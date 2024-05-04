Як чекістські 'штірліці' опинилися за межею провалу

"Ну і взагалі основним коренем російського лиха бачу не корупцію, а імперський каркас держави. З корупцією впоратися можна, переробити каркас набагато важче", - відгукнувся на серіал "Зрадники" Борис Акунін. Солідарний з автором десятитомної "Історії російської держави", 9 томів якої розповідають саме про феномен вражаючої стійкості ординського каркасу Російської влади.

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"Предателей" вот уже несколько недель оживленно обсуждает весь русскоязычный интернет. Но тема главной, по Акунину, беды российской государственности даже не затрагивается в этой дискуссии.

Много упреков и претензий можно предъявлять администрации Б.Н. Ельцина. Но ключевой развилкой (совершенно проигнорированной в фильме) русской посткоммунистической истории стала кровавая осень 1999 года — взрывы домов, чеченская война и последовавшая операция по назначению пожизненным президентом РФ майора КГБ Путина.

В "Предателях" широко используются фрагменты видеохроники 90-х. На мой взгляд, отсутствуют два самых драматических. Первый (23/09/99) — глава МВД Рушайло рапортует, как милиция предотвратила новую попытку террористов взорвать жилой дом (на этот раз в Рязани), захватив негодяев на месте преступления при закладке в подвале партии гексогена.

Второй на следующий день — директор ФСБ Патрушев с блудливой улыбочкой сообщает дорогим россиянам, что задержанные в Рязани террористы — это посланные для проведения УЧЕНИЙ его агенты.

После взрывов домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве было много вопросов, но после "учений" в Рязани вопросов уже не осталось.

Чекистские "штирлицы" были уже не на грани, а за гранью провала.

В стране еще сохранялись независимые медиа — НТВ, "Новая газета". Появилась реальная возможность сорвать чудовищный заговор по приходу чекистов к власти под кодовым слоганом "мочить в сортире". Казалось, что для этого должны были объединиться все демократические, прогрессивные силы, лучшие люди страны.

Но выяснилось, что "сливки нации", системные "провластные" и просто властные либералы — одна из ведущих сил этого заговора.

Их признанный гуру дал очень определенный сигнал своей "либеральной" пастве:

"Российская армия возрождается в Чечне, и каждый, кто думает иначе — ПРЕДАТЕЛЬ".

Какая неожиданная перекличка через четверть века с названием будущего фильма Певчих.

Обладая коллективным знанием, в котором столько печали, системная постинтеллигенция (прорабы перестройки и демократической революции) громко и смачно принесла свою присягу верности чекистскому имперскому Мордору, расписавшись авансом в своем соучастии во всех его будущих преступлениях в Чечне, Грузии, Сирии, Украине.

P. S. Сирийский мальчик из Алеппо — один из тех тысяч, на ком мы успешно протестировали десятки систем нового российского оружия, — перед смертью пообещал пожаловаться Аллаху. Дитя, грозящее своим мучителям пожаловаться Богу, — образ Достоевского, очень важный в его творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда так страстно не желал раньше, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О "тестировании", о Путине, Лаврове, Шойгу. И о нас всех. Не может быть нам ни сочувствия, ни прощения.

Будь мы все прокляты.