Плани провалилися: Путіну в Авдіївці потрібен був 'котел'

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Авдіївка….

29 жовтня 2023 року в замітці "Авдіївка ... в чому на відміну від Бахмута" я чітко описував у чому основна складність утримання міста, що є потужним укріпрайоном, але має головне вразливе місце - логістику.

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Дословно: "Но, Авдеевка, не смотря на то, что это фундаментальный укреп-район, имеет и ряд уязвимостей по сравнению с Бахмутом. Например, это только одна логистическая артерия к западу от города – 0542. Да, помимо неё там есть с десяток грунтовок, но по мере ухудшения погоды они будут труднопроходимы и не являются основными артериями снабжения. В Бахмуте же, даже когда бои точились по правую сторону от железной дороги, сохранялся контроль над двумя артериями, 0506 и 0504, не говоря о грунтовках между ними.

В Авдеевке же 0542 это логистика в зоне повышенного риска, причём основная, от того оборона осложняется наличием дополнительных рисков".

Сейчас 0542 находится под максимальной угрозой, чем когда-либо за прошедшие 4 месяца.

Бой за Авдеевку принимают для россиян всё более отчаянный ход. Обусловлено это тем, что сроки пожимают, а без их соблюдения путин будет недоволен. Выйти перед федеральным собранием не просто ни с чем, но и, фактически, с поражением. Как-никак, а потратить 4 месяца на штурм домика лесника, потеряв сотни единиц техники и личного состава от около 15 тысяч только убитыми…

Но речь не о том, что Авдеевку могут к посланию не захватить, а в том, что в целом сорваны все планы и дедлайны, поставленные перед РОВ ранее.

Я в своих обзорных заметках неоднократно отмечал, что командование РОВ получило дедлайны выполнения задачи по захвату Авдеевки. Сначала это был дедлайн к прямой линии путина, затем до Нового Года, позже дедлайн расширили, поначалу, до выборов, но у путина появилось желание обратиться к федеральному собранию… Процессы пришлось ускорять, а аврал всегда имеет последствия.

Но, помимо дедлайнов был и срыв общего, изначального, глобального плана – окружения Авдеевки и культивации очередного "котла".

Дело в том, что формулировка "котёл" это маргинальное обозначение оперативного либо тактического окружения. В простонародье, на примитивном уровне понимания, с присущей долей экспрессии – это "котёл". И российскому плебсу очень нравятся истории про "котлы", для них это словно показатель успешности наступления. Но, после окружения Мариуполя "котлов" у РОВ создать не получалось и как раз наоборот, нередко они сами в них оказывались небольшими подразделениями, но всё же.

Российской пропаганде и лично путину в Авдеевке нужен был "котёл" и в сентябре генералы РОВ обрисовали ему возможность окружения маленького городка, зависящего всего-навсего от одной логистической артерии. Результат?

Вместо окружения Авдеевки за 2-3 дня, 4 месяца провального наступления в полях и вынужденный заход в город с целью начала городских боёв и продвижения в городских условиях, с целью таки перерезать 0542, но уже в городе, по Индустриальному проспекту. Но перспектива захвата Авдеевки в рамках городских боёв не то, чего хотел путин, не то к чему готовили российскую пропаганду.

Не этого хотел путин. Не это планировали его генералы. Но другого варианта у них сейчас попросту нет. И они будут его додавливать любой ценой. За которой, как известно, они не постоят.

Главное, чтобы эти процессы, с нашей стороны, были контролируемыми и предсказуемо-фатальных сценариев, для авдеевского гарнизона, не возникало априори.