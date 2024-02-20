Страйкуючі польські фермери першими перейдуть на бік Росії у разі вторгнення

"Путін розбереться і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", – написано на плакаті польського фермера, котрий приїхав блокувати український кордон.

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Дуже поширені настрої серед "глибинного поляка".

Вони є небезпечними для польської нації та держави, а також для всього НАТО. Цей контингент – перевертень. Першими перейдуть на бік Росії у разі вторгнення і завдадуть удару в спину власним військам. Стосується всіх східноєвропейських країн і не лише.

Нещодавно у приватній розмові я сказав музикантові Ендрю Гаврилову: впевненість Путіна в його агресивних авантюрах пов'язана з тим, що велика частина світу – це Путін.

Те, що ми бачимо зараз у Польщі, Німеччині, США та багатьох інших "цивілізованих країнах світу" (про Глобальний Південь взагалі мовчу) – це, по суті, купа малих і великих путіних, які побачили у тухлому кремлівському оселедці свій шанс на історичний реванш. А реванш полягає у більшовицькій сентенції: "Хто був нічим, той стане всім".