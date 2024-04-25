Саміт миру у Швейцарії дасть старт новим стратегіям

Агресивне НАТО було не в курсі, що має захопити росію, щоб продавати нафту звідти до Індії та Китаю. Тому не заготувало достатньо снарядів для України. Зараз НАТО та США усвідомили свою помилку і прагнуть виправити, у чому все більше знаходять порозуміння у Москви. В результаті настає час стратегій та стратегів.

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22 апреля о новой прорывной стратегии возвестил олигарх Потанин, поднявшийся при Ельцине. Он объявил о переносе производства меди из Норильска в Китай, для чего якобы построит там к середине 2027 г. медеплавильный завод и будет возить руду с Таймыра. В реальности ничего такого не произойдёт, но направление мыслей Потанина интересно.

Мощным толчком к новой стратегии Потанина стали разрешение от 20 апреля Палаты представителей конфисковать и передать Украине госактивы РФ и заявление пескова о намерении конфисковать активы граждан США в РФ. Потанин понял – грядёт война конфискаций, а это серьёзней, чем те санкции, под которыми находится он и его бизнесы, объединённые в группу Интерроса и размещённые по всему миру. Поэтому надо менять ту стратегию, которую он декларировал в январе 2023 г. – отказ от освоения новых рынков, переориентация на потребление в РФ и уход в нейтральные страны. Потанин ещё в 1990-ые ориентировал бизнесы на мировые рынки и естественно, что этот крупный олигарх первым вновь меняет стратегию.

Так как мало кто сомневается, что 7 мая не состоится инаугурация "путина", то вполне очевидно, что российско-украинская война продолжится и сопровождающая её пока вялая война конфискаций перейдёт в активную фазу. Для Потанина это означает в частности, что его Росбанк во Франции будет конфискован. Французский банк Сосьете женераль ещё в апреле 2022 г. вышел из акционеров Росбанка, попавшего под санкции и отключённого от СВИФТ. Росбанк – мёртвый актив и особой ценности для Потанина не имеет, но есть и вполне живые активы вне РФ, которые ему надо спасать от перспективы конфискации.

Далеко не все из них можно физически переместить в нейтральные страны типа ОАЭ или Турции, но это не будет надёжной гарантией от вторичных санкций. От конфискаций тоже может не уберечь. Китай как убежище выглядит надёжней, но ненамного. 9 апреля в Пекине лавров жал руку Ван И, и говорил о росте торговли и углублении стратегического партнёрства, а через пару дней пошёл каскад новостей об отказе банков Китая вести дела в юанях с компаниями РФ, запрете на продажу электроники и снижении продаж станков. В Китае тоже меняют стратегию – стремятся по максимуму перейти на бартер в расчётах с РФ. Это для частного бизнеса в РФ и КНР не особо приятно, но идеологически выверено – никаких расчётов в долларах и евро ни с кем.

Простой перевод Потаниным офисов своих компаний в Китай уже не защищает их от вторичных санкций и не спасает от ограничений в пользовании юанем, вводимых его банками. В Китае конфисковывать компании из РФ не будут, но это слабое утешение на фоне двух указанных неудобств. Поэтому Потанин заявил о переноске производства меди в Китай. Это позволит писать на меди "Сделано в Китае", продавать её в любые страны и свободно оперировать юанем. Строить завод для этого в Китае не обязательно. Достаточно нанять двух-трёх китайцев, которые в Норильске будут маркировать товар на китайском и английском языке, а в самом Китае открыть новую или купить действующую компанию, у которой по документам будет медеплавильный завод. В реальности медь как делали, так и будут делать в Норильске.

Метод старый. Ещё до революции Достоинства в Украине продавали грибные консервы китайской компании, имевшей представительство в Москве. Официально эти грибы росли в Китае, были там собраны и законсервированы, но имелись весомые сомнения, что они пересекали китайско-российскую границу. Потанин своей новой стратегией не открывает ничего нового, лишь придаёт размах процессу. Одно дело китаизация бизнеса по мелочи как с грибами, и совсем другое, когда в такое плавание пускаются "киты" типа Потанина.

