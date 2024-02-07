Росія звільнила людей від цивілізації і лишила без щеплень

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У Новочеркаську Ростовської області рф спалах кору. Епідемія захоплює все більше міст та охопила ОРДЛО. Влада вихваляється, що серед захворілих не має не щеплених людей, а люди в коментарях обурюються, що щеплень від кору та інших хвороб не бачать вже майже рік.

Як й все "нано-технологічне" вакцини на росії були закордонні. Якусь частку виготовляли й на росії, але це лише 15% від потреб. Усе інше закуплялося. Та й виробництво вакцин умовно можна назвати виробництвом, бо здебільшого це була розфасовка закуплених чи виробництво з імпортних складових. Так на росії виготовлюється більшість продукції, у тому числі й медичної. Тому виробництво дешевих ліків на росії закрили через "нерентабельність".

Щодо вакцин, то навіть росіяни вибирали поміж виробників імпорт, а не вітчизняне, бо така довіра. Що ще цікаво: у державних лікарнях росії вакцина відсутня, а ось у приватних клініках за гроші є. Це не тільки вакцини від кору, а й від краснухи, паротиту.

Серед росіян дуже багато невакцинованих, як дітей, так й дорослих. Тут, наприклад, не роблять вакцинацію від правцю. Ось я у українському селі маю безкоштовно вакцини не тільки від "ковід", а й від правцю та інші. Вакцинацію проходять 100% людей, бо у нас не розповсюджена пропаганда московського патріархату щодо "чіпів", які "вводять" під час вакцинації. На росії компанії антивакцинаторів проти щеплень йдуть регулярно на постійній основі. В Україну це теж пхали, але якось не дуже зайшло людям. Можливо тому, що ми не "один народ", та маємо більш цивілізоване суспільство.

З приходом руського миру в ОРДЛО антивакцинаторів стало понад 50% від населення. Тому там великий відсоток захворівши. Пропаганда проти щеплень ведеться в ОРДЛО силами Московського патріархату. Що цікаво, на росії Московський патріархат не веде настільки агресивної пропаганди проти вакцинації, як в ОРДЛО чи в Україні.

Антивакцинатори, це не нововведення окупаційної влади, ці акції та "гуртки" "за здоровый образ жизни" на Донбасі росія започаткувала задовго до війни. Такі батьківські та релігійні утворення на Донбасі з’явилися десь на початку 2007 року та проіснували аж до війни. Тому не дивно, що ОРДЛО знову в епіцентрі епідемій.

На Ростовщині провину за епідемію кору поклали на ромів. Мовляв, в них діти не щеплені, антисанітарія та інше. Наразі роми дійсно полюбили Ростовську область, бо ж там велике скупчення людей, саме сюди їдуть з ОРДЛО підприємці за товаром та мешканці ОРДЛО за побутовими речами, ліками та харчами.

Так, будували "вугільну швейцарію", а тепер їдуть купити щось дешевше на росію. Цікаво, чи згадують мешканці Луганщини ті часи, коли ростовчани приїздили в українське прикордоння за товарами та послугами?

Коли в Новочеркаську почалась епідемія, ЗМІ акцентували, що спалах кору стався саме у таборі ромів. Ну, це теж гарна російська пісня: хто винен – інші національності. На росії в усіх бідах завжди винні євреї, "чорні", "хохли" та роми. Зараз в цей перелік плавно вписалися таджики, та інші "многонациональные русские", так толерантно на росії називають вихідців з Середньої Азії чи Кавказу.

Що дивно, то негативно на цю маніпуляцію та дуже різко зреагували пересічні громадяни, бо ж дефіцит вакцин присутній на Ростовщині тривалий час та водночас з захворівшими ромами у лікарню пішов потік хворів інших національностей, у тому числі росіян, дагестанців, азербайджанців, таджиків, башкирів, які мешкають на Ростовщині.

На сьогоднішній день стаціонар новочеркаської інфекційної лікарні завантажено вже понад 100% ліжкового фонду, як й стаціонари інших лікарень, що вказує на не контрольованість стану та завищений епідеміологічний поріг. Пацієнтів за затвердженою схемою перенаправляють до інфекційних лікарень Ростова, Шахт та Новошахтинська – як дорослих, так і дітей.

В ОРЛО інфекційні лікарні були закриті ще у 2015-2016 роках, то усіх хворих кладуть у загальні терапевтичні відділення, важких везуть в єдину інфекційну лікарню, що знаходиться у Луганську.

Вірус кору – один із найбільш заразних у світі та має індекс R0 12-18. Для порівняння R0 у нової коронавірусної інфекції – 6-10. Передається він переважно повітряно-краплинним шляхом, тому зрозуміло, що новочеркасці заразилися через місця загального користування: магазини, аптеки, МФЦ, громадський транспорт.

