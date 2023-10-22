Відпустка в санаторіях України. Які оздоровчі процедури та ціни на тебе чекають цієї осені

Санаторії України поспішають наздогнати час та додають прогресивні методики, інноваційні технології та гарний ремонт до своїх пропозицій. Тож, поїхати в санаторій сьогодні – це все одно, що отримати "all inclusive". Адже купуючи путівку ви отримуєте і проживання, і харчування і багато послуг, що входять.

Чим гарні санаторії

Санаторні комплекси України мають досить широкий спектр оздоровчих і лікувальних процедур. Якщо є хоча б натяк на якусь проблему (спина болить), ви можете підібрати собі профільний санаторій, де під час відпочинку вас ще й гарно підлікують. Чим погано плавати в мінеральному чи термальному басейні, замість басейну з хлорованою водою? Або ж отримувати професійний масаж після консультації з лікарем, який точно вирахує проблемні зони, замість просто йти на спа процедури? Може санаторії не мають стільки маркетинг реклам та супер сучасного ремонту (не всі), і все ж, вони мають чітку програму дій розроблену спеціально під ваші особисті питання.

Послуги, які надають санаторії:

проживання в номерах різного ступеня комфорту (є і люкси, і номери преміум класу);

харчування (іноді розроблене по програмі, іноді шведський стіл);

тренажерні зали і заняття з тренером (фітнес, аеробіка, йога тощо);

басейни, лікувальні басейни, мінеральні чани, душ Шарко тощо;

дитячі майданчики та оздоровчі програми;

консультації профільних лікарів зі складанням індивідуальної програми;

спа процедури, лазні, сауни;

розвинену інфраструктуру та цікавинки для дозвілля.

Більшість санаторіїв розташовано посеред мальовничої території з озерами, фонтанами, лісними тропами, гірськими масивами та кришталево чистим повітрям.

Як обрати санаторій

Ваш вибір буде залежати від вашого самопочуття, бюджету та уподобань. Іноді санаторій може порекомендувати ваш терапевт, враховуючи ваші нарікання.

Додатково ви можете врахувати:

відгуки клієнтів обраних санаторіїв на форумах;

фотографії навколишньої природи (бо вид з вікна також є лікувальним);

перелік послуг, які надаються в санаторії. Додаткові розваги, екскурсії, активності, наявність ресторану на території тощо.

Від яких факторів залежить вартість путівки до здравниці

Звісно що ціна не тримається цілий рік, як і у відомі курорти санаторії мають сезон та менш популярні місяці.

Тож, ціна складається з:

сезону;

комфортабельності номера;

діапазону процедур, які входять до путівки;

типу харчування, який ви обираєте.

Якщо хочете заощадити можна стежити за акціями та знижками, які регулярно проводяться в санаторіях.

Що використовують санаторії у своїх лікувальних програмах

Звісно що, методика залежить і від діагнозу, і від природних цілющих джерел, якими володіє санаторій: унікальна мінеральна вода, цілющі грязі і сіль, морське і гірське повітря. до цього підключаються сучасні тренажери та технології, масажі, ЛФК тощо. Але важливо, що вплив на організм має бути максимально природним.

Протипоказання до відвідування санаторію

Цей перелік невеликий, але є важливим для вашого особистого здоров’я. В списку протипоказань: гострі і надзвичайні стани, променева хвороба, онкологія, захворювання крові, незагоєні травми, гнійні процеси в організмі, вагітність (якщо не рекомендовано лікарем).

Санаторії по регіонах України. Профілі та ціни

Україна багата на здравниці, оскільки природні ресурси землі, на якій ми живемо, цілющі та багаті. Ви зможете знайти варіанти для себе, як в центральній частині, так і в південній, що вже й казати про захід. В списку не враховано здравниці на окупованих територіях, але віримо, що скоро й вони повернуться в наш список. Дуже детально про всі санаторії в Україні (умови, ціни, рейтинг) можна подивитися на сайті Санаторії.юа

Західна Україна

Мінеральні води, гори, кришталеве повітря, термальні джерела, неймовірна природа та безліч варіантів оздоровчого відпочинку.

Санаторії Трускавця.

Це понад 22 здравниці. Трускавець спеціалізується на мінеральних водах та захворюваннях органів травної системи та сечостатевої системи.

