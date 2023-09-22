Неповторний захід сонця в столиці. Де шукати інстаграмні локації на початку осені

Споглядати, як небо фарбується у жовто рожеву палітру, змінюючи окрас всього, що є довкола – особливий вид терапії. Бачити якомога більше прекрасного, природного, нескінченного важливо сьогодні, коли довкола багато мінливого та швидкоплинного.

Київ може похизуватися багатьма місцями з яких романтично та натхненно можна споглядати, як падає за обрій останній промінець сонця. Ми пропонуємо свій ТОП місць, де ваші інста–фото будуть якісними, а романтичний вечір ідеальним.

Труханів острів

Це попсове та популярне місце в столиці, надвечір змінює свою атмосферу і набуває різних кольорів. До загальної картини різнобарвного неба додається відображення у воді, та підсвітка мосту, що посилює WOW ефект. Та й сама по собі локація дуже зручна та затишна. Можна посидіти з подругою, або влаштувати романтік, навіть затишний вечір сім’єю чудово вписується в "інтер’єр".

Станція метро Поштова Площа, перейти через пішохідний міст над Дніпром.

Ботанічний сад імені Гришка

На противагу пісочному пляжу та близькій воді стане чудова природа на пагорбі. З висоти пагорбів Ботанічного саду відкриваються неповторні панорами на місто та локації для спостереження мальовничих заходів сонця. До того ж фонова природа тут неповторна, а золота осінь одягає її в такі кольори, які й уві сні не насняться. Ботанічний сад – це чудова прогулянка, яка має кожного дня свій неповторний різнобарвний фінал.

Станція метро Печерська, вул. Тимірязєвська 1.

Оболонська набережна

Локація, де панорама міста з багряним вечірнім забарвленням, просто на долоні. Ідеальне місце за розташуванням, великим вибором точок огляду та додаткових можливостей, для того, щоб ваш вечір продовжився. Ліхтарі на протилежному березі відбиватимуть свої промені у воді, а небо буде довго змінювати відтінки, роблячи панораму висоток приголомшливою.

Станція метро Нивки, парк "Наталка".

Парк Слави

Дати волю простору та думкам, а заходу розігратися на великому полотні можна в Парку Слави, сидячі на парапетах височенних пагорбів. Тут захід сонця робить акцент на кронах дерев та зміні блакитного кольору неба. Ви побачите як змінюють один одного відтінки та палає обрій.

Станція метро Арсенальна, вул. Лаврська 15.

Київське море

Для тих хто полюбляє заходи сонця на морі, ця локація підійде якнайкраще. Тут промені сідаючого сонця до останнього грають на воді, гойдаючись на невеличких хвилях, або мерехтять у спокійних водах штилю. В цьому місці половинка водойми дорівнює половині неба, поділяючись невеличкою смужкою темніючого обрію.

Станція метро Героїв Дніпра.

Дзвіниця Софіївського Собору

Піднявшись на висоту 76 метрів, вам захопить дух від безмежних панорам столиці. Та, коли починає заходити сонце картина стає така, що важко описати, бо це прекрасне захоплює твої почуття та несе у вирій. Але спинитися на цій миті хочеться відчайдушно, принаймні повторити так точно. І навіть декілька сотень сходинок не спинять ваш шлях до неповторної краси.

Софіївська площа, вул. Володимирська 24.

Замкова гора

Замкова гора змінює малюнок міста кардинально, висвітлюючи його з іншого боку. Тут столиця здається примхливою, інфантильною та голисто-підлітковою. Шпилі, піки, масивні споруди та кремезні дахи в променях спадаючого сонця набувають якогось передчуття та хвилюють давно залежані струни в душі. Але хвилювання згасає з променями, які забирають все занепокоєння з собою.

Станція метро Контрактова Площа, "Андріївський Узвіз".

Пішохідний міст

Скляний новенький мешканець столиці встиг пережити вже багато пригод, та стати своїм серед своїх. Панорама на місто та Дніпро, промені заходу сонця, які відображаються в скляному полотні мосту, змінюючи і ваш окрас – чудовий антураж для закінчення світлового дня. Це буде яскраве враження до вашої мальовничої прогулянки, навіть наодинці з собою.

Бажаємо вам приємних та тихих вечорів у спогляданні прекрасного.