Чим 'підгодувати' новий вид туристів для росту туристичної сфери

Війна внесла кардинальні корективи в туристичну галузь країни, та не спинила її розвиток. Якщо казати лишень про теперішнє, а майбутнє тримати на меті, то внутрішній український турист зазнав змін, та його запроси теж змінили вектор.

На початку повномасштабного вторгнення туристична галузь була сконцентрована на діловому та волонтерському туризмі й це були єдині точки, що рухалися. Та через вже якихось пів року - рік, стало зрозуміло, що в Україні з’явився новий вид - солідарний туризм.

Що таке солідарний туризм

Перший туристичний форум "Chernivtsi Tourism Forum 2023" в Чернівцях, на якому 26 травня зібралися туроператори, екскурсоводи, готельєри, сформулював нові тренди та показав направлення вектора для приваблення та утримання нового виду туризму.

Віцепрем’єрка Асоціації в’їзних туроператорів України, співзасновниця туристичної компанії "Орнамент України" Олена Казьміна висловила думку, що потрібно робити кроки до розвитку волонтерського, солідарного та ділового туризму, зазначили українські ЗМІ. На форумі Олена Казьміна дала пояснення, що таке солідарний туризм:

"Це такий формат, коли в результаті поїздок відбувається усвідомлена підтримка місцевих громад і локальних бізнесів. Приміром, це може бути замовлення обідів у ресторані в Бучі, співробітники якого пережили окупацію, може бути оплата вхідного квитка якихось послуг, наприклад в еко парку. І ці кошти заклади використовують, щоб відновити свою територію, поповнити колекцію тварин.

Також прикладом солідарного туризму може бути дегустаційний візит на грибну ферму в Яблунівці. Хоч ця територія і не була під окупацією, але ця ферма відома тим, що на початку повномасштабної війни віддала на потреби ТРО 60 тонн печериць. Тому ці локації потребують підтримки, а туристи, які там бувають і залишають свої кошти, цю підтримку дають", – розповіла експертка.

Солідарним туризмом займаються два основних сегменти, як зазначила далі Олена Казьміна. Перший - це іноземні групи та організації, які прибувають в Україну для підтримки. Їм потрібно показати, що країна не розвалена та має великий потенціал. Щоб вони поверталися з правильним месенджем світові. Що ми сильні, мужні, прекрасні, але є друга сторона: це руйнування прекрасного загарбниками. Що в нас є купа гарних відносно безпечних місць, але вони будуть зменшуватися без допомоги світу.

А другим сегментом стали внутрішньо переміщені особи, які хочуть і можуть підтримувати туристичну галузь. Про цю гілку нового туризму докладно розповів українським ЗМІ екскурсовод, член ГО "Гільдії Гідів", автор тематичних екскурсій Ярослав Адамчук. За словами Ярослава вже цього літа туристична вимушено переміщені туристи стали замовляти звичайні екскурсії з архітектурою, історією та гастросценою Черкас.

"По-перше, вони побачили, що можна іти на звичайні екскурсії, що тут доволі безпечний регіон, сюди можна запросити своїх рідних, знайомих із Харкова, Дніпра, Києва, які залишилися в тих містах. І такі туристи у мене замовляють екскурсії досі. Крім того, є й інша категорія українців, які розуміють, що існують відносно безпечні місця, і починають приїздити. Навіть сьогодні у мене вже є заплановано три екскурсії – це все люди, які самостійно приїжджають сюди для туризму. Вони хочуть подивитися місто, послухати екскурсію, відпочити у нас. Скажу, що це доволі платоспроможна категорія туристів, раніше вони могли собі дозволити відпочити 5-7 днів за кордоном, зараз вони на ці 5-7 днів приїздять у такі міста як Чернівці", – продовжує екскурсовод.

Тож є ті, хто не можуть подорожувати за кордон і вимушені шукати цікавий відпочинок в Україні. Тож є шанс довести своїм же мешканцям, що наша країна цікава, комфортна, розвинута та має перспективу, щоб вони ділились місцями які сподобались з іншими.

"Нещодавно я проводив безкоштовну збірну дитячу екскурсію. І там були люди з Криму, які жили в Ірпені після 2014 року. Зараз вони у нас живуть із двома дітками. І в людей запити досить незвичні як для нас. Вони, наприклад, попросили мене показати їм бук, дерево. Адже Буковина – це буковий регіон. І для наших людей це точно не відкриття. А вони хочуть просто побачити, обійняти це дерево. Тож ми організували їм таку можливість", – додав екскурсовод.

Чим підгодовувати солідарного туриста

Відповідь на це питання виявилася досить конкретна та проста. За словами гіда Ярослава Адамчука шлях до серця туриста лежить через шлунок. За спостереженнями пана Ярослава, внутрішній турист любить попоїсти, а в Україні досить гарний плацдарм для розвитку гастротурів та включення смачних еко ферм в туристичні мандрівки. Це є привабливим додатком туристу і великою підтримкою маленьких підприємств, яким не вистачає стабільного прибутку та віри в майбутнє.

Директор Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Іван Бутняк підтвердив просування в цьому напрямку. Він анонсував нову прем’єру театру до ювілею письменниці Ольги Кобилянської та зазначив, що до перформансу увійдуть буковинські гастрономічні особливості.

Тож спікери поступово підійшли до теми другої дискусійної панелі – "Мандрівка зі смаком: розвиток гастротуризму як інструменту просування туристичної дестинації". Учасники форуму обговорювали зростання гастрономічного туризму та його потенціал.

Україна зараз демонструє всі свої таланти, успішно долучаючи їх до туристичної сфери. Це допомагає суттєво урізноманітнити галузь та помітно надає яскравого смаку українському колориту, якій все більше набуває чітких контурів. Тому чітко сформулювати нові орієнтири сьогодні, та усвідомлення необхідності підтримки внутрішньої галузі - це впевнений крок у завтра.