Крафтові вироби всієї України в одному путівнику. Як стати частиною великої справи за невеликі гроші

Любите смачне та корисне? Чи може хочете знайти унікальні виробництва для свого бізнесу. Або стати партнером проєкту, щоб про вас дізналися?

З 2021 року ви можете придбати лишень одну книгу для досягнення своєї мрії або мети. Проєкт "Дороги гурманів" було розроблено та втілено ще два роки тому, але він продовжує рости та розвиватися в масштабах сьогодення.

"Ми мріяли допомогти виробникам знайти поціновувачів справжньої української продукції, а мандрівникам — познайомитись з крафтовою їжею прямо на місці її виробництва" – зазначається на офіційній сторінці проєкту в Facebook.

Наразі путівник "Дороги гурманів" можна придбати як в електронному, так і друкованому, а частина грошей з його продажу іде на добрі та благодійні справи, яких сьогодні безліч. Всі звіти за зібрання коштів висвітлюються на Facebook сторінці проєкту.

Що ви знайдете в путівнику

Як зазначається на офіційному сайті проєкту:

"На сторінках гіда зібрані 100 локальних виробників крафтової продукції: вина, сиру, меду, пива, м’яса, овочів, фруктів, равликів, устриць. У кожній з цих локацій мандрівник може домовитися про екскурсію та дегустацію, познайомитися з фермерами, побачити на власні очі процес виготовлення органічних продуктів".

Гастрогід поділено на п’ять умовних розділів:

Південь,

Карпати,

Захід,

Схід,

Центр і Північ.

Тож вам буде дуже зручно знайти цікаві гастрономічні місця, в залежності від локації. Звісно, що ситуація за два роки кардинально змінилася в східному та південному регіонах, але в інших регіонах унікальні крафтові виробництва тільки додаються й інформація постійно оновлюється та доповнюється.

Хто може долучитися до проєкту

За два роки спектр який охоплюється, завдяки невпинній праці та розвитку, значно розширено. Тож вам буде дуже цікаво якщо:

ви володар крафтового виробництва. Завдяки проєкту про вас дізнаються не лишень в Україні, але й за кордоном.

"Завдяки зусиллям Держпродспоживслужби та українських дипломатів відкрито новий ринок для експорту равликів, призначених для споживання людиною. Відтепер українські равлики можуть постачатися до Грузії та транзитом через її територію"

Долучитися й стати партнером проєкту можна на офіційному сайті "Дороги гурманів";

ви людина, яка любить смачно мандрувати та знаходити унікальні місця;

ви блогер, який освітлює гастрономічну сцену України;

ви хочете вкласти в реальну допомогу та стати частиною великої доброї справи;

ви людина, яка може придбати книгу та залучити до цього друзів по всьому світові. Станьте частиною розширення обріїв та здійснення мрій наших невпинних та працьовитих фермерів.

ви бажаєте підтримувати своє та своїх, допомагаючи економіці та туристичній сфері країни.

Невеличкий анонс та подарунок