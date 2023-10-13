Оберіть свій улюблений водоспад в Україні. Понад 20 локацій для фото-танго з водою

Водоспади бурхливі, мінливі, тендітні як саме життя. Може саме тому нам так подобається їх неповторний танок. Локації з потоком води завжди притягують тих, хто полюбляє романтику, сімейний відпочинок і мандрівку наодинці. Оберіть своє місце сили поруч з невгамовною водою. Плануйте подорож на вихідні до найближчого зручного регіону з фантастичною водною локацією з нашого списку.

Тернопільська область

Гарні новини, в Тернопільській області знайдеться навіть декілька варіантів для чудових фото з водоспадом.

Джуринський водоспад

В селі Нирків біля мальовничих руїн Червоногородського замку розташований один з найбільших рівнинних водоспадів України. Джуринський водоспад спадає з висоти 16 метрів та огорнутий у багато легенд та таємниць. Влітку тут можна купатися, а восени робити неймовірні пейзажні фото.

Русилівські водоспади

Це ціла черга каскадних водоспадів, які розтягнулися на 3 кілометри. Дістатися локації не так-то й легко, але це не зупиняє романтиків, тих хто обожнює прекрасне та ексклюзивне та тих, хто хоче побути наодинці зі всесвітом.

Водоспад "Дівочі сльози"

Ніжна картина, що бере за душу розгортається в Бучанському районі. Тендітні краплі, які рясно скочуються по зеленому моху з висоти, а й справді нагадують дівочі сльози.

Водоспад Кам’янка у Львівській області

Селище Сколе відомо низьким, але дуже мальовничим водограєм. Розділений на дві частини кам’яною брилою водоспад має різні рівні та красиво перетікає через велике каміння. Тут облаштовано зону для відпочинку, в тому числі прокат мангалів, продаж різноманітної продукції та галявини для активного відпочинку.

Житомирська область

Для тих хто не дуже охоче виїжджає далеко, локації центральної України стануть гарним варіантом для відпочинку на природі поруч з водоспадом.

Водоспад Вчелька

А це вже творіння самої людини. В урочищі Шумськ біля Житомира колись було збудовано дамбу. Часи трохи поправили споруду і вона перетворилася на каскадний водоспад викладений гранітом. Маючи декілька порогів вода спускається з висоти 10 метрів.

Троянівський водоспад

Селище Троянів може похизуватися дуже гарним водограєм, який пробиває собі дорогу крізь навали брилового каміння та скельних урвищ. Водоспад немає бурхливого потоку та на його берегах гарно проводити час в тиші та гармонії.

Водоспад Кулівецький в Чернівецькій області

Посидіти на березі порожого водоспаду, чи відпустити човники за бурхливим потоком, а може з вінком на судженого поворожити можна в селі Кулівці, Заставнівського району.

Водоспад Вир в Черкаській області

Один з пологих водоспадів, який мальовничо та бурхливо біжить зоною ГЕС в с. Буки, Маньківського району.

Водоспад в Маліївці, Херсонська область

Це дуже відома локація на якій, в с. Маліївка, Дунаєвецького району, можна влаштувати пізнавальну прогулянку на цілий день. Водоспад є рукотворним та охороняє скельний монастир. Біля водоспаду знаходиться палац та водонапірна вежа.

Івано-Франківська область

Тут сили природи і води починають грати бурхливими фарбами і вам точно буде що обрати для того, щоб підзарядитися водною енергією.

Женецький водоспад

Українські Карпати утворили локацію, що вражає природою та її фантазією. між селами Микуличин і Татарів, між масивними хребтами Хом’як-Синяк та Явірник тече Женецький водоспад. Серед водограїв України - це дуже молодий потік (йому менше ніж 100 років). Але це не заважає Женецкому Гуку бути в центрі уваги туристів, адже його потік з висоти 15 метрів чутно здалека.

