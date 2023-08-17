Чи потрібен відпочинок під час війни для українців: Що говорять психологи

Понад 500 днів продовжується війна в Україні. Моральний тиск збільшується, накопичується та забирає сили. Поновлювати відпочинки українці активно почали вже після року війни. Соцмережі вибухнули хвилями негативу та хейту в бік відпочивальників. Причин було багато й у кожного свої, але чи можливо догодити всім, та чи потрібно?

Однак багато хто скаржиться, що відчуває провину подорожуючи, відпочиваючи та, навіть, посміхаючись. Подивимося на експертну думку психологів та психотерапевтів, які активізувалися протистояти хейту та дали поради: як мінімізувати провину та негативні емоції у свій бік.

Які наслідки може мати відпочинок за кордоном та чи потрібно виїжджати?

Категорія населення, яка має змогу виїжджати з країни під час бойових дій стала найулюбленішою для хейтерів. Частою фразою стало: "Втомилися? А хлопці на передовій не втомилися?". Звісно що втомилися, виснажилися і також потребують відпочинку. Та в цій війні у кожного є своя роль, свій вклад та свої кроки до перемоги. Всі воювати не можуть, бо хтось має забезпечувати підтримку економіки, сфери послуг та, навіть, посміхатися хлопцям, які повертаються.

"Можна й не виїжджаючи відпочити, вкладаючи в економіку країни". Можна. Але не забуваємо за що бореться Україна: за свободу та майбутнє. А майбутнє – це маленькі українці, які мають вистояти та пройти цей бій зберігши психологічне та фізичне здоров’я, щоб будувати здорову країну в майбутньому.

Саме тому побути не у відносній безпеці, а у справжній: без тривог, підвалів, пригнічених людей для дітей необхідна та обов’язкова річ. Виїхати, хоч на деякий час для них правильне рішення, яке не має викликати жодного відчуття провини та критики.

Підтвердженням тому став висновок реабілітаційних таборів за кордоном.

"Психотерапевти відмічають, що лише за перші 10 днів бачать ефективність програм – у дітей значно знизився рівень тривожності, нормалізувалися сон та індивідуальні прояви травми. Це говорить про те, що гнучка дитяча психіка здатна до відновлення майже до 100%", – заявили у Gen.Camp в коментарях українським ЗМІ.

Та й дорослі, які можуть собі дозволити виїхати, так само мають право на відпочинок за кордоном, не відчуваючи провини, якщо чесно відповіли собі на питання: чи достатньо я вкладаю в перемогу? Тривога та провина піде сама собою, коли людина чітко розуміє, що вкладає багато зусиль і, що зможе зробити ще більше, перепочивши та кардинально змінивши обставини.

Дуже просто це пояснила психотерапевт Оксана Єфремова в інтерв’ю ЗМІ:

" – Якщо машина не має бензину – вона перетворюється на купу металу, що більше не може виконувати свої завдання. Від того, що ви будете повторювати "в мене не закінчується бензин, мені здалося, зараз не час заправлятися, треба потерпіти до завтра, немає коли спинятися, треба їхати далі" – машина не поїде далі без бензину."

Погоджуючись з експертами, підсумуємо: війна, на жаль, для нас – це довга дистанція, яку потрібно пробігти до переможного кінця, тому, якщо ви потребуєте будь-якого можливого відпочинку – відпочивайте та тримайте попереду ціль, заради якої працює вся країна.

Як мінімізувати хейт та не зіпсувати оздоровлення коментами

Ні. Не потрібно відмовлятися від соціальних мереж. Люди мають бачити не лише війну в стрічці, бо це пряма дорога до швидкого виснаження більшості. Та бути толерантними, та продумувати що і коли викладаєте потрібно.

По-перше, багато людей є заручниками ситуації та не можуть подорожувати за межами країни, навіть маючи фінансові можливості.

По-друге, фінансова можливість українців знизилася суттєво та існує велика категорія, яка не може собі дозволити виїхати, навіть, на вихідні.

По-третє, велика кількість людей зазнала величезного горя і ця кількість збільшується з кожним днем.

Ви не відчитуєтеся, а проявляєте повагу до інших, коли враховуєте наявні обставини.

Як правильно викладати пости з відпочинку:

намагайтеся викладати контент з відпочинку вже після повернення додому – це дасть змогу максимально комфортно провести відпустку;

співвіднощуйте свої коментарі до фото з відпочинку з ціллю, яка наразі пріоритетна для всіх українців (наприклад: "набралися сил для перемоги, продовжуємо боротися кожного дня");

не соромтеся виставляти дії в соцмережах, які ви робите як волонтер чи людина, яка донатить на потреби ЗСУ. Це не вихваляння, це приклад здорової поведінки під час війни, коли людина ловить баланс між вчинками та відпочинком, щоб розподілити свої можливості на довгий забіг;

не переводьте потребу в відпочинку у "бенкет під час чуми", пам’ятаючи про ціль відпустки.

Правила відпочинку на кожен день

"Відпочинок — це частина твоєї діяльності, — пояснює Козінчук. Так само як спати чи їсти, спілкуватись — це потреба, а не питання етики чи доцільності." – наголошує військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі телемарафону.

Але що робити, якщо за різних обставин довгий відпочинок, або, навіть, на вихідні просто не можливий? Використовуйте правила на кожен день, які допомагають зберегти та відновити сили.

Перше, користуйтесь правилом 5 – 10 ти хвилин, хоча б кілька разів на день. Ви маєте вирішити для себе, що принесе вам маленьке, але таке доречне задоволення. Кава наодинці, чи коротка розмова телефоном, полежати закривши очі тощо. Добре, коли виходить виділити більше часу на себе, але як ні – 5 -10 хв дадуть більше, ніж нічого.

В ці хвилини не має потрапляти телефон чи телевізор, приберіть інформаційний потік на цей час.

Друге, що ви можете зробити для відновлення сил – це огорнути себе не лише новинами, а й приємними зустрічами, спілкуванням та відвідуванням мінімальних позитивних заходів (кіно, театр, концерт, пікнік на природі чи в парку). Намагайтеся виключити фільми на важкі теми, голосне переглядання відео з новинами та зайве навантаження роботою (те, що може потерпіти до кращого часу, або це може зробити хтось інший).

Третє, робіть мінімальні фізичні вправи, щоб відчути розслаблення м’язів. Знайдіть 10 хвилинний комплекс вправ, направлений на делікатну розтяжку м’язів та робіть раз на день. Важливо не відмовлятися від фізичного навантаження, а зробити його збалансованим та повністю направленим на розслаблення без дискомфорту.

Четверте, навіть мінімальна прогулянка на свіжому повітрі, без зайвого вирішення справ, допоможе зібрати сили на продовження активного дня.

Та п’яте, пам’ятайте, що за свій психологічний та фізичний стан відповідаєте тільки ви й ніхто за вас цього не зробить. Турбуйтесь про себе, щоб мати змогу піклуватися про інших.