Санаторій Карпати – путівки від 1600 грн. В пакети входить користування:

високошвидкісний Wi-fi, криті басейни з підігрівом, комфорт табельні номери, обідня зона, СПА і салон краси, тренажерний зал, велика сауна і джакузі, спортивні та дитячі майданчики, обідня зона, бібліотека, обмінний пункт, паркінг, велика паркова територія з міні-зоопарком.

Санаторій "Віктор" – оздоровлення всього організму. Путівки від 1000 грн з людини. Методики досягнення лікувальної цілі: антипаразитарні програми, очищення від шлаків, розв’язання проблем з сечостатевою системою (жінки і чоловіки), загальне зміцнення організму, омолодження.

Готель "Міротель" – спеціалізується на захворюваннях шкіри, суглобо–зв’язковим апаратом, хворобах сечової та статевої системи, неврологічних відхиленнях. путівки від 4300 грн з людини. Методи лікування: карбоксітерапія, рефлексотерапія, мануальна терапія, апітерапія, арт-терапія, водолікування, радонові ванни тощо.

Санаторії Закарпаття

Берегово, Свалява, Шаян, Поляна – більше ніж 24 санаторії з самим різним направленням лікування.

Санаторій "Сонячний" Поляна – широкий спектр лікування гастроентерологічних хвороб та вухо, горло, ніс. Путівки від 700 грн з людини. З розваг на території є: більярд, басейн, фітобар, тренажерний зал, зона з мангалами.

Санаторій "Синяк" – лікування проблем кістково-м'язової та нервової систем, рухового апарату. Путівки від 1300 грн. Захворювання, які лікують: остеохондроз, системна червона вовчанка, міопатія, варикозне розширення вен, поліневрит, простатит, безпліддя, подагра, цукровий діабет, захворювання шкіри: дерматит, екзема, псоріаз, лікування після травм тощо.

Санаторій "Орлине гніздо" – спеціалізується на хворобах серця, шлунку, кишківника та нормалізації тиску. Путівки від 700 грн з людини. На території розташовані: бювет, сауна, спортивні майданчики для гри в футбол, волейбол і теніс, ресторан, бар, конференц-зал, басейн з дорослою і дитячою зоною.

Санаторії Моршина

Моршинські джерела відомі своєю цілющою та мінеральною силою. Район має близько 10 санаторіїв, які радо приймають гостей протягом року.

Санаторій "Аркадія" – спеціалізується на хворобах ШКТ, опорно-рухового апарату, порушеннях обміну речовин, передміхурової залози. Путівки від 1280 грн. На території спортзал, дитячий майданчик, бювет з мінеральною водою, екскурсійне бюро. Здравниця має розроблені програми харчування під профіль захворювання.

Санаторій "Мармуровий палац" – спеціалізується на хворобах ШКТ, роботі печінки та жовчного міхура, порушеннях обміну речовин. Путівки від 1350 грн. На території розташовано: медичний центр, спортмайданчики, тенісний корт, танцювальна зала, більярдну, бюро замовлення екскурсій, зоопарк, бювет мінеральної води, бібліотека, сауна, диско зал.

Санаторій "Світанок" – спеціалізується на запаленнях ШКТ, виразкової хвороби, сечостатевої системи, гепатиту і колітах на післяопераційній реабілітації. Путівки від 800 грн. На території: бібліотека, бювет з мінеральною водою, спортивний майданчик, танцювальна зала, палац культури, спа салон, прокат інвентарю, міні-зоопарк, екскурсійне бюро, спелеокамера, більярдна, конференц–зал.

Санаторії "Східниці"

Близько 10 санаторіїв різного профілю та комфорту. Досить популярні курорти розташовані серед мальовничої природи.

Санаторій "Три Сини та Донька 4*" – на територію готелю є діагностичний центр та все необхідне для лікування великого спектра захворювань. Путівки від 2100 грн з людини. Готель має всі комфортні умови курорту та насичений розвагами та СПА послугами.

Санаторій "Санта Марія" – спеціалізується на хворобах ШКТ, гепатобіліарної системи, ендокринної системи, нервової системи, сечової системи, ЛОР органів, опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи. Путівки від 1000 грн з людини. На території сауна, спортивна зала, СПА центр, бар та дуже багато локацій для вашого дозвілля.