Помимо перспектив войны конфискаций и остального Потанина к этому мог толкнуть и отказ казны скупать у него медь, подобно тому, как скупают алмазы и алюминий у Алросы и Русала. Казна возмещает обеим компаниями операционные затраты на производство, но не более того. Очень похоже на позднюю советскую модель, где государство давало деньги заводам на зарплату и отчасти для расчёта между собой.

Кремль явно Потанину в таком удовольствии отказал, сославшись, что кроме Алросы с Русалом ещё и Газпром просит дотаций, и вообще, много вас тут с протянутой рукой ходит, а госказна не безразмерная. Поэтому тот стал крутить сложный роман с китайцами. Похоже, Потанин надеется, что китайцы вместо казны скупят у него медь на корню года на два-три вперёд и заплатят живым юанем, а не рублём. Кремль разрешил Потанину игру с китайцами, исходя из того, что это лучше, чем остановка части производств в Норильске.

Сам Потанин вряд ли стал бы всё это афишировать, но кремлёвцы тоже родили на ходу ещё одну стратегию. Кремлёвцы захотели показать достойный ответ Конгрессу США и Украине, реабилитировать лаврова с его заявлениями-пустышками, и сказать бизнесменам – следуйте по пути товарища Потанина, сами ищите рынки за рубежом. Когда найдёте, то приходите к нам с бизнес-планами и мы их рассмотрим.

У кремлёвцев тоже сложная ситуация. Можно всё забрать в казну и КПРФ это одобрит, но управлять всем в ручном режиме как в СССР не готова даже она. У кремлёвцев и так гудит голова от конфискаций и отжатий иностранных бизнесов. Для спасения автопрома после ухода немцев и американцев они призвали китайцев с традиционными летописными словами: велика страна и отрасль, а порядка в них нет. Придите и владейте. Но результат получился неоднозначный. Оказалось, с национализацией тоже не всё так однозначно, как учил Ленин. Это не сеть Макдональдсов национализировать и не "Маузером" крестьян в колхоз сгонять. Тотальная национализация привлекательна лишь на первом этапе, а потом от неё голова болит и на складах пусто.

Второй аспект – надо что-то делать с предприятиями, ориентированными на экспорт, и приносящими валюту "чекистам" для их работы по всему миру. Алроса, Русал, Газпром, а теперь ещё и Норникель Потанина – примеры таких проблем. Разворот в Китай перестаёт приносить даже юань, а спецслужбы РФ без валюты работать за рубежом не могут. Если начнут расплачиваться юанем, то их будут принимать за китайских шпионов, а это для них даже унизительно.

Третий аспект – производства, куда не дошло импортозамещение, и вряд ли на 100% дойдёт как, например, в медицину и науку. Рыбная война с Великобританией, Исландией, Норвегией и Фарерскими островами уже привела к падению добычи не только морской рыбы, но и валюты.

В результате коллапс в экономике с коллапсом в менеджменте идут рука об руку в РФ как в экспортноориентированной экономике. Кремлёвцы знают, что не могут выполнить завет предков-чекистов и всё национализировать, а НАТО всё никак не нападает, чтобы захватить "несметные богатства расеи".

Но в НАТО просто не видят этих богатств до Урала, как не видят их и все экономисты. Отправляться в поход за нефтью и газом за Урал и ещё с боями по территории, населённой специфическими персонажами, у НАТО никакого желания нет. У него есть свои способы решать ресурсные проблемы, и НАТО точно никогда не планировала отнять у Потанина медь, никель, даже золото, и тем более яхту.

Именно кремлёвцы в декабре 2021 г. выкатили ультиматумы НАТО, что она слишком приблизилась к РФ и им страшно. Старались найти хоть одну бумагу, где НАТО обещало Горбачёву не расширяться, но так и не нашли. Это притом, что Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО ещё в 2004 г. и их армии не вызывали у расеян ничего кроме иронии и издёвок. Особенно боялись в РФ армии Украины, свернувшей ракетную программу и снявшую минные поля у Перекопа. Расеянцев всегда охватывает панический страх, когда в Украине армию разоружают, что в 2013 г., что в 2021 г. Русская логика, если разоружаются – непременно нападут.

