна збираючи гриби та ягоди, катанням на конях, замовивши екскурсію Тарасовими Шляхами, купанням в ставку, лижі та санчата (взимку), спортивними тренажерами.

Адреса: Черкаська область, Звенигородський район, село Моринці, Молодіжна 1.

Зв’язатися телефоном: +380 50 701-77-30; +380 97 022-96-30.

Country House Кременчуцький район (селище Чечелево)

Такої фантазії годі й шукати. Country House за дуже насичений та вражаючий відпочинок, особливо з дітьми. Тут проводяться різноманітні майстер-класи, розробляються екскурсії та програми для дітей, влаштовуються тематичні вихідні та навіть, варяться природні ліки з зібраних трав.

Велика оздоблена територія, де можна припаркуватися, пограти в активні спортивні ігри, влаштувати вечірнє барбекю. А міні-ферма дозволяє діткам спілкуватися та гратися з тваринками.

Домашня кухня, еко овочі та фрукти, та дуже багато чого лавандового. Господиня справжня майстриня, яка дивує своєю фантазією та талантами.

За парканом починаються "Білецьківські плавні, сосновий ліс, а в кінці садиби гай.

Дуже зручне розташування недалеко від міста, але переступивши за хвіртку, виникає враження, що місто дуже далеко, а ви просто серед намальованої природи.

Вхід на територію можливий тільки без ночівлі, в компанії друзів на цілий день. Вартість входу в садибу дорослі –100 грн, діти – 50 грн (безкоштовно до 3 років). В садибі можна й купити дрова для мангалу (150 грн).

Альтанки в садибі розраховані 2–4 чол., 8–10 чол., та 20–30 чол. В пропозиціях також гостьовий будинок на 20 чол., з усіма умовами для літнього та зимового відпочинку. Близьке розташування міста дозволяє при необхідності зняти житло там.

Зв’язатися з господинею можна на сторінці Country House в Instagram.

Підтримуємо своє та не забуваємо про відпочинок для себе. Гарного вікенду без тривог.