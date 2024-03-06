'Слабкість Заходу', 'занепад Америки' та інші мантри російської пропаганди

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Упереджуючи різного роду "інсайти", експертні прогнози, коментарі "анонімних джерел", які активізувались на черговій хвилі розмов про "необхідність досягнення консенсусу", "припинення вогню", "пошуку мирних шляхів", "початку консультацій і переговорів", хотів би зробити декілька концептуальних зауважень.

Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей".