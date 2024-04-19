Росія виводить війська з Карабаху: чи вирушать вони до зони БД в Україну?

Щодо виведення російських "миротворців" із Карабаху…

Після появи відео з виведенням з Карабаху російських "миротворців" одразу виникла низка питань щодо того, чи вирушать вони до зони БД в Україну і яка їх чисельність, який потенціал для посилення тієї чи іншої локації.

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Начнём с цифр. Так называемый "российский миротворческий контингент" формировался на базе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2ОВА Центрального военного округа (известной своими преступлениями в Броварском районе Киевской области) и составлял штатно 1 960 человек.

Данные подразделения не имеют на вооружении тяжёлой техники типа ОБТ, зато имеют полную штатную комплектацию по ББМ, в основном БТР-82А – 90 единиц. Кроме ББМ подразделения полностью укомплектованы автомобильной и специальной техникой, около 400 единиц.

То есть, в вопросах комплектацией техникой, механизированной компоненты тут более чем достаточно, что крайне редко для подразделения РОВ в зоне БД в Украине.

Так же, подразделения РМК были сформированы из кадровых военных, что значительно отличает их от состава большинства формирований РОВ, формируемых сейчас из кого ни попадя, но есть нюанс. У кадровиков нет того опыта боевых действий, который есть у кого ни попадя. В целом, для двух тысяч счастливчиков из РМК, нахождение в Карабахе было отпуском, а теперь их с предельно высокой вероятностью закинут в самый ад.

Конечно, 2 тысячи тел не сыграют особой погоды по зоне БД, но в той зоне, где они появятся, определённое давление всё же повысится. С учётом того, где оперирует 15-я ОМСБр, это может быть либо район Авдеевки, либо Лиманское направление. Хотя, с учётом роста важности для командования РОВ наступления на Часов Яр, не исключено появление этих тел и в данной локации.