Водоспад Кудринець

Орієнтиром для пошуку цієї пейзажної локації в Карпатах служить село Зелена. Рівні каскади висотою 5 м і шириною до 3.5 метри служать пологими сходинками по яких, як вельмишановна пані, спускається вода. Та після сильних дощів пані дуже норовлива і своїм потоком змиває невелике каміння на шляху.

Манявський водоспад

Один з найбільших водних красенів України розташовано біля селища Маняви на гірському масиві Карпат. Воді Манявського водоспаду приписують цілющі властивості, тож туристи залюбки купаються в невеличкому басейні біля його підніжжя.

Водоспад Пробій

Потужність води на цій локації просто вражає і захоплює дух. Водоспад розташовано біля курортного селища Яремче та має пішохідний міст над своїм потоком. На жаль природна локація стала жертвою людської діяльності та втратила свою висоту в 25 метрів, але й те що є зараз сповнює великою кількістю бурхливих почуттів.

Шешорський Гук

Селище Шешори, Косівського району відомо не лишень своїми недорогими зимовими курортами, але й Сріблястими водоспадами. Бурхливі потоки, які пробили собі дорогу крізь гущавини лісу яскраво виблискують на сонці та мають невелички басейни в яких добре освіжитися.

Бухтівецький водоспад

Красивий потік води з плиточних скель прикрашає урочище Бухтівець в с. Букове, Надвірнянського району. Фото зроблені у підніжжя цього водоспаду стануть родзинкою вашого Інстаграму.

Водоспад "Дівочі сльози"

Цей потік тендітним не назвеш. Це красива срібляста хвиля, яка спускається з висоти та розкидає свої освіжаючі бризни на пару метрів від себе. Водограй розташовано в місті Яремче в урочищі Жонка.

Водоспад Салатручіль

В однойменному урочищі біля селища Бистриця, Надвірнянського району є красивий потік, який наче стрибає з урвища розтікаючись по широкому підніжжі. Водоспад дуже гарний після сезонних дощів чи, коли тане сніг.

Закарпатська область

Приготуйтеся до бурхливого потоку води, який зносить все на своєму шляху, але створює локації, які запам’ятовуються на все життя.

Водоспад Шипіт

Карпати відомі всьому світові своїми водяними бурхливими красенями. Один з них розташовано в селі Пилипець, Міжгірського району. Шипіт має каскад в 14 метрів та не замерзає взимку. Тому похід до нього буде дуже вражаючою прогулянкою в будь-яку пору року.

Лумшорські водоспади

Відвідуючи Перечинський район, Закарпатської області обов’язково треба побачити мальовничі водограї біля села Лумшори. Деякі з них можуть пересихати влітку, тож осінь чи рання весна чудовий час насолодитися повноводними потоками.

Водоспад Городилів

Хто збирається відвідати Оленячу ферму в селищі Іза на Закарпатті може додати до своєї прогулянки водоспад Городилів. Тиха неспішна вода, яка спускається по зеленому моховому килиму гарно виглядає в весняному вбранні.

Водоспад Скакало

Мукачево сповнене гарних місць. Щоб дістатися водоспаду потрібно доїхати до смт Чинадійово. Тут височенні дерева та скелясті пороги. Але як гарно вода спадає зі скель.

Водоспад Воєводин

Здається, щоб переглянути водоспади Закарпатської області потрібен цілий тур. Ви помиляєтесь. Потрібно, як мінімум декілька турів та пара трійка відпусток. Але це вже план дій. Селище Тур’я Поляна, Перечинського району має війти в один з ваших чудових турів по Закарпаттю.

Водоспад Труфанець

Теж достатньо відома локація в смт Ясіня для тих хто полюбляє відпочивати на Закарпатті. Чудовий дерев’яний міст над водограєм додає казковості та вдалого ракурсу.

Драгобратський водоспад

Чорні скелі урочища Драгобрат слугують чудовими "американськими гірками" для потоку води. Це не просто місце сили, це цілий казковий світ до якого ви будете повертатись, побачивши один раз.