ТОП 5 замків-готелів в Україні. Скільки коштує відчути себе графом, або ж графинею

Історичні замки розкидані по всій Україні. Деякі з них стали музеями, деякі потребують капітального відновлення, та є й ті, які потрапили в дбайливі руки та готові приймати гостей в розкішних залах, пишних садах та просто королівських умовах. Portal.ua дізнався, що відпочити по королівські коштує не таких вже й захмарних грошей. Плюсом ночівлі в замку-готелі стануть екскурсії, мальовничі прогулянки та королівські відчуття.

Замок "Радомисль" (Житомирська область)

Це не просто замок, це одна з найліпше реконструйованих та відреставрованих споруд України. Колись на території замку виготовляли папір для перших українських книг, а тепер тут можна провести ніч в історичному готелі "Via Regia". Назва обрана зовсім не випадково, адже вона означає транзитний шлях через 8 європейських країн. До речі, навіть назви номерів мають історичну значущість для кожної з 8 країн. Всього в готелі 10 комфортабельних апартаментів.

Вартість однієї ночі в готелі замку Радомисль складає 2 500 грн. В оплату увійде:

сніданок;

паркування авто;

екскурсія в музеї;

майстер-клас в папірні.

На території замку розташовано музей, з чудовою добіркою артефактів історії української культури. А ще у вас буде можливість відвідати місцеву броварню, здійснити прогулянку до Радомишльської стоянки та влаштувати пікнік на березі озера, поруч із замком.

Адреса: вулиця Плетенецька, 15, Радомишль, Житомирська обл.

Замок Шенборнів в Закарпатській області

Колишній готичний мисливський маєток графів Шенборнів перетворився на розкішний санаторій в Закарпатській області. Санаторій працює з 1945 року, та має безліч цілющих процедур для вашого відновлення. Профілем закладу є серцево-судинні та неврологічні захворювання.

Локація розташована поруч з романтичною скелею кохання та мальовничою річкою Латориця. В замку та поруч можна умитися водою з Джерела Молодості, відвідати виноробню, піднятися до водоспаду, прогулюватися дендропарком та провести "Вечір в середньовічному замку" в Сент Міклоші з факелами та угорськими традиціями.

Вартість номерів в Замку Шенборна складає 1100 грн за добу.

Адреса: смт. Карпати, Закарпатська обл.

Садиба Сцибор-Мархоцького в Хмельницькій області

Тут треба зупинитися заради дуже цікавої історії славетного Ігнація Сцибор–Мархоцького, який свого часу не захотів підкоритися Російській імперії та створив власну державу. В його Миньковецькій державі було скасовано кріпацтво, відкрита друкарня, збудовані храми. Мальовничі простори, на яких стоїть Садиба, подарують цікаві прогулянки до скельного монастиря, водоспаду Бурбун та подорож до Свято–Покровської церкви-фортеці в с. Сутківці. Номери невеличкого готелю облаштовані в середньовічному стилі. В пропозиції додана ночівля в справжньому вагоні-кемпері. Не переживайте здобувати їжу як середньовічні васали вам не доведеться. На території відкрито гарний ресторан, який подарує цікаві та смачні страви.

Номер в готелі коштує від 578 грн за добу.

Адреса: вул. Івана Франка, 21а, с. Отроків, Хмельницька область.

Цитадель Инн у Львові

Ця локація для вибагливих. П’ятизірковий готель, який розташувався на території 170 – літній цитаделі у Львові має 26 номерів преміум класу. Citadel Inn – це гастро-бутік-готель, тому гурмани можуть насолодитися тут найвідомішими ізисками кулінарної сцени. Ресторан готелю – це смачна родзинка Львівської Цитаделі. Тут проводяться різноманітні дегустації, гастро–вечори та майстер-класи від провідних кухарів України.

На території працює СПА та музей українського модернізму. Ресторан можуть відвідувати не лише гості готелю. Панорама з його тераси фантастична.

Вартість номера в готелі складає від 6 000 грн за добу.

Адреса: вул. Грабовського, 11, Львів.

"Чорний замок" в Івано-Франківську

І хоча цей замок-готель відносно нова забудова, його австро-угорський стиль перенесе вас в інше століття, тільки більш комфортабельне. Всі номери обставлені стилізованими меблями і виконані в історичному стилі. Готель має 34 номери, які готові прийняти до 70 гостей. Ліжка в номерах огорнуті балдахінами, ванні кімнати просторі та затишні, а сучасні міні-бари та кондиціонери чудово вписані в історичні інтер’єри. Біля замку височіють корабельні щогли, а похмурі відтінки підігрують історичній атмосфері. На території готелю працює ресторан з авторською кухнею.

Ціни на номери стартують від 800 грн за добу.

Адрес: м. Івано-Франківськ, Калушское Шоссе, 7.