Спробуєш раз, приїдеш ще: Як чудово провести вихідні в Чернівцях

Чернівці – місто України з глибокою та різноманітною історією й унікальною архітектурою. В різні часи місто перебувало під впливом Молдови, Австрійської імперії, Радянського союзу, що послугувало на користь різноманітності та особливої атмосфери. Приїхавши в столицю Буковини на вихідні, треба мати чіткий план дій та запланованих локацій, щоб не пропустити найцікавіше та зазирнути у привабливу душу міста.

Які місця Чернівців точно мають увійти в вашу мандрівку

Можна починати загинати пальці, щоб перерахувати найкрасивіші місця, але одне з них точно поза конкуренцією. Локація яка включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Ця, неймовірно мальовнича архітектурно, споруда багата на історію та оздоблення не тільки зовні, а й зсередини.

Неймовірний синтез усіх архітектурних прийомів та стилів захопить вашу увагу на кожному повороті, тому розраховуйте присвятити цьому, обов’язковому для відвідування, місцю в Чернівцях не менш як пів дня. Зараз на території історичної споруди діє Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Чернівецький міський театр та театральна площа

Спроєктований віденськими архітекторами Гельмером і Фельмером, чернівецький театр є близнюком німецького колеги. Оздоблений золотом (майже 5 кг), продуманий до останнього візерунка, театр всередині викликає лише відчуття захоплення та натхнення. Тому, навіть, якщо ви не збираєтеся на вечірню виставу, варто записатися на екскурсію за лаштунки. Одним з цікавих фактів в історії театру ми поділимося: до реставрації глядацькі сидіння були наповнені морською травою, що поглинала звук. Через заміну на поролон акустика була трохи змінена. Але це лише один цікавий факт, все інше ви дізнаєтеся, побувавши за лаштунками нині академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської.

Площа перед театром мала свою історію від військового складу та базару до приємного скверу, де можна провести час з філіжанкою кави та книгою.

Вулиця Ольги Кобилянської

Центральний променад Чернівцями має довжину в 720 метрів. Почати знайомство з традиціями та культурою сучасного міста можна з центральної площі, та цього променадного подіуму з магазинами, ресторанами та розвагами.

Рекомендуємо спланувати і вечірню прогулянку вулицею Ольги Кобилянської. Підсвічена ліхтарями атмосфера та чинні нічні бари створюють зовсім нову романтику та настрій.

"Шифа" або будинок - корабель

На перетині вулиць Головної та Шолом-Алейхема стоїть унікальна кам’яна споруда 19 сторіччя, яка нагадує корабель, який прорізає хвилю з бруківки. Історія виникнення будинку – корабля оповита легендами, одна з яких пов’язує кам’яний дім з історію всесвітньовідомого "Титаніка".

"Шифа" пережив багато історичних подій, які збереглися не лише в його стінах. Подейкують, що у підвалі будинку заховані скарби купця, який намагався зберегти свої статки від Радянської влади. Чи то правда, чи знову легенда, але дім – корабель продовжує свою мандрівку у часі на південь, приваблюючи, інтригуючи та надихаючи фантазію.

Музей Володимира Івасюка

Познайомитися з життям та діяльністю героя України Володимиром Івасюком можна в однойменному музеї у Чернівцях по вулиці Маяковського 40/1. Чотири зали наповнені артефактами та цікавими історіями з життя композитора знаменитої "Червоної рути". Музей проводить цікаві заходи у своїх стінах, приваблюючи не тільки дорослих, але й дітей.

Міська ратуша

Подивитися на панораму міста можна з популярної локації – міської ратуші. Піднявшись на рівень 5–6 поверхи, можна охопити цікаву архітектуру стріх, які поєднуються з хмарами. Найкращий час для атмосферного підйому 12.00 дня. Саме в цей час, кожного дня, сурмач на ратуші виконує мелодію Степана Сабадаша "Марічка".

