Сволота, з якою не можна виграти війну: хто насправді поєднує Україну з Росією?

На третьому році війни все ще зустрічаю дурню, що якби в Україні не було російськомовних, то недоімперія на нас би не напала. Тобто, є такі вперті, хто не хоче зрозуміти очевидне: путінська система влади настільки неефективна, що може триматися лише на внутрішньому терорі і зовнішній агресії.

Тому російське вторгнення було невідворотним, бо це спроба знищити Україну як альтернативу Росії, де владу таки обирають. І одночасно спроба відновити радянську імперію і залякати колективний Захід. А на російську мову, "народ Донбасу" і взагалі "руський мир" Кремлю начхати. Саме тому так дістається Харкову, Одесі та Дніпру.

Тим не менш, є в Україні певний суспільний прошарок, дуже споріднений з Росією, і який вона має намір не те щоб захищати, а от спиратися – точно. Мова про значну частину українського чиновництва – і тих, хто зараз при владі, і тих, які пішли з неї не так давно.

Ці можновладці сформувалися на однакових підходах – що у нас, що у недоімперії. Це кар’єра не завдяки професіоналізму, а завдяки відданості і слухняності. Це готовність виконати будь-який наказ, злочинний, зокрема. Це бажання красти, але заносити нагору. Це вміння обходити закон і домовлятися з правоохоронцями. Це намагання вирощувати своїх дітей такими ж самими і собі на зміну. І це обов’язкове виголошення якоїсь патріотичної пурги, яка до вподоби поточному керівництву у поточний момент. Моральність, відповідальність, чесність – тільки в офіційних промовах та інтерв’ю ЗМІ.

Принципової різниці між такими українськими та російськими персонажами, що "вміють жити, бо знають, що бабло перемагає все", не існує. Вони дійсно браття по крові.

Саме наявність такого прошарку у нашій владі і дає Кремлю впевненість, що достатньо тільки подолати спротив ЗСУ, а далі Україна підкориться. І перетворювати українців в "адин народ" будуть як раз окремі вихідці з українського чиновництва, які охоче перейдуть на службу до окупантів.

На жаль, ситуація на захоплених агресором територіях України підтверджує цю мою тезу: загарбники без проблем знаходять тих, хто зраджує Україну заради влади і можливості набити кишені.

Сволота при владі – інтернаціональна, вона володіє багатьма мовами, але поважає лише мову беззаконня, насилля та грошей. З ними не можна виграти війну. І, тим більше, неможливо збудувати успішну справедливу потужну країну.