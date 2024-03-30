Ракетний удар о Україні: ворог змінив тактику

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У ніч на 29 березня російські окупанти завдали четвертого за місяць комбінованого ракетного удару з метою знищення енергетичної інфраструктури України. І незважаючи на те, що атака була начебто стандартною, відмінні моменти у неї все-таки були.

Чим окупанти били і наскільки результативно

Під час удару в ніч на 29 березня російські окупаційні війська застосували:

– 60 дронів-камікадзе Shahed-136/131, з яких було збито 58;

– 21 крилату ракету Х-101/555/55, з яких було збито 17;

– 9 ракет Х-59, з яких було збито 5;

– 4 ракети "Іскандер-К" – усі збиті;

– 2 балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер";

– 3 гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал".

Так, за час березневого терору РОВ уже застосували по Україні під час чотирьох комбінованих ударів:

– 151 дрон-камікадзе Shahed-136/131;

– 119 крилатих ракет Х-101/555/55;

– 11 ракет Х-59;

– 4 ракети "Іскандер-К";

– 16 балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер";

– 10 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал";

– 5 ракет Х-22;

– 22 ЗУР 5В55 комплексів С-300.

Удари завдавалися в ніч на 21, 22, 24 та 29 березня. Як бачимо – з періодичністю, що зростає (від доби до 5 днів між атаками) і що було цілком очікувано. Тепер про те, чим відрізнялася сьогоднішня атака.

Особливості

У процесі нальоту в ніч на 29 березня було зафіксовано найтриваліший проліт крилатої ракети Х-101/555, що перевищує 2100 км, що стало можливим завдяки постійному її маневруванню. А цей своєрідний рекорд і маневрування ракети стали можливими через відсутність по траєкторії польоту відповідних засобів перехоплення.

Що стосується нальоту дронів-камікадзе Shahed-136, то його також можна віднести до одного з найтриваліших. Зліт перших "Шахедів" стався близько 20:30 28 березня, а останній дрон-камікадзе було ліквідовано на Львівщині близько 5:00 29 березня. Тобто наліт сумарно тривав 8,5 годин.

Також до особливості, хоча з якого боку подивитися, можна віднести інформацію про входження в повітряний простір Молдови в районі села Наславча двох ракет Х-101/555. Так, протягом березня це другий верифікований випадок входження російських ракет у чужий ПП під час здійснення маневрів, що стає вже системним явищем.

З іншого боку, російські ракети регулярно перетинають повітряний простір Молдови, на що Кишинів ніяк не може відреагувати, хоча б через те, що необхідної для перехоплення цих типів ракет ППО у них просто немає.

Висновки

Росіяни під час чергової фази енергетичного терору, у процесі якої сконцентрувалися переважно на центральних та західних регіонах України, змогли підвищити ефективність перебування у повітряному просторі як ракетної, так і дронової компоненти – що є наслідком нестачі засобів перехоплення по регіонах. З іншого боку, підвищення ефективності завдання ударів дозвуковою компонентою засобів ураження відсутнє.

Окупанти продовжують удосконалювати траєкторії та маршрути польотів, намагаючись здійснювати їх над найменш захищеними засобами ППО регіонами, що може свідчити про отримання ними відповідної розвідувальної інформації – як завдяки засобам розвідки, так і від агентурних мереж усередині України.

РОВ продовжують практику використання повітряного простору інших країн для безпечнішого маневрування та польоту своїх засобів ураження. Фактично за час повномасштабного вторгнення в Україну було неодноразово порушено повітряний простір Молдови, Румунії та Польщі. Немає сумнівів, що ця практика продовжиться, ба більше, пасивна та аморфна позиція НАТО на ці інциденти лише розбурхає Москву і мотивує для розширення подібних провокацій.

Ще важливий момент – основну частину результативних ударів завдали засобами ураження, проти яких у відповідних регіонах відсутні комплекси ППО, здатні їм протидіяти.

Слід зазначити, що нинішні удари по енергетичній інфраструктурі – це відкладені удари в межах енергетичного терору, який планувався на лютий 2024 року. Але російське командування через втрату двох літаків ДРЛО А-50 з початку року змушене було відкласти початок ракетних ударів по території України і перенести на не найбільш критичний сезон.

І, як бачимо, ракети Х-47М2 "Кинджал", 9М723 ОТРК "Іскандер"/KN-23, Х-22/32, 5В55 С-300 продовжують залишатися проблемою для більшої частини регіонів України.