Звісно, що мешканці ОРДЛО, які частенько приїжджають на Ростовщину, щоб купити щось дешевше ніж в "вугільній швейцарії", "хапають" там кір та везуть його додому. Інкубаційний період у кору від 8 до 17 днів (залежить від загального імунітету людини), тому вирахувати, що людина уражена, неможливо. Дорослі привозять інфекцію додому й заражають неї дітей. Бо, зазвичай, дорослі хворіють на кір набагато рідше. У захворювання гострий початок – різке підвищення температури до 39-40С, часто сухий кашель, набряк повік і почервоніння кон’юнктиви, червоні плями на твердому і м’якому піднебінні. Корова висипка з’являється на 4-5 день хвороби: спочатку на обличчі, шиї, за вухами. Наступного дня – на тулубі, а на третій день висипання покривають розгинальні поверхні рук і ніг, включаючи пальці. Препаратів для специфічного лікування кору немає, хворим призначають симптоматичне лікування. Кір найбільше небезпечна частими супутніми ускладненнями через різке зниження імунітету хворого. Серед них – вірусна та бактеріальна пневмонія, коровий енцефаліт. У дорослих людей, які захворіли на кір через відсутність щеплень, захворювання протікає, як правило, набагато важче, ніж у дітей – у дорослих набагато частіше з’являються ускладнення у вигляді пневмоній та інші бактеріальні ускладнення.

Наразі у місті Довжанськ (Свердловськ) ОРЛО, це найближче до Ростовщині прикордонне місто, захворіли вже понад 60% дітей школи №9 та №7, але вчителі не закривають школи на карантин з незрозумілих причин. Кажуть, не має особистого дозволу "главы" "республіки", тобто Пасічника. З урахуванням того, що в ОРДЛО частково відключають енергетику, та відсутня вода, то розповсюдження інфекції йде шаленими темпами.

Ось так, люди хотіли "назад в ссср", "пожить по-руски", то як цікаво Всесвіт виконав їх бажання. Ось вам приховування фактів епідемії, ось вам відсутність ліків та лікарень, ось вам дефіцит вакцин та "здоровый образ жизни" з молитв, відвару трав та наговорів місцевої гадалки-екстрасенса.

Фактично відбувається знищення не тільки населення ОРДЛО, а й росії, бо витрачаючи шалені гроші на війну з Україною, керівництво росії відкинуло своїх громадян у кам’яні джунглі, залишивши людей без щеплень, вакцин та сучасної медицини.

Цікаво, що ані мешканці ОРДЛО, ані самі росіяни не бачать у діях керівництва росії згубних для існування людей наслідків. Деградація суспільства ведеться шаленими темпами. Зростання антивакцинаторів на росії та в ОРДЛО починає робити свою справу. Спочатку люди вірять у "чіпи" від вакцин, потім у "рептілоїдів", та "укрофашистів". Але ця казка для пересічних громадян, які нікому не цікаві. "Вожді", як ОРДЛО так й росії, до санкцій та міжнародної ізоляції для лікування вибирали виключно європейські клініки та європейські ліки.

Тепер же росіяни стоять на іншій ланці життя, де з ліків їм запропонують лампадку та лопух, а ті росіяни та ординці, які мають гроші, куплять щось імпортне, що ще завозять на росію. Деякі люди почали задавати питання, що буде далі, як буде виживати росія у міжнародній ізоляції без можливості завезти вакцини та ліки, але поки таких людей не багато.

По російському телебаченню знову пішла хвиля пропаганди про "русский дух", "купания в проруби", "полезные корни и травы" й звісно ж "ясновидящие и ясноисцеляющие, скрепные и православне гадалки-экстрасенсы". А на Ростовщині ще й з’явилася реклама лікувального-шамана, який набубнить та вибубнить усі хворі.

Що ж, непоганий темп для зменшення народонаселення країни вічних нано-технологічних лаптів. Й все ж таки, я задаюся питанням, що ж таке треба було зробити з людьми, що їх так тягне до деградації, до самознищення та повністю зник інстинкт самозбереження. Ні, я розумію, що пропаганда це велика сила, але ж має бути первинний інстинкт самозбереження чи хоч якась освіта, якісь знання, які могли б його пробудити. Бо, от знаєте, в епоху повального тік-току та телемарафонів, якось вже страшнувато за здоровий глузд суспільства, тому маю приглядати за цими "чарівниками" деградаційного хабу, щоб не дай боже до нас таку заразу не принесли. Це я не про кір.

А щодо росії, то хочеться підштовхнути її паличкою від цивілізації й побажати маршруту російського корабля. Кір, грип, ковід, та хоч пронос з дришлею, якось вже й байдуже аби скоріше!