Чернівецький художній музей

Екскурсія починається ще перед входом, з унікальної архітектури будівлі, виконаної у стилі віденського модерну. Розписи стін належать художнику Миколі Івасюку. Саме так, далекому родичеві відомого композитора.

Серед експонатів музею: картини, кераміка, прикладне мистецтво. Серед заходів: конференції, лекції, майстер-класи.

Пам’ятник велосипеду

Викуваний руками майстра – коваля Андрія Хорта, цей монумент ретро - велосипеду став популярною родзинкою Чернівців у 2009 році. Пам’ятник було встановлено на Турецькій площі, його габарити підходять для велетнів, але вистачає охочих зробити фото верхи на двоколісному гіганті. Прихопіть драбину і може вийде.

Собори Чернівців

Краса соборів у місті підкреслює його принади та унікальність. Блакитні, всіяні зірочками, куполи Миколаївського кафедрального собору, бронзові велетні Собору Святого духа чи сріблясті піки Костелу Воздвиження Святого Хреста – всі ці принади наголошують на духовності та стоять охоронцями прекрасного мальовничого міста України.

Де смачно поїсти в Чернівцях. Список на основі відгуків

Гастрономічний тур Чернівцями стане ще однією смачною екскурсією у вашому вікенді. Радимо не зупинятися на одному закладі, а відкривати різноманіття кухонь та смаків. В Чернівцях це можливо.

"Панська втіха"

Ресторан "Панська втіха" позиціонується, як сімейний, тому дитяче меню приємний нюанс для батьків. Серед страв домашньої звиклої української кухні, в меню є й італійська піца, й японські суші. В ресторані є доставка та кухня на винос, так що посмакувати улюбленими стравами можна на будь-якій локації.

"Sparta Pub"

Заклад для шанувальників спорту та смачної їжі, приправленої бурхливими емоціями.

Spa Pub пропонує своїм вболівальникам різноманіття меню від борщу з салом до салатів з лососем та крафтового пива. Будьте перші, якщо хочете виграти чемпіонат з комплексними обідами з 12.00 до 16.00 дня.

"Pronto Pizza"

Великий вибір досконалої та збалансованої піци, а також чудові акції та розіграші. Вам буде приємно дізнатися, що доставка "Pronto Pizza" по місту завжди безкоштовна. А в меню знайдуться і суші, і паназія. Смачного.

Ресторан "Гопачок"

Заклад входить в ТОП 10 найкращих ресторанів міста. Затишок українського інтер’єру та традиційна смачна кухня вдовольнить на довгий та насичений день. В меню є й румунські страви для охочих розширити кулінарний діапазон. Обов’язково залиште місце для десерту в ресторані "Гопачок"

Де зупинитися у Чернівцях

Варіанти житла в Чернівцях можна знайти на будь–який бюджет та смак. Головне, щоб ці два критерії збігалися. Від історичних готелів до приватних пропозицій та хостелів. Надамо декілька атмосферних та ексклюзивних варіантів.

Готель "Буковина"

Центр міста насичений гарними та унікальними пропозиціями житла в Чернівцях. Саме тут розташований відомий готель "Буковина". Займаючи локацію в центрі та біля парку Тараса Шевченка – це зручне місце, щоб оглядати пам’ятки та місто в обмежений час.

Вартість двомісного номера стартує від 1604 грн.

"Central Magnat Cinema"

Історична будівля готелю підкреслюється інтер’єром та оздобленням номерів. Родзинкою готелю є власний кінотеатр та вишуканий ресторан. Вартість двомісного номеру стартує від 1450 грн.

"Sakvoyage-ArT Hotel"

Готель розташований по вулиці Каспрука та працює цілодобово для зустрічі гостей. У вартість номера входить сніданок. Готель невеликий, тому ви не опинитесь у натовпі та відчуєте максимум турботи на собі. Номери мають мінімальне, але елегантне сучасне оздоблення і стартують від 840 грн (двомісний номер).

Відпочинок на вікенд у Чернівцях вразить атмосферністю та сучасністю української культури, яка зберігає та розвиває традиції, а не змінює їх.