Но США, а вместе с ними всё НАТО не напали на РФ ни в 2014 г., ни в 2022 г. Притом, что США гарант безопасности Украины с 1994 г., а это гораздо больше, чем союзнические отношения их с Израилем или Бразилией. США не применили мер военного воздействия к РФ, вопреки тому, что статус гаранта обязывает их это сделать. Если США и Запад хотели бы захватить "несметные сокровища расеи", то у них дважды была возможность и полное юридическое основание сделать это. Но они дважды этого не сделали. Поэтому сказать в 2024 г., что РФ десять лет защищается от нападения НАТО, которое хочет отнять у неё все "несметные богатства", включая яхты и виллы олигархов, будет оправданием имперской экспансии Москвы или идиотизмом.

Это бесспорный результат, который партия Обамы и Байдена получила за десять лет от своей стратегии не поливать Москву из огнетушителя. Результат получен крайне высокой ценой, и теперь любая партия в США морально и политически обязана конвертировать его в нечто больше, чем в просто констатацию факта психической деградации населения РФ, десять лет активно или пассивно одобрявшего империализм Москвы и геноцид украинцев. Инаугурация "путина" станет финальным юридическим подтверждением этого одобрения.

Справедливое возражение, что выборы 15-17 марта были фикцией выборов не отменяет факта одобрения россиянами политики "путина", так как нет выступлений ни против неё, ни против этой фикции выборов. Нет даже на том уровне, который за два года можно было наблюдать в ряде стран Африки. Тем более на уровне Венесуэлы или Беларуси 2020 г. и других стран "глобального Юга", как их с 2023 г. называют в Москве. Это показатель того, что уровень культуры гражданского общества в РФ ниже, чем в среднем по Африке, и её население в целом не возражает против политики "путина". Во всяком случае, не видит в политике "путина" угрозу для себя. Для населения РФ политика "путина" – это не пожар и не наводнение, из-за которых надо срочно что-то делать.

Некоторые аналогии с империями прошлого наталкивают на мысль, что огромной части населения РФ безразлично не только, кто сидит на троне в кремле – настоящий путин, его двойник или "тройник", но и сама империя. Жители персидской империи Дария отнеслись достаточно спокойно к появлению на троне Александра Македонского, а затем и к распаду его империи. Империи инков и ацтеков, имевшие минимум сто лет истории и население в несколько миллионов человек, были завоеваны каждая одним батальоном испанцев. Очень вероятно, этот фактор сработает и при распаде РФ. Десять лет поездок на войну в Украину делают своё дело и многие в РФ вполне спокойно отнесутся к распаду империи.

Обстоятельства сложились так, что администрация Байдена должна будет на саммите мира в Швейцарии представить свою новую стратегию отношения к империи с названием "российская федерация". Откладывать на позже уже нельзя.

Стремление собрать на саммит как можно больше государств понятно, – демократии всегда хотят привлечь под свои знамёна всех, даже безразличных ко всему. Это похоже на стремление вовлечь в Антигитлеровскую коалицию страны Латинской Америки, жителям и правительствам которых было особо без разницы, кто победит в войне в Европе – Гитлер или не Гитлер. Северные американцы южных в эту коалицию вовлекли, но символичный контингент войск в Европу отправила только Бразилия. Другие страны вошли в коалицию лишь формально. Аналогичное отношение к российско-украинской войне и во многих странах столь любимого Москвой "глобального Юга". Когда исчезнет РФ, то о ней там будут жалеть не больше, чем о Третьем Рейхе. Поэтому, естественно, что в Швейцарии на первый саммит соберутся не все, и апатичные африканцы останутся дома. Как говорится, лучше меньше, но лучше.