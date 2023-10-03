Мандри з Києва до Львова. Цікаві зупинки для автомобільної подорожі

Доїхати з Києва до Львова можна за 7 – 10 годин. Та тільки уявіть скільки цікавого може очікувати за спонтанним поворотом. А що, якщо саму подорож перетворити на унікальну мандрівку, зазираючи по дорозі до надзвичайно цікавих та мальовничих місцевостей. Ми підібрали для вас цікаву та пізнавальну пригоду на автомобілі "Мандри з Києва до Львова".

КАЗКОВИЙ ЗАМОК КІНОСТУДІЇ VICTORIA FILM STUDIO, ГУРІВЩИНА

Перша, дуже яскрава зупинка для пригодницького маршруту має казкові декорації та чудернацькі локації. Ви побачите замок побудований на території найбільшої української кіностудії Victoria Film Studios. На жаль попасти на саму територію сьогодні неможливо, але на вході вас зустріне металева скульптура персонажа з фільму "Чужий" та трон з серіалу "Гра престолів".

Замок побудовано зі справжнього дерева, каменю та металу. Він слугує входом на територію кіностудії. Хоч виглядає він, як казка для дітей, якщо придивитися можна побачити досить цікаві деталі фільмів не для дітей.

Дістатися машиною до замку легко. Доїхавши до села Гурівщина біля Хреста–меморіалу "Борцям за волю України" поверніть ліворуч та їдьте до дороги з бруківки (1,2 км) - це пряма дорога до замку.

КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАНЬЙОН

Ця мальовнича місцевість з обривами та водоймищем може стати чудовою локацією для вашого пікніка, якщо дозволить погода. А для тих, хто обожнює аутентичний відпочинок в наметах - чудове місце, щоб досхочу намилуватися природою, зробити мільйон крутих фото на заході сонця та переночувати серед яскравих зірок та тиші природи. Повечеряйте біля вогнища та нікуди не поспішайте. Влітку тут досить багато народу, але осіння та весняна прогулянки принесуть максимум задоволення.

Діставшись на машині міста Коростишів, поверніть ліворуч на другому повороті, а далі їдьте прямо й ви біля цілі.

ХРАМИ ТА МУЗЕЇ ЖИТОМИРА

Мандруючи до Львова частіше за все ми їдемо кільцевою дорогою, об'їжджаючи місто. та варто хоч раз зазирнути всередину. А роздивитися дійсно є що. Тут кожен вибиратиме те, що йому до вподоби, а ми пропонуємо найцікавіше.

Національний музей космонавтики

Обираючи цю локацію для зупинки, варто заздалегідь подбати про квитки. Адже у зв’язку з воєнним станом до музею пускають групи не більше 10 осіб. Музей буде цікавий не лишень дітям, але й дорослим. Ви побачите: справжні шматочки метеорита, технічний зразок супутника, велетенський космічний корабель, та родзинку музею - справжній космічний корабель "Союз 27" (його залишки після приземлення). Макет лунохода та справжній лунний грунт, скафандри та унікальні космічні артефакти - вражаюча зупинка в вашій мандрівці.

Офіційний сайт музею Космонавтики.

Спасо Преображенский Собор

Архітектурна та духовна пам’ятка по вул. Перемоги 12. При можливості зайдіть всередину, щоб роздивитися оздоблення та розписи.

Конкатедральний Собор Святої Софії

Римо-католицький костел. Це один з найстаріших костелів Житомира та має велике культурне та духовне значення для місцевих вірян.

Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор

Цікава архітектурна споруда з різними стилями оздоблення всередині. Всі три релігійні пам’ятки знаходяться близько один до одного й вам буде зручно та швидко їх оглянути.

Плезентвиль

Для тих, хто зголоднів радимо дуже яскраве місце зі смачними бургерами та додатками. Ви можете взяти з собою та трохи перепочити теж не завадить.

Адреса: вул. Київська 13.

ПІДЗЕМЕЛЛЯ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Місто Острог має декілька цікавих зупинок, але ця локація подарує багато бурхливих емоцій під час вивчення та прогулянки. Це місце овіяне легендами та міфами, зберігає безліч секретів та цікавих історій. Підземелля створені на основі Монастирського костелу, котрий збудували монахи-капуцини (капуцини – орден монахів). Загадкове освітлення, високі стелі, чудові експонати надають підземеллю особливої атмосфери.

На території Острозької академії проводяться багато екскурсій, тож ознайомтеся з варіантами та цінами заздалегідь на офіційному сайті.

АРТ ГАЛЕРЕЯ КОВАЛЬСТВА "МУЗЕЙ СТАЛЕВИХ ФІГУР", РІВНЕ

Унікальна локація, де можна зробити чудернацькі фото з відомими персонажами, створеними з металу. Ви будете здивовані майстерності ковалів та вражені талантом людей, які підкорили твердий метал та опанували давню ковальську професію.

Вхід на територію музею платний про години роботи можна дізнатися на офіційному сайті.

ТАРАКАНІВСЬКИЙ ФОРТ, ДУБНО

Велика історична локація вразить не лишень масштабами, а й архітектурою та мальовничою природою довкола. Форт окутаний таємницями та легендами. Подейкують, що в цих місцях заблукав загін НКВС і безслідно зник. Та не бійтеся вдень форт виглядає як крутецька локація для пізнавальної прогулянки. Якщо самостійно вивчати таке місце не хочеться можна замовити екскурсовода. Тоді дізнаєтеся максимум цікавого про загадкову та вражаючу локацію по дорозі до Львова.

ДУБЕНСКИЙ ЗАМОК

Оповитий історією середньовіччя, Дубенський замок сьогодні є одним із семи чудес України, а за віком є одним із найстаріших. Розташовано фортецю в місті Дубно, на берегах річки Ікви. Це екскурс на декілька годин, тож розрахуйте час, щоб нікуди не поспішати. В Дубно зручно переночувати, щоб охопити одразу дві унікальні локації.

Всі подробиці замовлення екскурсій можна дізнатися на офіційному сайті.

ГРОТ ПІДКАМІНЬ ТА ЧОРТОВА ПЕЧЕРА ПІД БРОДАМИ

Це останній дивовижний поворот у нашій мандрівці, але не менш цікавий за всі останні. Цікаві підземелля знаходяться біля селища Підкамінь по лівому з’їзду від Бродів на території парку "Північне Поділля". На територію печер є провідники, які допоможуть організувати цікаву прогулянку.

Мандрівки Україною можуть бути цікавими та пізнавальними, головне знайти час повернути. Бажаємо гарної подорожі та не забувати про безпеку.