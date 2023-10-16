Корисні поради щодо безпечного використання тарілок у мікрохвильовці

Використання мікрохвильової печі є звичною практикою для багатьох домогосподарств, але дуже важливо пам'ятати про посуд, який використовуємо.

UAportal розповідає, які тарілки можна використовувати, а які не варто. Незалежно від того, чи новачок, чи досвідчений користувач мікрохвильової печі, ці поради допоможуть зорієнтуватися в тому, що можна і чого не можна робити, щоб забезпечити безпеку мікрохвильової печі та якість їжі.

Порада 1

Не всі тарілки можна використовувати в мікрохвильовій печі, тому важливо уникати використання тарілок з металевими акцентами або прикрасами, оскільки можуть спричинити іскріння та пошкодження. Також слід уникати меламіну та пластикових тарілок, оскільки можуть деформуватися або розплавитися в мікрохвильовій печі.

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Завжди обирайте безпечні для мікрохвильової печі тарілки зі скла або кераміки, без металевих акцентів та прикрас. Такі тарілки спеціально розроблені для того, щоб витримувати високу температуру і забезпечувати безпечне та ефективне розігрівання їжі.

Порада 2

Розмір і форма тарілок – важливі фактори, які слід враховувати при використанні у мікрохвильовій печі. Обирайте тарілки, які зручно поміщаються в мікрохвильовій печі, забезпечуючи належний розподіл тепла. Занадто великі або тарілки неправильної форми можуть перешкоджати рівномірному нагріванню їжі і навіть спричиняти торкання тарілки до стінок мікрохвильової печі, що може призвести до пошкодження або іскроутворення.

Найкраще обирати плоскі тарілки правильної форми, які забезпечують максимальну циркуляцію тепла та уникають будь-якого контакту зі стінками мікрохвильової печі.

Порада 3

Деякі матеріали краще підходять для використання в мікрохвильовій печі, ніж інші. Скляні та керамічні тарілки, як правило, безпечні у використанні, якщо не мають металевих акцентів або прикрас. Скляні тарілки відомі рівномірним розподілом тепла і вважаються найбезпечнішим варіантом.

Керамічні тарілки також можна використовувати, але переконайтеся, що позначені як безпечні для використання в мікрохвильовій печі. Завжди звертайтеся до інструкцій та рекомендацій виробника, щоб забезпечити безпеку тарілок і мікрохвильової печі.

Порада 4

Окрім вибору відповідних тарілок, дуже важливо дотримуватися деяких основних заходів безпеки при використанні мікрохвильової печі. Не використовуйте тарілки з тріщинами або сколами, оскільки можуть розбитися під дією високої температури і завдати шкоди.

Також важливо накривати їжу кришкою або обгорткою, придатною для мікрохвильової печі, щоб запобігти розбризкуванню і зберегти вологу. Виймаючи тарілки з мікрохвильової печі, не забувайте використовувати прихватки або термостійкі рукавички, щоб захистити руки від гарячого посуду.

Нагадаємо, мікрохвильова піч сьогодні стоїть майже на кожній кухні, тому слід знати як правильно її встановлювати та чому не можна ставити мікрохвильовку на холодильник.

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