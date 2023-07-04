У Новій Москві безпілотники атакували військову частину, є влучання (фото, відео)

Вранці 4 липня у Новій Москві Московської області РФ пролунали вибухи. Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на екстренні служби, збили 2 безпілотники.

Про це повідомляють Telegram-канали "Shot", STERNENKO.

ГСЧС повідомляє, що два безпілотника збили в Новій Москві в районі селища Валуєво, постраждалих і руйнувань немає.

Як повідомляє "Shot", два безпілотники було збито в районі села Валуєво у Новій Москві на початку 6-ї год ранку.

"В оперативні служби надійшло одразу кілька звернень про звуки вибуху, очевидці повідомили, що бачили уламки, які падали. Пожежі не сталося, руйнування на землі уточнюються. На місце виїхали оперативні служби", - пише Telegram-канал.

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Зазначається, що візуальних пошкоджень на місці падіння БПЛА не виявлено, ніхто з людей не постраждав.

За інформацією Telegram-каналу STERNENKO, дрон атакував військову частину у н.п. Кубінка, біля Москви. Є влучання в адмінбудівлю.

Повідомляється також про закриття аеропорту Внуково.

Нагадаємо, росіяни вдарили дронами по центру Сум, є влучання у житловий будинок.

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