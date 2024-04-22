В Україні святкують, на болотах виють, але ніхто не зробив висновків з приводу надання допомоги від США

Конгрес США передбачувано проголосував за підтримку України. У нас святкують, на болотах виють. А от висновків не робить поки що ніхто.

Вибачте, але ж це не рядова подія, коли найбільший постачальник сучасної зброї, без якої на фронті величезні проблеми, аж на чотири місяці випадає з процесу. Без помітних намагань якось компенсувати цю "політичну паузу".

Ніколи не повірю, що Білий Дім не міг, за бажання, знайти якісь рішення щодо продовження підтримки України, поки деякі конгресмени відверто і цинічно хайпували на війні і українських труднощах.

Але адміністрація Дж. Байдена вирішила, що їх битва за рейтинги кандидатів в президенти США важливіша за наступ недоімперії. І треба визнати, що свою електоральну битву Білий Дім виграв: з’ясувалося, що пересічні американці на боці України, тому рейтинг Д. Трампа, який стримував допомогу нам, втратив біля 5%, а Дж. Байден, "переможець Конгресу", пару відсотків додав. Інтрига щодо президентських виборі в США отримала продовження.

Але це рейтингове рокірування не відбулось би, якщо українських фронт без американської зброї не витримав і впав, і війська недоімперії поперли б у напрямку Харкова, Дніпра і Запоріжжя. Трамп і республіканці відразу звинуватили би у провалі адміністрацію демократів, і тоді б вже Трамп додав у рейтингу з його фантазіями "закінчити війну за 24 години".

Вся ця мутна історія з кінцем, який обіцяє бути щасливим, свідчить, по-перше, про те, що зі Штатами у нас зовсім не васальні відносини, ми пов’язані складною системою взаємних впливів. По-друге, ця незапланована перевірка стійкості України виявила, що ми сильніші, ніж здається. І навіть здається нам самим.

Уявить, наскільки Україна була б сильніша, якби нам вдалося позбавитися непрофесіоналізму, корупції та відвертої дурості?