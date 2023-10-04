Дитячий Тернопіль. Кращі варіанти розважальних комплексів та ідей для дощових вихідних

Осінні вихідні, навіть, в прохолодну та не зручну погоду можуть бути сповнені тепла, позитивних емоцій та розваг. Пропонуємо вам добірку чудових локацій Тернополя, де буде цікаво провести затишний сімейний день, незважаючи на зливу, вітер чи холод.

Простір VR розваг Dtech

Побути разом з дітьми в їх прогресивному світі іноді дуже корисно та ще й дуже весело. Ви можете разом випробувати свої вестибулярні апарати та сміливість, посміятися та захопити чудових вражень. Оберіть те, що сподобається вашій сім’ї:

захоплюючий "XRIDE" з оглядом в 360 градусів, виготовлений в Україні,

неочікуване "7D кіно" з фільмами для дітей та дорослих,

оригінальний "7D куб" для любителів незвичайних розваг,

ігрові приставки для азартних людей,

перші VR квести в Україні для тих, хто надає перевагу інтерактивним іграм.

Комплекс знаходиться за адресою: Тернопіль, вул. Текстильна, 28–Ч, ТРЦ "Подоляни", 1 поверх.

Сторінка простору VR розваг Dtech в Instagram.

СІМЕЙНИЙ РОЗВАЖАЛЬНИЙ КЛУБ-КАФЕ "КАЗКА"

Локація, яка підійде як для самих маленьких, так і для молодшої школи. Будь який вихідний чи свято тут можна провести яскраво та весело. Дитяча кімната з лабіринтом та великими м’якими декораціями та атракціонами чудово підійде, щоб зацікавити малечу щонайменше на декілька годин. А кафе з дитячим меню задовольнить вибагливих та урізноманітнить ваші перекуси. Ігровий зал коштує 70 грн година, а оренда банкетного залу 700 грн година.

Розважальне кафе розташовано за адресою: Тернопіль, вул. Сахарова 10.

Сторінка клубу-кафе "Казка" на Facebook.

HAPPINESS FAMILY CLUB - CAFE

Сімейний та затишний "вулик" з цікавими локаціями для дітей. Сучасний та стильний всередині, заклад пропонує, як цікаві вихідні, так і веселі свята. На території проводяться різноманітні шоу та майстер-класи, є простір для найменших та смачна кухня місцевого кафе. Пограти зможуть як маленькі, так і дорослі: аерохокей, настільний футбол, дартс і настільні ігри. Влаштуйте чудову тусовку в незручну погоду.

Заклад працює за адресою: Тернопіль, вул. 15 Квітня, 5 А.

Сторінка HAPPINESS FAMILY CLUB - CAFE в Instagram.

КРАЇНА МРІЙ

Найбільший в Тернополі дитячий розважальний комплекс. На 1800 кв. метрах ви знайдете:

Де провести дитячі дні народження;

Батутну арена, лабіринт, ніндзя парк, тюбінг;

XBOX та VR;

10 зон атракціонів;

Зону професій;

Заходи для дітей;

Безкоштовні майстер класи;

Сімейний ресторан;

Послуги няні.

На локації можна провести цілий день, та не нудьгувати ані хвилини. Якщо вам чи дітям не вистачає вражень та позитивних емоцій, приходьте на локацію радіти разом, щоб набратися сил для подальшого тижня. Комплекс має окремі приємні пропозиції для іменинників та бонуси для льготних категорій.

Заклад працює за адресою: Тернопіль, вул. 15 Квітня, 5 А.

Сторінка розважального комплексу Країна Мрій в Instagram.

Сімейне розважальне кафе "the BEST KIDS"

Невеликий затишний простір зробить ваші вихідні святковими та подарує багато позитивних емоцій. Кафе має доросле й дитяче меню, зону з відеоіграми та ігровий простір з горками та м’яким кульковим басейном. Вас зустріне ввічливий персонал, а ще різнокольорові підводні мешканці кафе, які так подобаються малечі.

Кафе працює за адресою: Тернопіль, проспект Злуки, 5 а.

Сторінка "the BEST KIDS" кафе в Instagram.

Діти – найдорожче що в нас є, тож ніяка незручна погода та події не мають заважати їх дитинству. Влаштовуйте сімейні вихідні якомога частіше, а ми приготуємо для вас ще більше ідей та вражень в Україні.