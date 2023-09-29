Смакуй стійкість кожного дня. Гастрономічний тур по незламному Харкову

Харків тримається кожного дня. Завдяки ЗСУ та згуртованим людям, які підтримують та продовжують невпинно працювати місто живе, рухається та ароматно пахне зранку. Пекарні, кав’ярні, кафе та ресторани радують своїх гостей смачною їжею та напоями приправленими турботою, піклуванням та силою духу. Це так важливо зараз. Тож, якщо не радує ранок, беріть наш список гастрономічної сцени Харкова та обирайте, де будете підзаряджатися сьогодні. Читайте до кінця, адже ми підібрали вам і вечірні варіанти.

60 coffee beans

Почнемо з ранкової кави, як без неї. Біжите ви на роботу, чи хочете просто почати свій день в теплі та комфорті – ця кав’ярня може задовольнити вас як за 5 хвилин, так і зайняти на декілька годин. Великий вибір кавових міксів та асортимент пахучих чаїв. Смаколики та випічка стануть гарним доповненням до вашого напою, а настільні ігри розважать вашу компанію та піднімуть настрій спілкування.

Адреса: вул. Бажанова 10 (м. Бекетова)

Офіційна сторінка 60 coffee beans

Кава–медіа

Ще один гарний варіант, де ваш день може мати початок, або продовження. Тихий двір у центрі міста знають не всі, але дарма. Крім смачної кави та смаколиків заклад пропонує свої столики, як гарне робоче місце. Тож хапайте роботу з собою та айда на чашку ароматного бадьорого напою.

Адреса: вул. Пушкінська, 63.

Офіційна сторінка кава-медіа.

Люди

А як вам пропозиція попрацювати з келихом чогось "богемного". Новий ресторан в Харкові "Люди" пропонує зручний інтер’єр, затишну атмосферу та чудовим меню в будь–яку годину дня. Гарячі страви, бургери або паста – головне вчасно зупинитися, бо все дуже апетитне, особливо червоне в скляному келиху.

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 7

Офіційна сторінка ресторану "Люди".

Трипіччя

Сумуєте за домашньою кухнею та бабусиними пирогами? Ресторан Трипіччя відкрився лишень в вересні 2022 року, але попри повороти долі швидко став популярним та потрапив до рейтингів. Українська стилістика в сучасній обробці дуже вишукана та елегантна, а смак страв обіймає, передає турботу та затишок родини.

Адреса: вул. Різдвяна, 10.

Офіційна сторінка ресторану Трипіччя.

Vilena’s Pies & Burgies

Ті, хто обожнюють піцу мають обов’язково скуштувати її в Vilena’s Pies & Burgies. І вам не доведеться купувати цілу піцу, якщо ви сьогодні наодинці з собою, беріть стільки шматків, скільки можете з’їсти. До речі, можна взяти декілька шматків різної піци та скуштувати асортимент. Це дуже зручно. Кожен робить кроки до наближення перемоги й цей заклад не виняток. Придбайте "волонтерський пай" і станете частиною акції, що допомагає триматися, боротися, та не здаватися.

Адреса: проспект Науки, 11.

Офіційна сторінка Vilena’s Pies & Burgies.

Green Room Lounge Bar

Ось і дійшли до привабливих вечорів в гарній компанії та чудовому інтер’єру. Все у цьому закладі намагається тебе розслабити та відволікти від турбот: м’які дивани, приємні кольори, сучасна зацікавлююча стилістика. Розваги не закінчуються барною стійкою, в закладі є настолки, плейстейшн та кальянна. Приємного вечора.

Адреса: Проспект героїв Харкова, 254 Є.

Офіційна сторінка Green Room Lounge Bar.

Bunker Bar

Актуальна назва не єдине що притягує гостей в цей заклад. Розташований в самому серці Харкова у підвальному приміщенні, бар чудово переховує своїх гостей, але лишень до 22 години. Крім різноманіття коктейльної карти заклад має й меню, так що голодним вас також не залишать. Ланчі доступні вже з 12 години дня, а на додаток вам запропонують кальянне меню.

Адреса: вул. Сумська, 78.

Офіційна сторінка Bunker Bar.

Іноді ми так боїмося розслабитися під час війни, відмовившись від будь–яких радощів на підтримку перемоги. Але не забуваємо, якщо ми видихнемося, підтримки так само не стане. Пам’ятайте про себе, про свій відпочинок, та маленькі приємності кожного дня. Харків вистоїть, він незламний завдяки ЗСУ та вам.