Санаторій "Зелений бір" – лікувальний центр, в якому працюють понад 10 профільних лікарів. Спеціалізується на хворобах печінки та нирок, ШКТ, сечових шляхів. Путівки від 2100 грн. На території є басейни, бари, дитячі майданчики, більярдна тощо.

Центральна Україна

Гарно відпочити та оздоровитись можна не від’їзжджаючи далеко від центральних регіонів.

Санаторії Хмільника

Вінниччина нараховує близько 6 санаторіїв. Тут є на що подивитися та чим підлікуватися.

"Санаторій Поділля" – спеціалізується на захворюваннях шкіри, серцево-судинної системи, неврологічних недугах, сечової системи, нирок, ендокринологічних хвороб, органів дихання. Путівки від 1500 грн. Має фіто–бар на території, лобі–бар та сауни.

Санаторій "Березовий гай" – спеціалізується на захворюваннях ендокринної, кровоносної системи, захворюваннях шкіри, кісток і суглобів. Путівки від 1000 грн. Має більярдну кімнату, концертний зал та настільний теніс.

Санаторії Сатанова

5 здравниць, які спеціалізуються на екологічному відпочинку та великого спектру захворювань.

Санаторій "Перлина Поділля" – спеціалізується на органах травлення, серцево–судинній системі, урології та органів дихання. Путівки від 600 грн. На території диско–бар, фіто–бар, сауна, дитячі майданчики, більярдна, тенісний корт та тренажерний зал.

Санаторій "Збруч" – спеціалізується на сечостатевій системі, ендокринній системі, органах травлення, кістково–м’язовій системі, серці та судинах. Путівки від 1000 грн. На території є басейн, ресторан, спортивний майданчик, теніс.

Санаторії під Києвом

Навколо столиці розташовані соснові бори з чистим та свіжим повітрям та 4 здравниці, які допоможуть як відпочити так і омолодитися.

Санаторій "Україна" – санаторій спеціалізується на дуже широкому спектрі хвороб як дорослих, так і дитячих. Путівки від 500 грн. На території розташовано все, що необхідно для діагностики та лікування, а також розваги (кінозал, настільний теніс, бібліотека, прокат спортивного інвентарю).

Санаторій "Конча-Заспа" – спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях, нервовій системі, вертебрологічних хворобах та наслідках травм. Путівки від 1200 грн. На території є басейн, міні-гольф, майданчики для активних ігор та кінотеатр.

Санаторії Миргорода

5 здравниць полтавської області чудово підходять для оздоровчого відпочинку та відновлення сил.

Санаторій "Миргород" – спеціалізується на ШКТ, печінці та патологіях кишок та опорно-рухової системи. Путівки від 1230 грн. На території басейн, дитячий майданчик та площадки для активних ігор.

Санаторій ім. "М. Гоголя" – післяопераційні реабілітації, порушення опорно-рухової системи, хвороби ШКТ. Путівки від 700 грн. На території сучасний басейн, бар, більярдна, кінозал, спортивний майданчик, водні лижі тощо.

Південна Україна

На сьогодні доступні лише дві області та ми віримо, що скоро повернемо свої здравниці на території Криму.

Санаторії Одеси

Запах моря та одеський колорит. Тож сміх, як додаткове лікування теж гарантується. Одещина дарує нам аж 13 санаторіїв, які кожного року підіймають здоров’я багатьом українцям в тому числі і нашим воїнам.

Санаторій "Орізонт" – спеціалізується на опорно-руховій системі, дихальній системі та урології, гінекології. путівки від 900 грн. На території кінозал, дитяча кімната, поле для міні-гольфу тощо.

Готель "Марістелла клаб" – спеціалізується на органах дихання, нервовій системі, серцево-судинній системі, ендокринній системі, опорно-руховому апараті. Путівки від 2300 грн. Має комфорт преміум класу з розширеним переліком послуг та великої кількості локацій для розваг та вражень.

Санаторії Бердянська

Здравниці на березі моря, о може бути приємніше. Бердянськ відомий за межами України може запропонувати 9 здравниць для відновлення сил.

Санаторій "Ореанда" – кліматичний санаторій загального профілю. Путівки від 2000 грн. Має два відкриті басейни, поле для міні-гольфу та ресторани на території.

Санаторій "Арктика" – спеціалізується на органах дихання, серця, судин, нервовій та ендокринній системі, опорно–руховому апарату. Путівки від 720 грн. На території тренажерний зал, барбекю зона тощо.