Кращі місця в Україні для зустрічі з золотою осінню: Ідеальні локації для відпочинку та фото без фільтрів

Всі ми любимо відвідувати парки з настанням жовто багряного кольору на деревах. І, навіть від такої мінімальної краси поліпшується настрій, розслабляється нервова система та виникає бажання фотографуватися з кожним деревом чи листочком.

Комфортна температура, та ще тепленькі промінці сонця підігрують фону, створюючи грайливі тіні.

А, що, якщо розширити межі парку та насолодитися безмежними горизонтами та оглядовими майданчиками, що дадуть таку жовто-багряну панораму, що захопить дух.

Це легко зробити серед мальовничих пейзажів України, головне знати куди їхати, та не упустити шанс. Підготували для вас Топ-7 локацій, в яких панує золота осінь.

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Озеро Синевир

Його включили в одно з 7 див України, бо краса, яку створила тут природа неповторна. Тільки уявіть себе на висоті 900 метрів, де серед густих жовто-червоних осінніх пагорбів, а під ногами лежить кришталеве озеро, дно якого видно навіть на середині. Ні, воно не мілке, подекуди глибина сягає 24 метрів, але його прозорість вражає, здається, опустиш руку та піднімеш камінчик з дна, але то тільки здається. Ви не промайнете жодного оглядового майданчика та зробите мільйон фото для свого контенту.

Де зупинитися (Міжигірський район, Закарпатська область): великий вибір комфортабельних садиб, приватний сектор та кемпінг. Все можливо на озері Синевир.

Тунель кохання

Його багряна труба може здатися вам знайомою, адже ця локація уже популярна серед фотографів. Тунель з дерев проходить над залізничними рейками, що надає йому ще більшого шарму. Потяги обламують маленькі гілочки та роблять" живий" тунель ідеальної форми.

Це особливе місце для тих, хто ще не знайшов свою другу половинку. Подейкують, варто лишень забажати знайти своє кохання, стоячи на цьому місці і все буде.

Енергетика цього місця вражає не лишень українців. Відомий японський режисер Акійоші Імазакі зняв за участю цієї локації повнометражний фільм.

Знайти це "зачароване" місце можна біля селища Клевань в Рівненській області.

Мисливський будинок у Львівській області

Простота й краса поєднані в шедевр. Саме так можна описати мисливський будиночок на ставу, який знаходиться на території Мисливського господарства "Стир", в селищі Збруї. Повітря очищене сосновим лісом, недоторканність природи та місцеві мешканці: кабани та фазани, подарують чудовий осінній відпочинок.

Тут можна влаштовувати пікніки, рибалити та насолоджуватись природою. Населення містечка складає лишень 154 особи, так що зупинитися можна тільки скориставшись приватними пропозиціями або кемпінгом. Селище входить в комплексні тури, так що можна охопити красу разом з іншими цікавими місцями.

Тустань, село Урич, Львівська область

Місце панорам, нескінченних обріїв з гірськими лініями. Відоме місце в Україні серед внутрішніх турів. Ви будете у захваті від урицьких скель, на яких збереглися малюнки (петрогліфи) – сонця, тварин, людей тощо.

Високі дерев’яні сходи піднімуть вас на скелі, де ви зможете вдихнути на повні груди та зробити ідеальні панорамні знімки.

Зі Львова можна доїхати на автобусі до самого Заповідника "Тустань". Трохи більше 100 км і ви серед мальовничих пагорбів.

Рибальський будинок

Посеред ставу серед охайних берізок та ялинок стоїть маленький дуже затишний будиночок, який приваблює романтичних туристів. Осінь приносить на локацію такі насичені теплі кольори, що здається, попадаєш в казку.

Локація знаходиться в селі Старий Солотвин, Житомирської області й має зайняти місце в вашому турі на один день. Захопіть пікнік та велосипеди, щоб насолодитися прогулянкою серед кольорових дерев та загадкових троп.

Станція "Памір"

Розсекречена та закинута радіолокаційна база стала жаданим туристичним місцем, адже крім мальовничої природи та ландшафтів гори Томнатик, тут є на що подивитися.

Перебуваючи в Українських Карпатах восени, обов’язково дізнайтеся як потрапити сюди з вашої локації й ви отримаєте додаткові незабутні враження, які зафіксує ваша камера.

Щоб зловити момент ранішніх туманів та вечірнього зоряного соняшника візьміть тур з наметами. Тури можна купити зі Львова та Києва. Ціна в діапазоні 2000 грн – 7200 грн, в залежності від наповнення та точки відправлення.

Дземброня

Ціле село – мальовнича локація. Знаходячись високо в горах лежить серед вражаючих ландшафтів та кришталево чистого повітря. Ліси, полонини, оглядові майданчики – кожна пора року тут малює свій шедевр.

Селище краще побачити в рамках туру, але й приватні пропозиції житла можна знайти та добратися з Івано–Франківська.

Не обмежуйтеся парками восени й отримаєте енергію, якою може наситити тільки ця пора року в свій золотий період. З вас фото-контент для соцмереж.