Авдіївка стала кісткою в горлянці росіян: наступ обернувся катастрофою

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Маленьке містечко під Донецьком чотири місяці штурмували переважаючі сили російських окупаційних військ. Розлючення і жага захопити Авдіївку, що була з 2014 року в росіян кісткою в глотці, а також бажання Путіна показати якусь "епічну" перемогу призвели до того, що в укріпрайон, який перетворився для РОВ (російських окупаційних військ) на м'ясорубку, було кинуто десятки тисяч росіян і тисячі одиниць техніки. І вже можна стверджувати, що ця кампанія окупаційної армії стала найбільшою і найпровальнішою – з урахуванням протяжності фронту наступу, розміру міста й рівня його важливості.

Чому відрізняються цифри

Говорити про втрати російських окупаційних військ у районі Авдіївки складно. Складно, оскільки їхній облік має кілька категорій, а саме верифіковану (підтверджену документально – фото/відео) категорію та неверифіковану (оперативні дані з поля бою, які не завжди підтверджуються документально).

Є ще найскладніша за оцінкою категорія – непідтверджені дані. Один приклад. Це коли відомо, що на полі бою було підбито танк, у якому згорів екіпаж, тобто 3-4 особи втрат, залежно від типу танка. Але відомо, що на танку був десант із верифікованими втратами ще трьох осіб. При цьому трьом вдалося втекти, один з яких був поранений – втратив ноги. Згідно з непідтвердженими даними, поранений помер, не доїхавши до госпіталю.

Це стосується і техніки, яка, наприклад, збирається в тиловій зоні, але до ангару прилітає щось дуже вибухонебезпечне – і це все злітає у повітря. Що саме? Скільки? Верифіковано дві вантажівки, що горять поряд з ангаром, за даними військових, знищено шість одиниць техніки, але відомо, що в ангарі розміщувалося 12 одиниць – і, за неперевіреними даними, всі вони знищені.

Цей довгий вступ був потрібний для того, щоб пояснити в деталях, наскільки можуть відрізнятися цифри в межах того самого плацдарму залежно від оперування категоріями підрахунку. Тепер про самі втрати росіян за чотири місяці наступу на Авдіївку.

Втрати особового складу

Для наступу на Авдіївку російські окупаційні війська сконцентрували такі сили та засоби:

підрозділи 2 ОВА – 15, 21, 30 ОМСБр;

підрозділи 41 ОВА – 55, 74 ОМСБр;

підрозділи 90 ТД – 239 ТП;

ОДШБ "Ветераны";

підрозділи практично всього 1 АК – 1, 114, 132 ОМСБр і т.д.

А також: 10 ОТБ, 1141, 1487 МСП ТрВ і т.д.

Сумарно угруповання російських окупаційних військ, сконцентроване у напрямку Авдіївки, досягало 40 тисяч, а також зростало в міру невдач у наступі, збільшуючись за рахунок стягування сил з інших плацдармів.

Тільки за найскромнішими оцінками, сумарна цифра втрат РОВ за чотири місяці перевищила 15 тисяч убитими.

Втрати техніки

У цій категорії я постарався враховувати переважно верифіковані знищені та пошкоджені одиниці. Але, як відомо, верифікована інформація часто неповна, і втрат насправді більше. А тому це лише приблизний показник того, що втратили РОВ за чотири місяці наступу.

Також зазначу, що аналіз втрат було розбито за населеними пунктами, селами, а не сконцентровано лише на Авдіївці.

У напрямку Авдіївки – 62 одиниці.

У районі села Водяне – 126 одиниць.

У напрямку Сєверного – 8 одиниць.

У районі Степового – 64 одиниці.

У районі Красногорівки – 130 одиниць.

Тобто, згідно з лише верифікованими даними, за чотири місяці боїв за маленьке містечко неповною площею 29 км² російські війська втратили 390 одиниць техніки, переважно компонентою ОБТ та ББМ.

Минулого тижня видання Forbes опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що російські війська за час наступу на Авдіївку втратили 214 танків (відповідно до верифікованої інформації), що відповідає танковій дивізії. У принципі ці дані як для верифікованої категорії цілком відповідають дійсності, й можна стверджувати, що в Авдіївці в нуль було стерто танкову дивізію. Але все ж таки з важливою позначкою – щонайменше одну.

Якщо ж розглянути втрати російських окупаційних військ за чотири місяці нелінійно і за категоріями поза верифікованою, кількість знищеної російської техніки не просто перевищує 500 одиниць, а може досягати від 600 до 700.

Тобто наступ РОВ на Авдіївку став найбільшою і найпровальнішою кампанією російської окупаційної армії з урахуванням протяжності фронту наступу, розміру міста й рівня його важливості.

Що маємо у результаті

Наразі російські окупаційні війська в Авдіївці переважно ведуть міські бої. Вони намагаються розрізати місто на дві частини, створивши загрозливу ситуацію перерізанням траси 0542 по вулиці Індустріальній. Ситуація ускладнюється і тим, що російському командуванню дано новий, жорсткіший дедлайн на повне захоплення міста.

Але яким би не був результат, російські окупаційні війська битву за Авдіївку вже давно програли. Армія РФ протягом цих двох років постійно ганьбилася, демонструючи нездатність ефективно виконувати поставлені завдання. Але, мабуть, найгучнішою і найкривавішою ганьбою РОВ є саме Авдіївка.