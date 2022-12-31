Слова, які гріють душу: привітання для коханих із Новим роком

Ви вже знаєте, якими словами привітаєте кохану чи коханого? Варто про це подбати заздалегідь. Усе для того, аби висловити свою любов, теплоту й турботу про найближчу людину.

Якщо під час святкового вечора складно дібрати найважливіші слова, які б звучали щиро й з усього серця – почерпніть натхнення в матеріалі UAportal.

Привітання в прозі для коханого

Сонечко, вітаю з Новим роком! Нехай у твоїй душі панує гармонія й спокій, а в житті не буде непосильних турбот. Нехай всі прикрощі та біди обходять стороною, а любов, вірність і цілеспрямованість залишаються вірними супутниками. Навіть у найсуворіші морози я знаю, що ти зігрієш мене своїм теплом і любов’ю.

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Мій коханий, вітаю тебе з Новим роком! Нехай 2023-й принесе тобі масу нових, перспективних ідей, добрих емоцій і подарує безліч незабутніх моментів. Бажаю, щоб кожен твій день в цьому році був наповнений щастям, радістю та приємними сюрпризами.

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Милий мій, я щаслива, що ти є в моєму житті! Дякую, що завжди поруч, за твою підтримку, ніжність і турботу. Я вірю, що Новий рік 2023 принесе нам щастя. Нехай у твоєму серці не згасає вогник любові, хай буде удача і яскраве світло на твоєму шляху.

Любий, з Новим роком! Бажаю, щоб у 2023 було вдосталь всього: тепла, світла, обіймів і часу! Часу на сім'ю, на подорожі, на роботу та щасливі миті. Нехай рік буде переможним для України й для всіх українців.

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Золотко моє, зі святом! Нехай рік Кролика принесе міцне здоров’я, безмежне щастя, благополуччя й мир усім українцям. А нам побажаю побільше яскравих моментів у житті та реалізації всіх задуманих планів.

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Коханий, з Новим роком! Минулий рік видався важким, тож хай наступний принесе мирне небо без ракет, світло і тепло в кожну оселю, звільнену від окупанта Україну, тихі ночі без звуків сирен та вибухів, і нашу перемогу. Мій герою, разом ми подолаємо будь-які труднощі!

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Любий, з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Нехай рік Кролика принесе багато зустрічей із друзями, багато веселощів, подорожей і незліченну кількість лише приємних турбот.

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Коханий, з Новим роком! Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя. Бажаю виконання найпотаємніших бажань!

Новорічні привітання для коханої

Моє сонце, з Новим роком! Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги і турботи, а пухнастий заєць принесе щасливі миті й безтурботні 365 днів. Успіхів, везіння і безмежного щастя в новому році.

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Золотко, вітаю з роком Кролика! Нехай хутчіше прискакає цей пухнастий звір і змахне своїми довгими вухами всі біди й прикрощі року, що минає. Нехай попереду у нас будуть тільки хороші і світлі події.

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З Новим роком, моє натхнення, моя радість і щастя! Нехай наступний рік буде сповнений приємних несподіванок і понесе з собою все погане, що було в минулому. Хочу, щоб ти ніколи не стикалася зі смутком і сумом, щоб кожна твоя ідея втілювалася в життя. Нехай тебе не лякають труднощі. Знай, що я допоможу тобі їх подолати. З Новим роком тебе, моє маленьке, але таке улюблене щастя, бажаю, щоб сьогодні здійснилася твоя мрія!

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Моя кохана, нехай добро оточує тебе всюди і оберігає від будь-яких неприємностей. Будь завжди щасливою, емоційною й чарівною як зараз. Хай в цей день здійсняться всі твої мрії!

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З Новим роком, кохана! Бажаю тобі, моя радість, у новому році бути неймовірно щасливою, успішною, щасливою та, звичайно ж, прекрасною. Нехай рік Кролика подарує нам порозуміння та вогник романтики.

Моя кохана, вітаю тебе з Новим роком! Хочу подякувати за те, що ти є у моєму житті. Ти прикрашаєш і наповнюєш його сміхом, миром і коханням. Мої будні яскраві, сповнені емоцій завдяки тобі. Бажаю тобі залишатися завжди такою ж яскравою та запальною, веселою та легкою. Бути такою ж мудрою та цілеспрямованою. Нехай цей рік ще більше зміцнить наші стосунки. Обіцяю бути твоїм захисником, другом та найвірнішим помічником.

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Сонце, нехай Новий рік перетвориться на чарівну казку, де ти будеш чарівною принцесою. Нехай твої ніжні руки не знають втоми, милі очі не наповнюються сльозами, а усмішка не сходить із прекрасного обличчя. Нехай у будь-яку погоду тебе гріє моє кохання.

Раніше UAportal писав, що подарувати на Новий рік хлопцю або чоловіку.

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