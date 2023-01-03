5 пісних страв, які можна приготувати на Святвечір і Різдво

Щороку християни східного обряду напередодні Різдва відзначають Святвечір, де дотримуються суворого посту. Щойно в небі з'являється перша зоря, вся родина збирається за святковим столом, читає молитву та починає їсти 12 пісних страв.

UAportal підготував добірку із 5 рецептів, які стануть у пригоді на зимові свята й, згідно з давніми християнськими традиціями, закличуть до будинку благополуччя й достаток.

Кутя

Інгредієнти: пшениця (1 склянка), вода (4 склянки), вершкове масло (2 ст.л.), мед(2-3 ст.л.), мак (2 ст.л.), волоські горіхи (жменя), курага (100 г), родзинки (жменя), лимон (1 шт.; цедра і сік), корінь імбиру (1 шт.).

Спосіб приготування. Залийте 1 склянку пшениці 4 склянками води, залиште на ніч для набухання. Зранку злийте з крупи воду і залийте її 4 склянками чистої води. Поставте її на вогонь та варіть 30-45 хвилин на маленькому вогні. Додайте у теплу кашу вершкове масло. Запарте курагу в окропі й залиште її на 5 хвилин. Злийте воду й наріжте сухофрукти на кубики. Додайте їх у кашу разом із родзинками, маком, натертим на дрібній терці імбирем та подрібненими горіхами. Все ретельно перемішайте. Вимийте та висушіть лимон. Натріть цедру на дрібній терці й додайте у кутю разом із 2-3 ст. л. меду та 1-2 ст. л. лимонного соку. Ще раз перемішайте. Поставте кутю в холодильник на 2 години. Смачного!

Тушкована капуста з грибами

Інгредієнти: свіжі гриби (400 г), капуста (1 середня), морква (3 шт.), часник (2 зубчики), сіль, перець, лавровий лист (1 шт.), соняшникова олія.

Спосіб приготування. Нашаткуйте капусту, а гриби очистіть і наріжте слайсами. Натріть моркву на дрібній терці. Наріжте цибулю на дрібні кубики. Помістіть капусту у каструлю або глибоку сковорідку. Налийте туди 100 мл води й олію і поставте на маленький вогонь. Покладіть у місткість моркву, цибулю, гриби, лавровий лист та тушкуйте до готовності. Посоліть і поперчіть. Готово!

Пісні голубці

Інгредієнти: листя квашеної капусти (30 шт.), рис (1 склянка), ріпчаста цибуля (2 шт.), сушені гриби (20 г), морква (1 шт.), соняшникова олія (2 ст.л.), сіль, перець, лавровий лист, вода (2 л).

Спосіб приготування. Виріжте із листя капусти тверді прожилки (якщо є). Запарте рис, заливши його окропом, щоб вона покривала його ще на пів сантиметра над краєм. Замочіть у воді на 15 хвилин сушені гриби, та відваріть їх протягом 30 хвилин. Цибулю наріжте на дрібні шматки і підсмажте її на олії до золотистого кольору на повільному вогні. Натріть моркву на великій терці, додайте її разом із цибулею та грибами у запарений рис. Посоліть та поперчіть суміш. Добре перемішайте.

Наповніть кожен капустяний лист начинкою й скрутіть його. Покладіть готові вироби на дно каструлі чи глибокої сковорідки. Залийте підсоленою водою і додайте лавровий лист. Готуйте голубці на слабкому вогні протягом 4 годин.

Вінегрет

Інгредієнти: картопля (6 шт.), морква (3 шт.), буряк (5 шт.), солоні огірки (3 шт.), варена квасоля (350 г), банка консервованого горошку, соняшникова олія (4 ст.л.), сіль, перець, тюлька (150-200 г).

Спосіб приготування. Відваріть картоплю, моркву та буряк і дайте їм охолонути. Очистіть овочі й наріжте на дрібні кубики. Висипте їх у глибоку місткість. Додайте горошок і квасолю. Посоліть, поперчіть, заправте олією та ретельно перемішайте. Смачного!

Пампушки

Інгредієнти: борошно (400 г), дріжджі живі (30 г), молоко (150 мл), рослинна олія (80 мл), цукор (50 г), цедра одного лимона, цукрова пудра (200 г), олія для смаження (1 л), варення або мак.

Спосіб приготування. Розведіть дріжджі у теплій воді. Додайте 2 ст.л. борошна, 1 ст.л. цукру та поставте суміш у тепле місце на 15 хв. Просійте борошно й додайте цукор у глибоку місткість з дріжджами. Туди ж – олію й цедру лимона. Замісіть тісто й залиште його на 1 годину в теплому місці. Розкатайте тісто та видавіть склянкою кружечки. Помістіть у центр кожного начинку й защепіть краї. Готові пампушки викладіть на дошку, посипану борошном, і залиште на 15 хвилин, щоб тісто підійшло.

У глибоку каструлю із товстим дном налийте 1 л соняшникової олії. Коли на дні з'являться бульбашки – опустіть туди вироби з тіста. Смажте їх до появи золотистого кольору. Вийміть пампушки і посипте їх цукровою пудрою. Готово!

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