Топ-5 середньовічних споруд в Україні, які вижили попри всі негаразди та навали

По всій Україні збереглися німі свідки багатолітньої історії та подій, які розгорталися на нашій з вами землі та створювали наше сьогодення. Завдяки прихильності долі та Магдебурзькому праву деякі з них набули особливого статусу, а, значить будуть нести спогади і нашим нащадкам. Такі пам’ятки є в багатьох містах, може саме у вашому. Тому задовольніть свою обізнаність та дізнайтеся сьогодні про 5 цікавих історичних місць в Україні.

Стільсько

Це поселення, яке було виявлено біля селища Дуброва у Львівській області, має повну назву Стільське городище. Засноване воно було приблизно в VII столітті та проіснувало майже 600 років.

Поселення нагадує фільм "Хоббіт", бо житлові апартаменти розташовуються прямісінько в скелі та пагорбах. На скельних стінах збереглися скельні малюнки на яких зображено птахів, риб та баранців.

Є припущення дослідників, що локація була столицею Білих Хорватів. Вивчення цього стародавнього міста тривають вже понад 30 років, та науковці впевнені, що під самими поселеннями є підземне місто.

Тепер ця місцевість заповідник, та внесена в державний реєстр нерухомих пам’яток України.

Острог

Цим культурним нащадком може похизуватися Рівненська область. Згадки про місцевість знаходили ще в літописі в 1100 році.

Завдяки князю Острозькому в 1576 році тут була заснована Острозька академія.

Зібравши багато знаних по нині науковців, таких як гетьман Петро Сагайдачний, Мелетій Смотрицький, Іван Федоров та інші, академія стала відомим та славетним місцем, культурним осередком та жаданою локацією в здобутті освіти.

Стіни замку були побудовані пізніше (14 століття), та складалися з 4 частин: Вежа Мурована, Вежа Нова, Богоявленська церква та дзвіниця.

Збережена до наших днів пам’ятка розкриває візерунки та правила епохи і надає багато свідчень про видатних особистостей, які тут навчалися, або навчали.

В замку наразі працює краєзнавчий музей та проводяться екскурсії.

Бердичів

Мальовані архітектурні споруди Бердичева дихають історією та давниною. Атмосфера така, наче ти потрапив в казку про лицарів та драконів. Навіть в оздобленні сучасних будинків Бердичів не втрачає свого подиху середньовіччя та дивує багатьма музеями, пам’ятками, замками та соборами.

Сучасність міста відраховується з часів правління Януша Тишкевича, а перші знайдені поселення датуються II тисячоліттям до н. е.

На перший погляд, місто здається непримітним та провінційним, але, коли відвідаєш готичні архітектурні цікавинки, розумієш, що тут панують цілі епохи, а сучасність лише частина задуму.

Новгород-Сіверський

На березі Десни, біля Чернігова розташоване славетне місто, про яке згадки залишилися ще з X століття. Стольний град, який зберіг пам’ятки своєї потужності, слави та вагомості.

"Повість минулих літ" описує похід Ігора Святославовича саме з цього міста. Навіть те що в нашестя монголо–татар стерло місто з лиця землі, не завадило граду відновитися та донести до сьогодення цікаві пам’ятки про віроломні події.

Цікавим фактом є те, що в 1786 році тут була побудована Тріумфальна арка, що сталося за 20 років то такої ж події в Парижі. Цей зразок класицизму архітектора Джакомо Кваренгі можна побачити й сьогодні.

Корсунь-Шевченківський

Місто–воїн, місто–захисник зародилося близько 10 століття та розвивалося, як захисний щит південних кордонів Київської Русі. та, коли не витримав навали монголо–татарами, місто було зруйновано, історія стрімко почала міняти господарів володінь, щоб дійти до часів Богдана Хмельницького та відновити життя фортеці. Тож у 1650 р. на місці фортеці було збудовано замок, а через 100 років, вже за часи правління Станіслава Понятовського доповнено інфраструктуру, та оновлено усі забудови.

Сьогодні ми можемо здійснити прогулянку по майже 100 гектарам та насолодитися стилем романтизму та оздобленням замку.

Хтось знайде в цих історичних гігантах архітектуру, хтось здобутки історії, а для когось це просто шанс відчути іншу культуру, звичаї та навчитися на чужому прикладі, який прийшов до нас через віки.