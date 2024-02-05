Дрони не замінять артилерію, хоча за ними й майбутнє

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В останні дні часто чую дуже цікаве твердження, що дрони замінюють артилерію. Це твердження з'явилося на тлі гострої економії артилерійських боєприпасів, коли дешевий засіб у вигляді FPV-дрона і справді здається гарною заміною артилерійського пострілу. Але чи це так? Спробуймо розібратися.

Як змінювалася ситуація з артилерією

Спочатку хотів би нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у лютому, березні і навіть квітні 2022 року, російські артилеристи могли собі дозволити на добу здійснювати 60, 70 і навіть 80 тисяч пострілів на добу. Така інтенсивність артилерійського вогню відповідала тактиці "вогневого валу", в межах якої РОВ могли максимально ефективно наступати. Але щойно став виникати дефіцит боєприпасів, як темпи та інтенсивність наступу окупантів знизилися в рази.

Українські війська завжди відчували нестачу боєприпасів, середній показник настрілу за добу рідко коли перевищував 10 тисяч, а здебільшого відповідав показнику 5-7 тис./добу. Але навіть за таких умов ми могли собі дозволити контрнаступ.

Сьогодні співвідношення пострілів у межах 1 до 5. Це при тому, що середній показник пострілів у РОВ у середньому 10 тисяч на добу, з піковими показниками застосування на окремо взятих ділянках.

Це невелика вступна інформація для розуміння того, як змінювалася ситуація з 2022 року з пострілами та який розподіл активності артилерії.

Ствольна артилерія

Якщо говорити про ствольну артилерію, то слід розрізняти відразу дві категорії, а саме радянську/російську та західну. Ця відмінність потрібна для того, щоб розуміти, в чому різниця між потенціалом і характеристиками.

Радянська/російська артилерія – це гаубиці та САУ найпоширеніших калібрів 152-мм, 122-мм тощо. Середній показник дальності пострілу для 152-мм – 25 км, у 122-мм – 15 км. Причому це не прицільна стрільба.

Для західної артилерії калібру 155 мм мінімальний показник стрільби 30 км, а середній – 40 км. При цьому точність ведення вогню західними зразками артилерії набагато вища, ніж у радянських/російських зразків.

Загалом артилерія ствольного типу застосовується для точкового ураження противника, придушення позицій і т.д.

Особливий інтерес викликають артилерійські снаряди західного зразка з касетною бойовою частиною, що дуже ефективно діють по скупченню не тільки живої сили противника, а й техніки. В цьому випадку вогневий вплив йде не точковий, а по площі.

Реактивна артилерія

Коли ми говоримо про артилерію, то здебільшого відразу ж згадуємо саме ствольну, але забуваємо про реактивну. Тим часом РСЗВ – це також артилерійські підрозділи зі своєю специфікою застосування.

До зразків радянсько-російського періоду належать РСЗВ типів 122-мм БМ-21 "Град" (середня дальність ураження – 20 км), 220-мм 9К57 "Ураган" (35 км) та 300-мм 9К58 "Смерч" (70 км). Окремо слід згадати реактивні снаряди "Вільха" з дальністю ураження 120 км і точністю 5-7 метрів, що робить їх навіть ефективнішими за М30 і М31 до M142 HIMARS.

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M142 HIMARS – дальність ураження 70-80 км.

Для радянських РСЗВ властиве ураження площі з дуже кульгаючою точністю, для західних навпаки – увага приділена високоточному ураженню.

Дрони

Дрони так само не слід відносити лише до одного типу, адже у них різні тактико-технічні характеристики і функціонал застосування. Але коли ми чуємо про тих, що нібито можуть замінити артилерію, то маються на увазі саме FPV, ударного типу, або ерзац-бомбардувальники.

В умовах насичення лінії зіткнення великою кількістю російських комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ефективна дальність проникнення дронів такого типу – до 3-5 км. Рідко коли вони можуть діяти за межами цієї зони ЛБЗ. Тобто застосування таких дронів максимально ефективне саме в ближній зоні, але не середній і тим більше по тилу.

Крім того, неправильно порівнювати функціонал дрона та артилерійського снаряда. Дрон здійснює точкову дію разово, тоді як, наприклад, 122-мм реактивні снаряди БМ-21 "Град" протягом 20 секунд вистрілюються в кількості 40 одиниць. У кожній по 20 кг вибухової речовини в бойовій частині та впливають на площу до 140 га. Так, можна довго сперечатися про ефективність і точність порівняно з дроном, а також про співвідношення ціна-якість, але це зовсім інший функціонал з іншим ефектом.

Аналогічно і далекобійна артилерія. Який FPV-дрон залетить на 80 або 120 км в тил до ворога і завдасть нищівного удару по складу БК або ПММ?

Висновки

Відверто кажучи, мені не подобаються, коли кажуть, що FPV-дрони замінюють артилерію. Це й близько не так. FPV-дрони мають свій унікальний функціонал, який допомагає адаптуватися в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів, але цілком і повністю вони не зможуть замінити арту. І саме тому створюються роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК), які ну ніяк не вливаються в артилерійські дивізіони.

Порівнювати дрон з артилерією – це все одно що порівнювати ББМ з "буханкою".

І, до речі, повернімося до початку цього матеріалу. Функціонал дронів можна порівняти з артилерією тільки тоді, коли за кількістю добового застосування вони хоча б зрівняються з артилерією. При цьому кожен зі снарядів долітає до певної цілі, точно вражаючи її чи область поруч із нею, але впливає. Тим часом не кожен FPV-дрон долітає до цілі в ближній зоні.

Безумовно, за дронами майбутнє війн, але не змішуйте. Дрони – це дрони, артилерія – це артилерія. Вони одне одного можуть доповнювати та взаємодіяти, але не замінювати.