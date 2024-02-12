Трамп проти безоплатної допомоги Україні та за російську агресію проти союзників, які 'не платять за рахунками'

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Я чекав на цю заяву Трампа, і він її зробив: жодної безоплатної допомоги Україні та іншим країнам. Тепер конгресмени три місяці обговорюватимуть, як скласти законопроект так, щоб у ньому було прописано порядок повернення коштів, які союзники отримують від Америки.

Процес може затягнутися настільки, що в короткостроковому плані не видно обрію, коли до ЗСУ взагалі могла б дійти нова американська допомога. З цієї точки зору виходить, що Такер у Москві у Путіна – це спецоперація російських спецслужб за участю Трампа, який робить свій хід у цій виставі відразу після опублікування інтерв'ю Путіна (за всієї провальності самого інтерв'ю).

Тут питання в тому, чи готова американська держава бути настільки приниженою, чи там таки залишилася якась колективна державна воля.

Зверніть увагу на схвальний свист трампівської публіки після слів про те, що він, Трамп, пообіцяв сприяти російській агресії проти союзників, які "не платять за рахунками". Я майже не сумніваюся, що ми стоїмо на порозі епохальної катастрофи, після якої людство може не вижити у його нинішній формації.