Топ термальних курортів на заході України: де оздоровитися та підготувати тіло до осені

Літо радує своїми останніми теплими днями та нагадує, що осіння хандра вже на порозі. Але цей етап можна зовсім прибрати зі свого життя, якщо зрозуміти, що хандра – це лишень реакція на зниження вітаміну D, та думка про те, що попереду довгий напружений робочий період та відсутність відпочинку.

Варто лишень розпочати свою осінь з відпочинку для тіла і душі, як осіння хандра промайне непоміченою. Огорніть себе у красу та тепло, щоб прибрати стереотип, який знижує ваші життєві сили. А ми розкажемо, де зробити це легко та ефективно.

Що таке термальні джерела

Термальні джерела – це підземні води з температурою більше за +20 градусів. Чим більше природна температура термальної води, тим краще. Води з природною температурою вище +37 градусів називаються абсолютно термальними.

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Які властивості термальних вод Закарпаття

Властивості води залежать від її багатого хімічного складу. Термальні води Західної України утворилися завдяки вулканічній активності та магматичних інтрузій. Купання в таких водах зміцнює імунітет, лікує нервову систему, хронічну втому, опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему та має цілющі властивості для шкіри.

Як будь-яка лікувальна терапія термальні джерела мають протипоказання. Дочитайте, щоб дізнатися кому не слід зловживати термальними водами, та як це перевірити.

Термальні курорти Закарпаття

Західна Україна – цілющій край, про який піклується як матінка природа, так і місцеві мешканці, які цінують подаровані скарби.

Термальний курорт Косино

Місце, де ви зможете насолодитися відпочинком, як сім’єю, так і парою, компанією, або на самоті. Джерела просто неба допоможуть сприймати прохолодну пору року зовсім інакше. Бо милуватися золотим листям ви будете прямо з 3 термальних басейнів з температурою води +40 – +45 градусів. Окремий басейн для малечі, допомагає оздоровлювати й найменших гостей.

Перлиною якою може похизуватися курорт є "Золотий кран здоров’я". Фонтани-джакузі досягають 16 метрів, а всього 20 хв купання наповнюють вас радістю життя.

Додаткові девайси як масаж, сауни, кімнати відпочинку допоможуть розслабитися максимально ефективно.

Ціна питання: 3 години доступу – 500 грн, необмежений доступ – 1000 грн на добу, діти до 150 см – безкоштовно. Є абонементи за 2400 (20 год) грн та 5600 грн (40 год). Номери в готелі курорту стартують від 7 тис. грн (відвідування джерел входить у вартість). Приватний сектор пропонує житло від 250 грн за добу.

Термальний курорт Берегова

Берегове відоме селище на Закарпатті, що славиться не тільки термальними ваннами, але й багатьма історичними пам’ятками.

За висновками експертів хімічний склад термальної води в Берегово такий самий, як на курортах Угорщини, Нової Зеландії та Ісландії.

Оздоровитися тут можна на двох локаціях "Закарпаття" та "Жайворонок". Останній заклад відомий тим, що вода в його басейнах не піддається жодній обробці, а свердловини, з яких вона поступає досягають 200 метрів глибини.

Плавати в цілющій воді ви можете як в будівлі, так і на свіжому повітрі. Знайти для себе басейн з оптимальною температурою не проблема, оскільки діапазон температури води коливається від +25 до +45 градусів Цельсію.

З додаткових оздоровчих розваг на вас чекають: соляні кімнати, джакузі, лазні, сауни, реабілітолог та масажний кабінет.

Ціна питання: курорт "Жайворонок" можна відвідати на 2.30 хв за 220 грн, цілий день – 400 грн. Ціни на проживання в готелі комплексу від 950 грн (харчування, парко місце, тренажерний зал, Wi-Fi).

Термальний курорт "Деренівська купіль" в Нижньому Солотвино

Це не просто оздоровче місце, подейкують, що воно здатне повернути молодість.

Спробуйте на собі дію напіввідкритих термальних басейнів SPA-комплекса "Срібні Терми". Збагачений бором та кремнієм, які поступають з глибини 640 метрів та охолоджуються з 45 до 34 градусів Цельсію.

Додаткові локації як: римська парна, фінська сауна, руська лазня, крижаний фонтан та завод мінеральних вод - збалансують та урізноманітнять ваше оздоровлення.

Ціна питання: готельні номеристартують від 3900 грн на добу (сніданок, консультація лікаря, бювет, паркомісце). Відвідування джерел від 400 грн – дорослі, діти (від 120 до 150 см) – 200 грн. Є варіанти на цілий день та окремо у вихідні.

Термальний курорт "Теплі води" у Велятино

Хто має йодний дефіцит – їдуть у Велятино. тут термальна вода має хлоридно-натрієвий та борово-бромний склад з підвищеним вмістом йоду. До вашого вибору 7 лікувальних ванн, та 3 басейни з термальною водою просто неба. Глибина свердловин становить 1000 метрів, а температура води не перевищує +40 градусів.

Бані, сауни, соляні кімнати, масажні кабінети – доповнять ваше оздоровлення та релакс.

Також на території знаходяться лікувальні грязі з цілющими властивостями.

Ціна питання: басейни від 230 грн за годину, 410 грн безліміт. Термальні ванни – 230 грн за 1 сеанс. Ціни на проживання від 530 грн.

Термальні чани в Лумшорах

Металеві чани наповнені мінеральною водою зігріють та наповнять силою в будь-яку пору року. Чани знаходяться під стріхою, але на відкритому повітрі. Пейзаж навкруги захоплює: річка, буяючі ліси та кришталево чисте повітря. Після гарячого чану можна освіжитися прямо в річці. На території розташовано 18 великих чанів.

З додаткових процедур баня (350 грн год), бесідка з мангалом (500 грн день), апітерапія (1000 грн год), прокат велосипедів (150 грн 3 год.).

Ціна питання: 6–8 чол. на чан (800 грн год), 8–12 чол. на чан (1000 грн год). Діапазон цін за житло від 1000 грн до 6000 грн (будинок Шале).

"Що занадто, то не здраво"

Як дізнатися, чи підуть на користь вам такі оздоровчі процедури? Звісно, що похід до лікаря - це рішення. Ви можете зробити це як у місцевого лікаря, так і приїхав на будь–який курорт.

Основними протипоказаннями до термальних вод є: гіпертонічна хвороба 3–4 ступенів, патології судинної системи на пізніх стадіях, важкі сердечні хвороби.

Плюс лікарів, які знаходяться безпосередньо в комплексах: вони знають про кожну процедуру набагато досконаліше, ніж місцевий терапевт і можуть вам розробити комплекс і схеми лікування, щоб не нашкодити. Тому не кидайте ідею термальних джерел маючи якісь невеликі нюанси у здоров’ї. Головне правильний підхід.

Набирайтеся життєвих сил, будьте здорові та не хандріть з приходом осені – вона може бути прекрасною.