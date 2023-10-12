Що ви знаєте про Черкаси? Найромантичніша прогулянка містом

Затишні провінційні міста в Україні – це родзинки, що дивують красою поєднаною з простотою. Черкаси одне з таких міст, де можна тихо прогулятися архітектурними вуличками, пейзажними алеями чи берегом широко розлитого Дніпра. Спробуйте таку романтику на смак у найближчі вихідні, запросіть з собою другу половинку чи друга, робіть перерви на маленькі кав’ярні та насолоджуйтесь миттю життя попри всі обставини.

Що подивитися в центрі місті

Якщо ваша прогулянка починається з серця Черкас неодмінно зберіть свою фото колекцію унікальних пам’яток з металу. Кумедні та симпатичні увіковічені монументи стануть вашими компаньйонами для цікавої прогулянки.

Пам’ятник водопровіднику дяді Васі (вул. Сагайдачного, 12)

Голохвастов і Проня Прокопівна (вул. Небесної Сотні, 61)

Пам’ятник Фаготу та коту Бегемоту (вул. Хрещатик, 223)

Пам’ятник Зруйнованим Храмам (вул. Надпільна)

Пам’ятник Василю Симоненку (вул. Небесної Сотні, 3)

Пам’ятник Богдану Хмельницькому (бульвар Шевченка, 249)

Бульвар Шевченка

Найкращий променад для прогулянки в пору золотої осені та весняного цвітіння. Затишна алея зі зручними лавочками, каштани під ногами або аромат квітів. А, якщо це сніжна зима, то ваша прогулянка буде окутана в білий колір хрусткого снігу. Бульвар простягається на 22 квартали, так що у вас буде шанс насолодитися спілкуванням та розім’яти ноги.

Черкаський РАЦС

Палац одружень в Черкасах визнано архітектурно найгарнішим. Тож вам буде чим помилуватися, та що розглядати. Будівля нинішнього РАЦСу була збудована в 1892 році в стилі неоренесансу. Колись комплекс володів зимовим садом та чудовим фонтаном. Гармонійна атмосфера щирих почуттів якомога краще підійде до романтичної прогулянки або ж гарного зізнання у своїх почуттях. На вечір палац красиво підсвічено, а поруч розташовано пейзажний сквер, тож не дивно, що ця локація часто слугує місцем пропозиції створити сім’ю.

Блакитний палац

Ця історична будівля готелю "Слов’янський" побудована в стилі теплого Сходу та казок про Джинів. Вдало підібраний колір додає естетичності та загадковості, а вечірня підсвітка вартує вашого часу та пам’яті в телефоні.

Світломузичний фонтан

Біля будівлі обласної державної адміністрації розташовано ще одну локацію, яка може яскраво підсвітити вашу вечірню прогулянку. Навколо фонтану багато магазинчиків та кафе, що дозволяє доповнити своє побачення ще й чимось смачненьким.

Пагорб Слави

Хоч і тематика монументів Парку Слави не дуже романтична, та краєвиди просто вражають. А ще вам не доведеться перебувати в натовпі, якщо звісно це не травневі свята. З пагорба ви зможете побачити Долину троянд та широкий та могутній Дніпро. З настанням вечора місце світиться ліхтарною магією та затишним усамітненням.

Паркові локації

Черкаси - зелене місто с гарними та ландшафтно-вибудуваними парками. Прогулянка в яких, буде чудова та прекрасна в будь–яку пору року та підійде під всі події й настрої. Захопіть з собою невеликий пікнік, або ж велосипеди для активної прогулянки.

Парк Сосновий Бір

Місцеві по різному називають цей природний "рай" (Ювілейний, парк 50-річчя, Сосновий бір) але люблять його однаково. На великій території розміщуються струмки, стави, галявини, алеї, ландшафтні декорації та живе багато цікавих маленьких істот. Захопіть з собою горішки, чи насіння, щоб пригостити місцевих мімімішних гризунчиків, або пернатих. В теплу пору року працюють розваги: прокат велосипедів, підвісна канатна дорога перешкод тощо. Але й взимку це найгарніша локація, коли випадає сніг.

Долина троянд

Цей невеличкий парк розташовано біля води, так що ви легко поєднаєте цю локацію з прогулянкою Дніпром. Не засмучуйтесь, якщо ви не попали в період цвітіння троянд, подивіться на сонячний годинник у формі великого металевого птаха, прогуляйтесь алеями, або з’їжте щось смачненьке.

Ближче до води

Розташування міста на березі Дніпра створило чудові локації біля води для пейзажних та романтичних прогулянок. Дивитися на воду можна вічно і ми зробимо це з різних ракурсів.

Річковий вокзал

Затишок, витримана архітектура та чудові стильні заклади в яких можна перепочити, та попити кави з видом на Дніпро. Для тих, хто хоче додати трохи екстриму до своєї прогулянки, прогуляйтеся до зони картингу та трохи встряхнути це життя. Картинг клуб розташовано за адресою вул. 30 років Перемоги, 5/1, неподалеку річкового вокзалу. Ще однією гарною ідеєю може стати похід до кінотеатру Мультіплекс Дніпро Плаза (вул. Героїв Сталінграду, 34).

Дамба

Простори, які підкорили не одне дівоче серце. Локація відома своїм крутецьким променадом, мальовничими панорамами на місто та Дніпро і вражаючою вечірньою атмосферою. Є цікавий факт про споруду. Виявляється, що було створено одразу дві однакові дамби. Запасна зберігається на випадок катастроф, щоб швидко можна було відновити конструкцію.

Водна прогулянка на теплоході

Туристична навігація Дніпром в Черкасах починає працювати з травня місяця до середини осені. так що, якщо ви попали в потрібний сезон – це ваша обов’язкова ідея, для реалізації. Щось більш романтичніше та вражаюче годі й придумувати. Слухайте шум води, дивіться на простори та зробіть фото в стилі "Титанік".

Прогулянка пляжем Пушкінським та храм Білого Лотоса

Пляж може стати гарною прогулянкою не лишень в теплу пору року. Візьміть з собою гарячі напої та щось перекусити, теплу ковдру та чудовий настрій для натхненних розмов.

Храм "Білий Лотос" в Черкасах відомий далеко за межами міста. Це єдиний в Європі буддійський храм бойових мистецтв. Сюди приїздять на екскурсію, щоб насолодитися архітектурою, Східними артефактами та кардинально іншою атмосферою. Тим, хто захоплюється Східною культурою варто включити локацію до своєї прогулянки Черкасами. Магія цього місця просто зачаровує. Храм розташовано за адресою: спуск Івана Франка, 4.

Яка б не була мета вашого відвідування Черкас ви будете задоволені своєю прогулянкою або романтичним побаченням.