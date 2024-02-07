Куп'янськ і Часів Яр Путін відклав на другу половину 2024 року, зараз мета №1 – Авдіївка

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Черговий дедлайн путіна…

Російському командуванню поставлено чергові терміни для досягнення значних перемог у зоні БД в Україні. Рамки звузилися до двох тижнів. Основні цілі – Авдіївка та зачистка лівого берега Херсонської області. Другорядні завдання – Куп'янськ та Часів Яр, перенесені на другу половину 2024 року.

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Ранее было известно, что путин лично прочертил границы достижения целей до начала выборов в россии. Но, диктатор особа капризная и желает послание федеральному собранию упаковать в победную обёртку.

От ситуации в зоне БД напрямую будет зависеть и послание путина федеральному собранию, которое вообще могут отменить, если всё будет плохо. А если так будет, то полетят головы, в переносном смысле. Причём, первый на вылет в Сирию – генерал Теплинский, которого с прошлого года носят в зубах, что в кремле, что на Фрунзенской набережной.

В этой связи…

По Авдеевке ожидается серьёзный прессинг пехотной компонентой в северном и северо-восточном секторах. Концентрация всех усилий на городских боях. Для усиления давления акцент тактической авиации будет именно на авдеевском направлении, КАБами будут ровнять всё, что можно использовать для обороны в городе. То есть, следующие две недели Авдос будут ровнять с землёй. При этом механизированную компоненту будут экономить. Штурмов с техникой уровня октября-ноября 2023 мы уже не увидим.

По левобережке – российское командование намерено вывести применение тактической авиации до уровня декабрьского инцидента с Су-34. Уж больно Мише не хочется в Сирию, парадами руководить где-нибудь под Метрасом близ Кобани, а потому будут рисковать. Кроме того, ГВ "Днепр" накопили весьма приличную механизированную компоненту на левом берегу и ради поставленной цели могут пожертвовать 10%-20% от неё, но продавить плацдарм… Хотя, если задаться вопросом, почему этого не было сделано ранее, то понимаешь, что всё-таки – Метрас ждёт!

Что же до Купянска и Часова Яра – их откладывают на, после выборов. Согласно планам РОВ, после оккупации Авдеевки в локации будет взята долговременная пауза, для восстановления боеспособности. Но, при этом, из авдеевской группировки часть сил и средств, в частности из состава ГВ "Центр", вернутся на Лимано-Купянскую ось, но не на Лиманское направление, а для усиления ГВ "Запад" на Купянском направлении.

В районе Часов-Яр, сосредоточатся на создании благоприятных условий для наступления, под которое будут формировать новые подразделения, за счёт мобилизации. Штатно укомплектовать новые подразделения техникой, так же планируют за счёт оперативной паузы, снижения интенсивности боёв и как следствие, меньших затрат на компенсацию потерь и возможности накопления техники.

В общем, на первый взгляд порешали они там у себя на Фрунзенской набережной всё очень красиво. Вот только к таким и не только таким планам СОУ готовы. И всё бы хорошо, но есть один нюанс… СОУ готовы, а вот партнёры подводят как никогда.