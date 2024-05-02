''Потоплюваний авіаносець''. Кримська помилка Путіна

Удари ракетами ATACMS з військового аеродрому в Джанкої стали не просто "дебютом" знаменитої американської зброї у війні Росії проти України. Вони вкотре продемонстрували хибність путінської ставки на Крим.Удари ракетами ATACMS з військового аеродрому в Джанкої стали не просто "дебютом" знаменитої американської зброї у війні Росії проти України. Вони вкотре продемонстрували хибність путінської ставки на Крим.

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Когда десять лет тому назад осуществлялась оккупация и аннексия украинского полуострова, российская пропаганда говорила, в первую очередь, об исторической "сакральности" Крыма и делала упор на его курортный потенциал. Военному потенциалу уделялось куда меньше внимания, хотя именно значимость Крыма как плацдарма и определяло решение о его захвате. При этом стоит напомнить, что военное значение Крыма всегда определяло отношение к нему российских властей – и в имперские, и в советские, и в российские времена, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Не случайно же администрация первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина настаивала на сохранении базы Черноморского флота в Севастополе. И Ельцин даже отказывался приезжать с государственным визитом в Киев и подписывать с президентом Украины Леонидом Кучмой "большой договор" между двумя странами, пока вопрос о Черноморском флоте не был урегулирован.

Не случайно уже в путинскую эпоху третий президент России Дмитрий Медведев настаивал на подписании пресловутых "харьковских соглашений" в качестве оправдания энергетических поблажек для Украины. На днях как раз была годовщина одобрения Верховной Радой Украины этого документа, подписанного Медведевым и Виктором Януковичем. И вспомнилось, как оппозиционеры в украинском парламенте убеждали своих коллег: они готовят плацдарм для России, соглашения противоречат интересам национальной безопасности страны.

Но оказалось, что Владимир Путин готовит России к войнам прошлого. Похоже, Крым не оправдал себя в качестве плацдарма – в очередной раз. В Кремле и представить себе не могли, что в мире никто не станет считаться с доводами о "сакральности" и решением вписать полуостров в российскую конституцию. Что ракеты будут уничтожать самолеты на крымских аэропортах, а беспилотники – корабли Черноморского флота России. Что возможность уничтожения Керченского моста станет обычным сюжетом в дискуссиях о дальнейшем ходе войны.

Конечно, можно возразить: сейчас главным логистическим маршрутом снабжения российской армии и флота является сухопутный "коридор" из Ростова в Крым, а вовсе не мост. Но какой, скажите мне, смысл в "коридоре", если нельзя говорить о безопасном "плацдарме", если никакого "непотопляемого авианосца" России больше не существует.

Да и не существовало никогда. Разве что, думаю, в фантазиях Владимира Путина.