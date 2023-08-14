Незнання законів не врятує вас від штрафів. Ознайомтесь з правилами подорожей регіонами України під час воєнного стану

Українці борються за перемогу та продовжують жити далі, подорожуючи регіонами країни кожного дня. Ділові поїздки, зміна місця проживання, відпочинок тощо.

Тим часом правила подорожей зазнали змін, через наявні ризики для життя громадян. Ознайомитись з ними ви маєте, плануючи будь-яке переміщення в межах України, навіть, якщо вам здається, що ви їдете у відносно безпечні регіони.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) надало інформацію щодо нових правил та рекомендацій під час зміни регіону.

Будьте в курсі та передайте знайомим, щоб не попасти на значні штрафи та не наражати себе, та інших на небезпеку.

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Що робити при необхідності їхати у регіони з підвищеним ризиком

Пам’ятайте, що за безпеку у кожній конкретній області наразі відповідає військова адміністрація, місцева влада та поліція. В цих установах вам допоможуть встановити локації та місця у яких відносно безпечно та дозволено пересуватися. Попросіть інформацію щодо розташування укриттів та можливість виконання цілей вашого візиту.

Що уточнити в туроператора

Ваша туристична поїздка має бути максимально безпечна та продумана. Якщо в випадку самостійної організації по всім пунктам питатися буде з вас, то у випадках з туроператором ваше завдання уточнити всі нюанси, які можуть виникнути під час мандрівки.

Чи продумані піші екскурсії з урахуванням бомбосховищ чи мінімальних укриттів.

Як працюють об’єкти відвідування під час тривог. Чи існують якась компенсація коштів, якщо об’єкт раптом буде зачинений.

Чи врахували при переїздах з регіону в регіон комендантську годину, яка може відрізнятися у кожній місцевості.

Які додаткові документи потрібно мати з собою, якщо ви людина, яка підлягає під мобілізацію під час воєнного стану.

Що точно заборонено

Запам’ятайте, на всій території України заборонені туристичні маршрути, які проходять поруч з критичною інфраструктурою (військові та стратегічні об’єкти).

Відвідування масових заходів також заборонено (фестивалі, концерти тощо), якщо захід немає належних умов, щоб забезпечити безпеку глядачів під час повітряної тривоги.

Заборонені маршрути, які проходять близько до кордонів з білорусією та росією.

Обов’язкове ознайомлення з регіонами в яких заборонено відвідування лісів, водойм та гір (дивіться нижче по регіонах).

Прифронтові зони не мають включатися в туристичні маршрути.

Звільнені від окупації території є небезпечними для відвідування та відпочинку до їх офіційного розмінування та перевірки.

Які регіони є відносно безпечними та де заборонені окремі локації станом на 2023 рік

Центральні та західні регіони України рахуються відносно безпечними сьогодні, але також мають свої обмеження, які потрібно враховувати та знати, щоб не натрапити на штраф.

Київ та київська область

Заборонено відвідувати ліси та зелені зони за межами житлових масивів. Заборонений сплав водоймами. Чорнобильська зона лишається закритою для відвідувачів.

Дозволено відпочивати на 14 офіційно відкритих пляжах.

Черкаси та черкаська область

Заборонено відвідування лісів.

Дозволено відпочивати на 5 офіційно відкритих пляжах.

Полтава та полтавська область

Заборонено відвідування лісів та використання будь-яких плавзасобів (виняток спортивні змагання).

Дозволено купатися на міських пляжах.

Волинь та волинська область

Заборонено відвідування лісів та знаходження на локаціях поряд з білоруським кордоном.

Львів та львівська область

Заборонено відвідування лісів на транспорті (крім велосипеда). Проїзд транспортом можливий тільки у разі розташування у лісі транзитного шляху.

Дозволено купатися та подорожувати на байдарках водоймами перевіреними та рекомендованими ДСНС.

Закарпаття

Заборонені маршрути, які проходять поблизу інших держав (частина Карпатського заповідника та Ужанського національного парку). Заборонені польоти одномоторними літаками.

Дозволено відвідувати ліси та водойми.

Івано-Франківськ та івано-франківська область

Заборонено пересування у лісах та горах на джипах, квадроциклах, баггах та мотоциклах.

Дозволено відвідування лісів та гірських маршрутів.

Тернопіль та тернопільська область

Заборонено розпалювати багаття в лісах.

Дозволено туристичні маршрути в лісах та відпочинок на водоймах. Дозволені масові заходи, після отримання відповідного дозволу (у військовій адміністрації)

Вінниця та вінницька область

Заборонено знаходитися та проводити заходи поблизу критичної інфраструктури та прикордонної зони.

Дозволено відвідування лісів та туристичних об’єктів.

Рівне та рівненська область

Заборонені для відвідування північні частини окремих громад (Локницька, Зарічненська, Висоцька, Миляцька, Старосільська, Березівська).

Дозволено перебування в лісі та на водоймах, крім вище перерахованих частин громад.

Житомир та житомирська область

Заборонено відвідування частин лісу (20 кілометрова зона від кордону з Білорусією) та територій, які перебували під окупацією. Заборонено відвідування заповідних зон області. Заборонений відпочинок на водоймах, які знаходяться поблизу критичних інфроструктур.

Дозволено відвідування та відпочинок на не перелічених вище територіях. Відвідування об’єктів культури можливе за наявністю укриттів.

Пам’ятайте, що знання актуальної інформації вбереже ваше життя та гаманці від штрафів.