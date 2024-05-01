Як змінилася тактика ракетних ударів окупантів по Україні за місяць

Квітень 2024 року став не менш інтенсивним, ніж березень, щодо завдання ударів російських окупантів по енергетичному сектору України. Хоча деякі відмінності від березневих ударів все ж таки є. Зокрема, це стосується не лише масштабів нальотів дронів-камікадзе, а й деяких змін щодо застосування ракетних засобів ураження.

Ракетні удари

Протягом квітня російські окупанти продовжили практику регулярних, системних одиночних ракетних ударів по Україні, а також періодичних масованих – обмеженим боєкомплектом, але комбінованого типу.

Як і в березні, основною компонентою одиночних ударів стали ракети Х-59/69, а також 9М723/728 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23.

Усього за квітень окупанти використали щонайменше 54 ракети Х-59/69, з яких було збито не менше 37. Також запущено не менше 27 ракет "Іскандер", більша частина з яких не була перехоплена через відсутність у регіонах, куди припали удари цими ракетами, відповідної ППО для протидії балістиці.

Найчастіше від ударів 9М723/728 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23 та Х-59/69 страждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області. Також ударів цієї компоненти часто зазнавали Запорізька, Миколаївська та Сумська області.

Як видно з результативності перехоплень одиночних цілей, ракети Х-59/69 не мають високої ефективності прориву наявних засобів ППО, але у 9М723/728 ОТК "Іскандер-М"/KN-23 цей показник зберігається досить високим, а тому вони є найпоширенішим засобом результативного терору.

Що ж до ударів обмеженим боєкомплектом, то у квітні було здійснено такі пуски засобів ураження:

06 квітня

Х-101/555 – 2/2

КРМБ "Калібр" – 1/1

С-300 – 3/0

11 квітня

Х-101/555 – 20/16

Х-47М2 "Кинджал" – 6/0

Х-59/69 – 4/2

С-300 – 12/0

19 квітня

Х-101-55 – 2/2

Х-59/69 – 12/11

Х-22 – 6/2

Іскандер-К – 2/0

27 квітня

Х-101/555 – 9/6

Х-59/69 – 9/8

Х-47М2 "Кинджал" – 4/0

Іскандер-К – 2/1

КРМБ "Калібр" – 8/6

С-300 – 2/0

Як бачимо, періодичність ударів витримувалася в межах тижня, що дозволяло окупантам не тільки провести дорозвідку результативності нальотів, а й за допомогою виробництва поповнити боєкомплект тих же ракет Х-101/555.

Особливу увагу привертає той факт, що ракети Х-59/69 стають невід'ємною частиною ударів, чого раніше практично не було. Це може бути обумовлено спробами російських окупаційних військ компенсувати нестачу авіаційної компоненти серед засобів ураження. Крім того, після досить тривалої перерви окупанти стали частіше застосовувати КРМБ "Калібр", у тому числі не поодиноко, а повним пусковим пакетом – 8 одиниць.

Загалом, як і в березні, ракети зі складною траєкторією застосовувалися російськими окупантами здебільшого тими регіонами України, в яких засобів протидії їм немає.

Shahed-131/136

Квітень не став рекордним місяцем за кількістю використаних дронів-камікадзе, як це було у грудні 2023 року, коли РОВ застосували 625 Shahed-131/136, або в березні 2024 р. – 603 одиниці. Більше того, цей місяць за кількістю та інтенсивністю нальотів виявився вельми "посереднім".

РОВ, згідно з офіційними даними та відкритими джерелами, застосували у квітні 292 дрони-камікадзе, з яких було збито 259.

Це може бути пов'язано з тим, що у квітні Іран здійснив масований комбінований удар по Ізраїлю, до складу якого входили і "шахеди". Очевидно, що замість відправлення чергових партій Росії Іран направив дрони-камікадзе на Ізраїль (з мінімальним результатом) і зараз зайнятий відновленням боєкомплекту.

Це підтверджує те, що Росія продовжує залишатися гострозалежною від постачання з Ірану і нездатна самостійно виробляти ту кількість Shahed-131/136, яка б її задовольняла для регулярного терору України. А також це доводить і той факт, що Іран основну частину "шахедів", що вироблялися, відправляв до Росії, собі залишаючи незначну кількість від місяця до місяця. Це і не дозволило Ірану після витрачання дронів-камікадзе для удару по Ізраїлю продовжити стабільні поставки РФ.

Висновки

У квітні РОВ продовжили удари по українській енергетиці, хоч і меншою кількістю ракет порівняно з березнем. Воно й зрозуміло, адже основний боєкомплект було витрачено місяць тому, а зараз удари проходять у міру накопичення. Проте удари були не менш ефективними, адже окупанти застосовують ракети зі складною траєкторією для перехоплення по тих регіонах, де немає засобів ППО, здатних їм протидіяти.

Повернення в номенклатуру ударів ракет КРМБ "Калібр" говорить про те, що РОВ ризикують своїми кораблями, щоб посилювати нальоти цією компонентою – при врахуванні нестачі Х-101/555. Таке завдання виконують і Х-59/69. Неприємний момент у тому, що КРМБ "Калібр" станом на сьогодні накопичено в кілька разів більше, ніж Х-101/555.

Очевидно, що у травні російські окупаційні війська продовжать практику комбінованих ракетних ударів, і не виключено посилення нальотів Shahed-131/136. Крім того, у травні є кілька фетиш-дат, на які окупанти можуть здійснити терористичні акти. Це тригерна дата для Одеси – 2 травня, інавгурація Путіна – 7 травня та загалом – 9 травня. Цими днями очікується максимально підвищена небезпека ракетних ударів.