Цього чекали півроку: на що в першу чергу піде військова допомога США

Сенат США у вівторок, 23 квітня (вночі 24 квітня за Києвом), підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні на суму близько 61 млрд доларів. Підписання документа президентом США Джозефом Байденом – теж не проблема, але як швидко настільки необхідна Україні зброя вже буде у нас і як це вплине на перебіг бойових дій? Спробуймо розібратися.

Довгоочікувана допомога

На цю допомогу Україна чекала пів року. Відсутність підтримки США серйозно вплинула на перебіг бойових дій. У Сил оборони України виник дефіцит боєприпасів та артилерії, що не дозволило утримати оборону Авдіївки, а нестача засобів ППО призвела до домінування російської тактичної авіації у повітрі, що дозволило російським окупаційним військам (РОВ) зберігати стабільний ритм наступу.

Як відомо, допомога Україні становить $60,84 млрд, і вони розподілені так:

$49,9 млрд – оборонні витрати;

$7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка;

$1,57 млрд – економічна допомога;

$400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Також передбачені витрати на контролюючі та логістичні заходи.

Загалом ця допомога перевищує за своїм обсягом ту, що була виділена Україні у 2022 та 2023 роках, будучи найбільшою за весь період повномасштабної війни.

Також слід розуміти, що ця допомога була розрахована на реалізацію протягом нинішнього фінансового року. З урахуванням того, що він у США закінчується восени, а затримка ухвалення законопроєкту затягнулася на пів року, реалізація виділених коштів розпочнеться з кінця квітня у більш інтенсивному режимі.

Не думаю, що США відійдуть від традиції щомісяця виділяти по два пакети допомоги – різниця буде лише в їхньому обсязі, щоб повністю закрити фінансовий рік до осені, коли буде порушено питання підтримки України на 2025-й.

Строки надходження допомоги

Логістика з відправлення відповідних вантажів запрацює протягом наступних 24-48 годин після підписання президентом США, але слід розуміти, що є три основні способи надсилання допомоги Україні.

Перший – це морська логістика з використанням військово-транспортної компоненти ВМС США і не тільки. Такий спосіб дозволяє одночасно перевозити велику кількість вантажів, але це займає більше часу. Найімовірніше, ця компонента буде застосовуватися для перевезення важко, середньо і легко броньованої техніки.

Другий спосіб – військово-транспортною авіацією. У цьому випадку застосовуватиметься авіаційна компонента ВПС США, яка дозволяє протягом доби перевозити вантажі меншого обсягу до Європи, де працюватиме сухопутна логістика країн ЄС. Загалом тут питання лічених днів.

Третій спосіб – використання ресурсу в Європі. Тобто певний механізований компонент країни ЄС можуть передати Україні в рахунок майбутньої компенсації від США. Так уже неодноразово робилося: наприклад, із передачею від Польщі Україні танків Т-72М1, які пізніше Вашингтон компенсував Варшаві, або з американських баз до ЄС із подальшим поповненням комплектації.

Тобто першу американську військову допомогу ми зможемо побачити в Україні через кілька днів після підписання документа Джозефом Байденом, а всі ланки логістичних ланцюжків працюватимуть уже наприкінці квітня.

Вплив на перебіг бойових дій

Сили оборони України протягом пів року титанічними зусиллями стримували натиск російських окупаційних військ по всій лінії боєзіткнень, використовуючи обмежені можливості поставок від Європи, яких важко вистачало для оборони. Постачання від США, особливо в нинішньому обсязі, значно простимулюють можливості української армії, але все ж таки першим етапом буде стабілізація лінії оборони.

Для СОУ зараз дуже важливо стабілізувати її – особливо в районі Часового Яру, Очеретиного тощо. Закріплення позицій та відображення наступу РОВ, особливо з урахуванням планів російського командування каталізувати його з кінця травня – початку червня, може тривати кілька місяців. Після цього етапу може настати другий – формування резервів.

Тільки після стабілізації лінії оборони та відбиття чергової хвилі наступу РОВ може бути розпочато процес формування резервів та штатної доукомплектації підрозділів – з урахуванням перспектив систематизації контратак та підготовки контрнаступу.

Крім того, варто враховувати і формування резервів на майбутнє. Наприкінці 2023 року Конгрес вже продемонстрував свою непередбачуваність та ненадійність, а осінь 2024-го буде ще більш непередбачуваною через активну боротьбу на президентській арені. Не виключено, що навіть за наявності готового та погодженого документа про допомогу Україні його підписання може бути відкладено до початку 2025 року – після інавгурації нового президента США.

А тому підтримка, що виділяється Україні США, має бути розподілена збалансовано – з урахуванням стабілізаційних заходів, формування резервів для контрнаступу та з урахуванням непередбачуваності подій рубежу 2024-2025.