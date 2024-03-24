Ракетні удари по Україні: що у Росії з літаками Ту-95МС?

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По ракетних ударах з трохи іншого ракурсу.

21.03.2024 РОВ задіяли 11 стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-95МС для пуску територією України 29 ракет або по 2-3 ракети з борту.

22.03.2024 РОВ задіяли 13 стратегів Ту-95МС для пуску 40 ракет, або по 3-4 з борту.

24.03.2024 РОВ задіяли 14 стратегів Ту-95МС для пуску 29 ракет, або по 2-3 з борту.

Нагадаю, що Ту-95МС може нести навантаження 8 ракет типу Х-101/555/55.

Питання з ресурсом і технічним станом бортів залишається актуальним з кінця 2022 року, коли РОВ стали знижувати ракетне навантаження на Ту-95МС і дуже, дуже рідко коли виходили за обмеження в 4 ракети на борт.

Ракети Х-101 російський ВПК виробляв, виробляє і вироблятиме, вони у РВВ ніколи не закінчаться, а ось із носіями складніше. Особливо Ту-95МС, виробництво яких у Росії відсутнє. Адже якщо росія не матиме боєздатних Ту-95МС, то ціла ракетна компонента – крилаті дозвукові авіаційного базування, сама собою стане безглуздою.

Хммм…