Питають, що буде з нами далі.

Відповідь, як завжди, треба шукати у голові українців та українок.

Я говорив, що треба викинути звідти залишки комунізму, соціалізму, патерналізму, дирижизму, колоніалізму тощо.

Мені казали, що вже викинули.

Казали люди, які вже навели порядок у себе на горищі. Але їх меншість.

Значна частина населення продовжує вірити у переваги:

однопартійної системи;

державної економіки;

диктатури мудрого вождя;

системи, коли кум може порішать;

великої російської культури;

білої раси;

чоловічої статі;

життя без власної держави;

сильного державного регулювання всіх сфер життя;

дієвості заборон всього потенційно небезпечного;

рівних доходів для всіх верств населення.

Список можна продовжити.

Часто в одній голові поєднуються непоєднувані речі, не питайте мене як.

Або кожен і кожна з нас наведе лад на своєму власному горищі.

Або ми допоможемо одне одному через різні просвітні програми, на кшталт Відкритого університету Майдану, вищих народних шкіл (bildung) і таке подібне.

Або цей мотлох визначатиме наше життя протягом наступного покоління.

І не думайте, що від цього можна втекти в іншу країну. Переїжджаючи на постійне проживання, ви перевозите вміст вашого горища з собою. Навіть через океан.